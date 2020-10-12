Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы и обряды великого праздника

Сегодня, 14:20

На какие приметы важно обратить внимание в праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября

В середине осени, 14 октября, православные отмечают великий церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Также это любимый и почитаемый народный праздник. Недаром 14 октября еще отмечается День украинского казачества и День защитника Украины.

Традиции и приметы на Покров Пресвятой Богородицы
Традиции и приметы на Покров Пресвятой Богородицы
Фото: Depositphotos

Славяне издавна праздновали в этот день встречу осени с зимой, наблюдали за природой и старались предсказать погоду на ближайшее время и даже на зиму, ворожили и гадали. Какие интересные традиции сохранились на Покров, на какие приметы 14 октября следует обратить внимание и что нужно делать незамужним девушкам, чтобы встретить своего суженого и удачно выйти замуж, узнайте в нашей статье.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в октябре 2020 года: православный календарь на каждый день

Народные традиции на Покров Пресвятой Богородицы

  • Название праздника ассоциируется с первым осенним снегом, который в середине осени часто уже выпадал на землю и покрывал ее, как будто платком. Потому сияющие белые ризы Богородицы сравнивали со снежным покрывалом.
  • В этот день всей семьей обязательно ходили в церковь, стояли службу, ставили свечи, молились иконе Покрова Пресвятой Богородицы и просили Божью Матерь о заступничестве, здоровье, помощи. Страдающие любой телесной болезнью молились об исцелении, а те, кто испытывал материальные затруднения – об обретении имущества.
  • Также в праздник Покрова незамужние девушки молились перед образом Богородицы о хорошем женихе и счастливой семейной жизни.
  • Согласно народным приметам, со дня Покрова начинались заморозки, а потому к этому времени завершались все полевые работы, домашний скот ставили на зиму в стойла, утепляли жилища и начинали топить в домах.

Читайте также:
Как отдыхаем на День защитника Украины и Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

  • С этого дня все народные гуляния и вечерние девичьи посиделки с песнями и гаданиями перемещались с улицы в дома, где также начиналась подготовка к осенним свадьбам.
  • Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – это благоприятный период для начала брачного сезона, ведь невесты символично покрывали голову белоснежной свадебной фатой.
  • Как в любой другой великий церковный праздник, заниматься серьезной и грязной работой на Покрова категорически нельзя. Также на Покров не стоит занимать деньги.

Приметы на праздник Покрова 14 октября

  • Согласно народным приметам, чем больше снега выпадет на Покров, тем больше свадеб сыграют в этом году.
  • У незамужних девушек была верная примета, что если на Покров хорошо повеселиться, то можно встретить достойного жениха.
  • В народе говорили: каков Покров – такая и зима будет.
  • Если на Покров улетают журавли, зима обещает быть ранней и холодной.
  • Откуда на Покров ветер дует, с той стороны ждать первых морозов.
  • Если хозяйка напечет много блинов, то в зимнюю стужу в доме будет тепло.

Икона Покров Пресвятой Богородицы: молитвы

Молитва первая

Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем.

Молитва вторая

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как отдыхаем на День защитника Украины: точная дата, история и значение праздника Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков 7 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела
церковь праздники приметы православие обряды традиции Покров Пресвятой Богородицы церковные праздники
Реклама

Новости партнеров

Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику

Популярные статьи

Сегодня, 05:33Психология

Гороскоп на сегодня 12 октября: Овнам нужно решить рабочие дела, а Тельцов ждет романтическая встреча

Сегодня, 00:37Шоу-бизнес

Димопулос поцеловала Мейхер, а Винник отказался от проекта: как прошел седьмой выпуск "Танців з зірками-2020"

Сегодня, 00:00Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в седьмом эфире

Вчера, 22:01Шоу-бизнес

Илона Гвоздева во второй раз стала мамой. У танцовщицы родился мальчик

Вчера, 10:31Шоу-бизнес

Принц Гарри вернется в Британию для разговора с королевой – СМИ

Вчера, 07:43Events

День художника Украины 2020: эффектные картинки, интересные факты и поздравления

Вчера, 05:05Events

11 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:00Психология

Гороскоп на сегодня 11 октября: Стрельцам нужно быть решительнее, а Козерога ждут объятия любимого человека

10 октябряШоу-бизнес

Правила жизни Павла Дурова: миллиардер советует много спать, не есть мясо и жить одному

10 октябряАфиша

День рождения Нины Матвиенко: лучшие дуэты украинской певицы

10 октябряFun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

10 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 10 октября: Водолею нужно планировать, а Рыбам – нельзя перетруждаться

10 октябряEvents

10 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

9 октябряШоу-бизнес

Главное за неделю: уход Жванецкого со сцены и скандал с концертами Поляковой и Билык

9 октябряШоу-бизнес

Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег переехала в Казахстан, чтобы начать сольную карьеру

9 октябряШоу-бизнес

Найдено потенциальное орудие убийства Валентины Легкоступовой (фото)

Новости партнеров

Подсела на свеклу по этому рецепту! Идея моей соседки
Подсела на свеклу по этому рецепту! Идея моей соседки
Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду
Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Красотка дня – Майа Джама: покорительница мужских сердец
Красотка дня – Майа Джама: покорительница мужских сердец
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
«Совсем тронулась со своей наготой». Каменских осудили за фото
«Совсем тронулась со своей наготой». Каменских осудили за фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять