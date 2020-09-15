Переход на зимнее время: когда украинцы переводят часы осенью-2020

Узнайте точную дату, когда переходим на зимнее время в Украине в 2020 году

Переход на зимнее время в Украине в 2020 году традиционно состоится в конце октября. Как бы ни возмущались противники перевода времени, но украинское правительство его пока не отменило, хотя дискуссии об этом ведутся уже давно.

Когда будет переход на зимнее время в 2020 году в Украине? Фото: Pexels

Когда переводят часы на зимнее время 2020 в Украине

Точная дата перехода на зимнее время в Украине – последнее воскресенье октября. Таким образом, перевод часов в 2020 году состоится в ночь с 24 на 25 октября, в 4:00.

Примечательно, что в нынешнем году перевод часов произойдет гораздо раньше – последнее воскресенье выпадает почти за неделю до конца месяца.

Читайте также: Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Переход на зимнее время производится согласно постановлению Кабмина Украины № 509 oт 13 мая 1996 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Перевод часов на зимнее время: куда нужно крутить стрелки

Для многих людей процесс перевода времени на зиму или на лето представляет определенную сложность, потому что нужно запомнить, в какую сторону крутить стрелки часов.

Напоминаем, что переход на зимнее время осуществляется путем перевода стрелок на 1 час назад. Запомнить эту процедуру вам поможет простое мнемоническое правило: "В-В, О-О", что означает: "весной – вперед, осенью – обратно".

Ранее мы рассказывали о переносе рабочих дней в 2021 году в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться