Первый день осени: позитивные картинки и пожелания для поднятия настроения

Поздравляем с наступлением осени: колоритные картинки, яркие открытки и стихи для родных и друзей

Вот и наступила осень. Сегодня, 1 сентября – это не только День знаний, но еще и смена сезонов, грусть по ушедшему лету, первые проблески желтизны в листве, поворот к холодам и завершению года. Но осень также полна приятными моментами, яркими красками, светлыми надеждами. Чтобы вы не унывали, Сегодня.Lifestyle собрали для вас множество красивых картинок, приятных поздравлений и душевных стихов с первым днем осени.

С первым днем осени: яркие картинки и поздравительные открытки Фото: Pexels

Прикольные поздравления с первым днем осени в стихах

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Вот и кончился сезон

Отпусков, каникул.

Не грустить! Таков закон

И природный цикл.



Ты смотри наоборот:

Осень? Распрекрасно!

Значит, скоро Новый год,

Женский день и Пасха!

Первый день осени: душевные поздравления в прозе

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Поздравляю с первым днем осени и от души желаю, чтобы для тебя всегда светило яркое солнце, чтобы в твоем сердце таились прекрасные чувства любви и вдохновения, а также приятные ощущения гармонии, легкости и красоты. Пусть эта осень будет теплой, доброй, яркой, красочной и незабываемой.

С первым днем осени: яркие картинки, поздравительные открытки, добрые стихи Фото: bonnycards С первым днем осени: яркие картинки, поздравительные открытки, добрые стихи Фото: bonnycards С первым днем осени: яркие картинки, поздравительные открытки, добрые стихи Фото: bonnycards С первым днем осени: яркие картинки, поздравительные открытки, добрые стихи Фото: bonnycards С первым днем осени: яркие картинки, поздравительные открытки, добрые стихи Фото: bonnycards 1/5

С первым днем осени: короткие поздравления в стихах

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Осень – чудная пора:

Опадает с деревьев листва,

Землю золотом укрывает –

Нас уютом своим согревает.

Первый день осени: позитивные поздравления

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С тополей облетает листва,

И на юг собираются птицы,

Не шумит больше в поле трава,

Это осень в окно к нам стучится.



И накинула царской рукой

На леса золотые одежды,

Пусть она принесет нам покой

И исполнит все наши надежды.

С наступлением осени: милые пожелания своими словами

***

Поздравляю с первым днем осени и желаю пушкинского вдохновения, невероятного очарования яркими красками природы. Пусть эта осень подарит домашний уют и душевное тепло, пусть ветер добрых перемен унесет все страхи, печали и грусти.

С первым осенним днем: душевные поздравления в стихах

***

Спросим мы у осени:

Как тебе живется?

В первый день, надеемся,

В ней тепло найдется.



Запасайтесь яркими

Красками все люди!

Даже зимний холод пусть

Их вам не остудит.



Осень так щедра своим

Сказочным богатством!

Будем радоваться ей,

Ею восхищаться.

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