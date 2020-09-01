Первый день осени: позитивные картинки и пожелания для поднятия настроения
Поздравляем с наступлением осени: колоритные картинки, яркие открытки и стихи для родных и друзей
Вот и наступила осень. Сегодня, 1 сентября – это не только День знаний, но еще и смена сезонов, грусть по ушедшему лету, первые проблески желтизны в листве, поворот к холодам и завершению года. Но осень также полна приятными моментами, яркими красками, светлыми надеждами. Чтобы вы не унывали, Сегодня.Lifestyle собрали для вас множество красивых картинок, приятных поздравлений и душевных стихов с первым днем осени.
Прикольные поздравления с первым днем осени в стихах
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Вот и кончился сезон
Отпусков, каникул.
Не грустить! Таков закон
И природный цикл.
Ты смотри наоборот:
Осень? Распрекрасно!
Значит, скоро Новый год,
Женский день и Пасха!
Первый день осени: душевные поздравления в прозе
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Поздравляю с первым днем осени и от души желаю, чтобы для тебя всегда светило яркое солнце, чтобы в твоем сердце таились прекрасные чувства любви и вдохновения, а также приятные ощущения гармонии, легкости и красоты. Пусть эта осень будет теплой, доброй, яркой, красочной и незабываемой.
С первым днем осени: короткие поздравления в стихах
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Осень – чудная пора:
Опадает с деревьев листва,
Землю золотом укрывает –
Нас уютом своим согревает.
Первый день осени: позитивные поздравления
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С тополей облетает листва,
И на юг собираются птицы,
Не шумит больше в поле трава,
Это осень в окно к нам стучится.
И накинула царской рукой
На леса золотые одежды,
Пусть она принесет нам покой
И исполнит все наши надежды.
С наступлением осени: милые пожелания своими словами
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Поздравляю с первым днем осени и желаю пушкинского вдохновения, невероятного очарования яркими красками природы. Пусть эта осень подарит домашний уют и душевное тепло, пусть ветер добрых перемен унесет все страхи, печали и грусти.
С первым осенним днем: душевные поздравления в стихах
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Спросим мы у осени:
Как тебе живется?
В первый день, надеемся,
В ней тепло найдется.
Запасайтесь яркими
Красками все люди!
Даже зимний холод пусть
Их вам не остудит.
Осень так щедра своим
Сказочным богатством!
Будем радоваться ей,
Ею восхищаться.
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