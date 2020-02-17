Первый ретроградный Меркурий в 2020-м: чем опасен и что нельзя делать

Меркурий связан с передачей и обменом информацией и коммуникациями, но в период ретроградности этой планеты все может пойти наперекосяк

Ретроградный Меркурий 2020 - что нельзя делать Фото: unsplash.com

17 февраля начинается период ретроградного Меркурия. Астрологи считают, что это – период утрудненных коммуникаций и плохой передачи информации. Более подробно о том, что такое ретроградный Меркурий и чем он опасен, читайте в нашем материале.

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Период ретроградного Меркурия — это явление, когда наблюдатели с Земли кажется, что планета Меркурий начинает двигаться в противоположном направлении относительно Земли. Астрологи считают, что этот период влияет на все сферы жизни.

Символически Меркурий связан с передачей и обменом информацией, мышлением, коммуникациями. А потому заниматься развитием новых проектов в это время будет непросто. Многие из уже начатых дел окажутся в состоянии застоя, во многих случаях завершать начатое и сохранять полученный результат по независящим причинам будет невозможно. В данный период затруднены любые транспортировки, чаще, чем обычно случаются дорожно-транспортные происшествия. Компьютеры, программное обеспечение, любая оргтехника чаще выходят из строя.

Меркурий, из-за своего близкого соседства с Солнцем, чаще других оказывается ретроградным. В 2020 году Меркурий делает три цикла ретроградного движения.

С 17 февраля по 10 марта 2020-го;

С 18 июня по 12 июля 2020-го;

С 14 октября по 3 ноября 2020-го.

Поскольку ретро Меркурий в 2020 году движется в обратном направлении преимущественно через знаки Воды, связанные с эмоциями, это время могло бы быть полезным для анализа эмоционального состояния. Скорее всего, какие-то обстоятельства прошлого снова дадут о себе знать и вызовут эмоциональные реакции.

В эти периоды мышление отличается глубиной, так что вы способны определить паттерны поведения, которые необходимо преодолеть, а также разработать стратегии, позволяющие от них отказаться.

Также это неблагоприятное время для начала ведения серьезных переговоров, заключений любых соглашений, контрактов, командировок, устройства на работу, смены вида деятельности, начала новых проектов. Сделанные в это время выводы, вероятнее всего, потребуют повторного рассмотрения и переосмысления. Общение затруднено. Помехи, отставания, трудности с оформлением документов, неувязки, путаница, задержки платежей мешают эффективному ведению дел.

Ретроградный Меркурий-2020: что нельзя делать

Этот период не подходит для начинания новых проектов. Их будет сложнее продвинуть, возникнут препятствия или задержки. Лучше подождать, пока Меркурий снова станет директным, т.е. будет двигаться вперед.

Подписание важных договоров, контрактов. Если вы все же должны это сделать, тщательно проверьте все детали.

Принятие важных решений. Вполне возможно, что вы поменяете свое мнение после окончания этого периода или впоследствии получите информацию, благодаря которой осознаете, что выбрали не лучший вариант.

Совершение значимых покупок. Впоследствии могут выявиться дефекты, или вы обнаружите, что вещь вам не подходит, не нужна и т.п. Особенно нежелательно покупать в это время компьютерную и офисную технику, средства связи.

Проведение маркетинговых, рекламных и PR мероприятий, особенно в том случае, если они включают рассылку каких-либо материалов. Вы получите невысокую отдачу от мероприятия или столкнетесь с необходимостью вносить изменения, что обнаружится в последнюю минуту. Могут быть отмены встреч, опоздания или окажется, что вас неправильно поняли по важному вопросу.

Влияние этой планеты воздействует на компьютеры, средства связи, технологические ситуации. Могут чаще происходить компьютерные сбои, случаться проблемы со связью. Многие из нас проводят у компьютера продолжительное время, работа предприятий все больше становится зависимой от компьютеров и средств коммуникаций. Поэтому необходимо учитывать такое влияние ретроградного Меркурия, например, делать резервное копирование информации.

Ранее мы публиковали астрологический прогноз для всех знаков зодиака о периоде ретроградного Меркурия в 2020-му.

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