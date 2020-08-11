Перенос рабочих дней в 2021 году в Украине
Как отдыхаем в 2021 году: появился график переноса рабочих дней в Украине на следующий год
Федерация профсоюзов Украины на своем сайте опубликовала проект о переносе рабочих дней в следующем 2021 году.
Многие государственные праздники-2021 Украины имеют фиксированную дату, т.к. они ежегодно отмечаются в один и тот же день. Но иногда праздники выпадают таким образом, что некоторые рабочие дни можно перенести, чтобы украинцы получили более продолжительные выходные.
Для более приятного и комфортного празднования в 2021 году Рождества Христова, Дня Независимости и Дня защитника Украины правительство рассматривает возможность переноса трех рабочих дней.
Итак, для работников с пятидневной рабочей неделей с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, Кабинет Министров предлагает перенести три рабочих дня следующим образом:
- с пятницы, 8 января , на субботу, 16 января – для празднования Рождества Христова, которое выпадает на четверг, 7 января;
- с понедельника, 23 августа , на субботу, 28 августа – в честь праздника Дня Независимости, который отмечается во вторник, 24 августа;
- с пятницы, 15 октября , на субботу, 23 октября –для отмечания Дня защитника Украины, который выпадает на четверг, 14 октября.
Согласно проекту, специальный режим работы банков и их учреждений в эти выходные будет определяться Национальным банком Украины.
Таким образом, благодаря переносам рабочих дней, украинцы в 2021 году по случаю праздников трижды получат пролонгированные выходные по четыре дня подряд.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.
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