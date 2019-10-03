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Покров Пресвятой Богородицы: дата, история и традиции светлого праздника

Когда отмечается праздник Покрова 2019 и какие традиции соблюдаются

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:06
Покров Пресвятой Богородицы 2019
Покров Пресвятой Богородицы 2019
Фото: Depositphotos

В середине осени наступит красивый церковный и народный праздник – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Какова его история, почему в народе так почитается Покрова, и какие традиции сохранились до нашего времени, узнайте в нашей статье.

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Покрова Пресвятой Богородицы: дата в 2019 году

Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается в один и тот же день – 14 октября, и в 2019 году приходится на понедельник.

Праздник Покрова совпадает с другой значимой украинской датой – Днем защитника Украины, а также Днем украинского казачества. Этот праздник является официальным выходным. Так что в этом году на Покрову украинцы получают целых три выходных дня подряд: с субботы, 12-го числа, до понедельника, 14 октября.

Покров Пресвятой Богородицы – история праздника

Покрова – один из главных осенних православных праздников. Его история восходит к событиям далекого 910 года, которые произошли в Константинополе. В то время греческий город находился в осаде сарацинов.

Жители беспрестанно молились Богородице о спасении и вот однажды, во время всенощной молитвы святому Андрею Блаженному и его ученику Епифанию было видение. Им явилась плывущая по воздуху Пресвятая Богородица в ясном небесном сиянии и белом покрове в окружении ангелов. Вместе с Богородицей они увидели святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова.

Пресвятая Дева помолилась вместе с верующими, а затем сняла со своей головы блистающее белоснежное покрывало и распростерла его над всеми людьми, находящимися в храме. Тем самым Покров Богородицы защитил их от всех врагов – видимых и невидимых. Это видение ободрило греков, придало им сил в неравной борьбе с противником, в которой они вскоре одержали победу. Враги бежали, а город был спасен.

Традиции праздника Покрова

На Руси праздник Покрова был установлен в начале XII века, а затем стали повсеместно возводиться храмы в честь Покрова Божией Матери.

Само название "Покров" в народе ассоциировалось с первым осенним снегом, который, подобно одеянию Богородицы, покрывает землю к этому времени. В праздник люди ходили в церковь, чтобы помолиться иконе Покрова Богородицы о заступничестве, а незамужние девушки просили хорошего жениха и счастливого замужества.

Славянские народы издавна праздновали на Покрова встречу осени с зимой. С этого дня народные гуляния и вечерние посиделки перемещались с улицы в дом, начиналась подготовка к осенним свадьбам, проводились гадания на суженого и на судьбу.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

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