Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы и обряды великого праздника

На какие приметы важно обратить внимание в праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября

В середине осени, 14 октября, православные отмечают великий церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Также это любимый и почитаемый народный праздник. Недаром 14 октября еще отмечается День украинского казачества и День защитника Украины.

Традиции и приметы на Покров Пресвятой Богородицы Фото: Depositphotos

Славяне издавна праздновали в этот день встречу осени с зимой, наблюдали за природой и старались предсказать погоду на ближайшее время и даже на зиму, ворожили и гадали. Какие интересные традиции сохранились на Покров, на какие приметы 14 октября следует обратить внимание и что нужно делать незамужним девушкам, чтобы встретить своего суженого и удачно выйти замуж, узнайте в нашей статье.

Народные традиции на Покров Пресвятой Богородицы

Название праздника ассоциируется с первым осенним снегом, который в середине осени часто уже выпадал на землю и покрывал ее, как будто платком. Потому сияющие белые ризы Богородицы сравнивали со снежным покрывалом.

В этот день всей семьей обязательно ходили в церковь, стояли службу, ставили свечи, молились иконе Покрова Пресвятой Богородицы и просили Божью Матерь о заступничестве, здоровье, помощи. Страдающие любой телесной болезнью молились об исцелении, а те, кто испытывал материальные затруднения – об обретении имущества.

Также в праздник Покрова незамужние девушки молились перед образом Богородицы о хорошем женихе и счастливой семейной жизни.

Согласно народным приметам, со дня Покрова начинались заморозки, а потому к этому времени завершались все полевые работы, домашний скот ставили на зиму в стойла, утепляли жилища и начинали топить в домах.

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С этого дня все народные гуляния и вечерние девичьи посиделки с песнями и гаданиями перемещались с улицы в дома, где также начиналась подготовка к осенним свадьбам.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – это благоприятный период для начала брачного сезона, ведь невесты символично покрывали голову белоснежной свадебной фатой.

Как в любой другой великий церковный праздник, заниматься серьезной и грязной работой на Покрова категорически нельзя. Также на Покров не стоит занимать деньги.

Приметы на праздник Покрова 14 октября

Согласно народным приметам, чем больше снега выпадет на Покров, тем больше свадеб сыграют в этом году.

У незамужних девушек была верная примета, что если на Покров хорошо повеселиться, то можно встретить достойного жениха.

В народе говорили: каков Покров – такая и зима будет.

Если на Покров улетают журавли, зима обещает быть ранней и холодной.

Откуда на Покров ветер дует, с той стороны ждать первых морозов.

Если хозяйка напечет много блинов, то в зимнюю стужу в доме будет тепло.

Икона Покров Пресвятой Богородицы: молитвы

Молитва первая

Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем.

Молитва вторая

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся.

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