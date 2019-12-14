Подарки на День святого Николая для детей и взрослых
Что подарить в День святого Николая детям и взрослым: универсальные идеи
Близится День святого Николая 2019 – праздник, который с нетерпением ждут все дети. Ведь каждый год в этот день происходит чудо, и утром 19 декабря дети и многие взрослые находят у себя под подушкой приятный сюрприз от святого Николая Чудотворца. Как интересно организовать праздник и что подарить под подушку ребенку и взрослому? Читайте оригинальные варианты сюрпризов и вдохновляйтесь собственными идеями подарков ко Дню святого Николая.
Смотрите видео о том, что во Львове открылась официальная резиденция Святого Николая:
Читайте также:Церковные праздники и посты в декабре 2019 по дням
Что подарить на День святого Николая: интересные идеи
Какой подарок придумать на День святого Николая? Хорошо если ребенок накануне написал письмо святому – тогда вам останется просто действовать "по инструкции". А у взрослого можно спросить о его желании на праздник или проявить собственную инициативу при покупке подарка.
Не забывайте, что главный праздник еще впереди, так что самый желанный и дорогой подарок лучше приберегите на Новый год. А День святого Николая – как преддверие и создание новогоднего настроения. Пусть ваш подарок будет просто милым и душевным, но при этом не слишком шикарным и вычурным.
Подходящим вариантом подарка на День святого Николая ребенку в зависимости от его возраста и интересов может стать:
- игрушка,
- книга,
- часы,
- конструктор,
- игровой набор,
- пазлы,
- головоломка,
- набор для творчества,
- канцелярские принадлежности,
- набор для экспериментов,
- спортивное снаряжение,
- гаджет,
- билет в кино.
Лучшие подарки на День святого Николая взрослым – это:
- полотенце,
- мыло,
- парфюмерия,
- косметика,
- носки,
- перчатки,
- шарфик,
- шапка,
- пижама,
- комнатные тапочки,
- термокружка,
- канцелярия,
- блокнот-ежедневник,
- книга,
- билеты в театр или на концерт,
- подарочный сертификат.
Подарки для детей и взрослых все-таки отличаются по степени радости. Если взрослый просияет от пижамы или полотенца, то малыш вряд ли оценит появление очередной одежды в своем повседневном гардеробе. Но есть вещи, которые в равной степени порадуют и взрослых, и детей – это разнообразные вкусности и сладости.
Не забывайте, что День святого Николая – это, прежде всего, праздник проявления добра, любви, заботы и внимания. Придумайте такой подарок, который можно легко и радостно разделить с ближним. К примеру, подготовьте каждому члену семьи пакетик с конфетками, печеньками, орешками, сухофруктами, мандаринками и яблоками. А еще можно подарить настольную игру, за которой затем провести прекрасные часы совместного семейного отдыха.
Как подготовить подарок в День святого Николая: полезные советы
- Чтобы ваш сюрприз 19 декабря получился правдоподобным, выберите такой подарок, который по размерам поместится под подушку, т.е. он должен быть незаметным и не слишком большим.
- Избегайте громкой и шелестящей упаковки, чтобы не делать лишнего шума и не привлекать внимания в самый неподходящий момент.
- Не стоит класть подарок под подушку с вечера. И ребенок, и взрослый во сне ворочается и может случайно испортить свой презент – поломать шоколадного зайца или раздавить мандаринку – и тогда утром вместо восторга получится разочарование.
- Лучше с вечера спрячьте подарки где-нибудь недалеко, к примеру, под кроватью. А уже под утро потихоньку подложите их спящим родным за подушку. И не забудьте про себя. Тогда утром сможете проснуться и "удивиться" позже всех.
Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым. А также публиковали сценарий на Новый год 2020: как провести праздник с семьей и друзьями.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.