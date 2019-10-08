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Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

На какие приметы важно обратить внимание в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:56
Покров Пресвятой Богородицы: приметы и традиции
Покров Пресвятой Богородицы: приметы и традиции
Фото: Depositphotos

14 октября мы отмечаем Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Это главный церковный праздник октября, посвященный Божьей Матери, которая благодаря своему белому одеянию спасла людей от верной гибели. Славянские народы издавна праздновали на Покрова встречу осени с зимой. Какие интересные традиции сохранились на Покров, что нужно делать девушкам, чтобы удачно выйти замуж, и на какие приметы стоит обратить внимание 14 октября, узнайте в нашей статье.

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Народные традиции и приметы на Покров 14 октября

  • Название праздника "Покров" связывают с первым осенним снегом, который, будто бы платком, покрывает землю. Именно поэтому с ним сравнивают сияющее белоснежное покрывало Богородицы.
  • Праздник Покрова Пресвятой Богородицы также ассоциировался с покрытием головы невесты свадебной фатой, а потому – это благоприятный период для начала свадебного сезона.
  • Согласно народным приметам, чем больше снега выпадет на Покрова, тем больше свадеб сыграют в этом году.
  • А еще в народе говорили: каков Покров – такой и будет зима.
  • Если хозяйка напечет много блинов, то в зимнюю стужу в доме будет тепло.
  • В этот день всей семьей обязательно ходили в церковь, чтобы поставить свечи, помолиться и попросить Богородицу о милости, заступничестве, здоровье и помощи.
  • В праздник Покрова незамужние девушки ходили в храм, чтобы помолиться перед образом Богородицы о хорошем женихе и счастливой семейной жизни.
  • С этого дня все народные гуляния и вечерние девичьи посиделки с песнями и гаданиями перемещались с улицы в дома, где также начиналась подготовка к осенним свадьбам.
  • Согласно народным приметам, со дня Покрова начинаются морозы, а потому к этому времени уже завершались полевые работы, домашний скот ставили на зиму в стойла, утепляли жилища и начинали топить в домах.
  • А вот заниматься серьезной и грязной работой на Покрова, как в любой другой церковный праздник, категорически нельзя. Также на Покров не стоит занимать деньги.

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