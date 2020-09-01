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Первый день осени: позитивные картинки и пожелания для поднятия настроения

Сегодня, 07:18

Поздравляем с наступлением осени: колоритные картинки, яркие открытки и стихи для родных и друзей

Вот и наступила осень. Сегодня, 1 сентября – это не только День знаний, но еще и смена сезонов, грусть по ушедшему лету, первые проблески желтизны в листве, поворот к холодам и завершению года. Но осень также полна приятными моментами, яркими красками, светлыми надеждами. Чтобы вы не унывали, Сегодня.Lifestyle собрали для вас множество красивых картинок, приятных поздравлений и душевных стихов с первым днем осени.

С первым днем осени: яркие картинки и поздравительные открытки
С первым днем осени: яркие картинки и поздравительные открытки
Фото: Pexels

Прикольные поздравления с первым днем осени в стихах

***

Вот и кончился сезон
Отпусков, каникул.
Не грустить! Таков закон
И природный цикл.

Ты смотри наоборот:
Осень? Распрекрасно!
Значит, скоро Новый год,
Женский день и Пасха!

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Первый день осени: душевные поздравления в прозе

***

Поздравляю с первым днем осени и от души желаю, чтобы для тебя всегда светило яркое солнце, чтобы в твоем сердце таились прекрасные чувства любви и вдохновения, а также приятные ощущения гармонии, легкости и красоты. Пусть эта осень будет теплой, доброй, яркой, красочной и незабываемой.

С первым днем осени: яркие картинки, поздравительные открытки, добрые стихи
Фото: bonnycards
С первым днем осени: яркие картинки, поздравительные открытки, добрые стихи
Фото: bonnycards
С первым днем осени: яркие картинки, поздравительные открытки, добрые стихи
Фото: bonnycards
С первым днем осени: яркие картинки, поздравительные открытки, добрые стихи
Фото: bonnycards
С первым днем осени: яркие картинки, поздравительные открытки, добрые стихи
Фото: bonnycards
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С первым днем осени: короткие поздравления в стихах

***

Осень – чудная пора:
Опадает с деревьев листва,
Землю золотом укрывает –
Нас уютом своим согревает.

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Первый день осени: позитивные поздравления

***

С тополей облетает листва,
И на юг собираются птицы,
Не шумит больше в поле трава,
Это осень в окно к нам стучится.

И накинула царской рукой
На леса золотые одежды,
Пусть она принесет нам покой
И исполнит все наши надежды.

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С наступлением осени: милые пожелания своими словами

***

Поздравляю с первым днем осени и желаю пушкинского вдохновения, невероятного очарования яркими красками природы. Пусть эта осень подарит домашний уют и душевное тепло, пусть ветер добрых перемен унесет все страхи, печали и грусти.

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С первым осенним днем: душевные поздравления в стихах

***

Спросим мы у осени:
Как тебе живется?
В первый день, надеемся,
В ней тепло найдется.

Запасайтесь яркими
Красками все люди!
Даже зимний холод пусть
Их вам не остудит.

Осень так щедра своим
Сказочным богатством!
Будем радоваться ей,
Ею восхищаться.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме 1 сентября в Украине

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