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Перенос рабочих дней в 2021 году в Украине

Сегодня, 18:53

Как отдыхаем в 2021 году: появился график переноса рабочих дней в Украине на следующий год

Федерация профсоюзов Украины на своем сайте опубликовала проект о переносе рабочих дней в следующем 2021 году.

Выходные и праздники в 2021 году
Выходные и праздники в 2021 году
Фото: pexels

Многие государственные праздники-2021 Украины имеют фиксированную дату, т.к. они ежегодно отмечаются в один и тот же день. Но иногда праздники выпадают таким образом, что некоторые рабочие дни можно перенести, чтобы украинцы получили более продолжительные выходные.

Для более приятного и комфортного празднования в 2021 году Рождества Христова, Дня Независимости и Дня защитника Украины правительство рассматривает возможность переноса трех рабочих дней.

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Итак, для работников с пятидневной рабочей неделей с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, Кабинет Министров предлагает перенести три рабочих дня следующим образом:

  • с пятницы, 8 января , на субботу, 16 января – для празднования Рождества Христова, которое выпадает на четверг, 7 января;
  • с понедельника, 23 августа , на субботу, 28 августа – в честь праздника Дня Независимости, который отмечается во вторник, 24 августа;
  • с пятницы, 15 октября , на субботу, 23 октября –для отмечания Дня защитника Украины, который выпадает на четверг, 14 октября.

Согласно проекту, специальный режим работы банков и их учреждений в эти выходные будет определяться Национальным банком Украины.

Таким образом, благодаря переносам рабочих дней, украинцы в 2021 году по случаю праздников трижды получат пролонгированные выходные по четыре дня подряд.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

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