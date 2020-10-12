Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы и обряды великого праздника
На какие приметы важно обратить внимание в праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября
В середине осени, 14 октября, православные отмечают великий церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Также это любимый и почитаемый народный праздник. Недаром 14 октября еще отмечается День украинского казачества и День защитника Украины.
Славяне издавна праздновали в этот день встречу осени с зимой, наблюдали за природой и старались предсказать погоду на ближайшее время и даже на зиму, ворожили и гадали. Какие интересные традиции сохранились на Покров, на какие приметы 14 октября следует обратить внимание и что нужно делать незамужним девушкам, чтобы встретить своего суженого и удачно выйти замуж, узнайте в нашей статье.
- Название праздника ассоциируется с первым осенним снегом, который в середине осени часто уже выпадал на землю и покрывал ее, как будто платком. Потому сияющие белые ризы Богородицы сравнивали со снежным покрывалом.
- В этот день всей семьей обязательно ходили в церковь, стояли службу, ставили свечи, молились иконе Покрова Пресвятой Богородицы и просили Божью Матерь о заступничестве, здоровье, помощи. Страдающие любой телесной болезнью молились об исцелении, а те, кто испытывал материальные затруднения – об обретении имущества.
- Также в праздник Покрова незамужние девушки молились перед образом Богородицы о хорошем женихе и счастливой семейной жизни.
- Согласно народным приметам, со дня Покрова начинались заморозки, а потому к этому времени завершались все полевые работы, домашний скот ставили на зиму в стойла, утепляли жилища и начинали топить в домах.
- С этого дня все народные гуляния и вечерние девичьи посиделки с песнями и гаданиями перемещались с улицы в дома, где также начиналась подготовка к осенним свадьбам.
- Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – это благоприятный период для начала брачного сезона, ведь невесты символично покрывали голову белоснежной свадебной фатой.
- Как в любой другой великий церковный праздник, заниматься серьезной и грязной работой на Покрова категорически нельзя. Также на Покров не стоит занимать деньги.
- Согласно народным приметам, чем больше снега выпадет на Покров, тем больше свадеб сыграют в этом году.
- У незамужних девушек была верная примета, что если на Покров хорошо повеселиться, то можно встретить достойного жениха.
- В народе говорили: каков Покров – такая и зима будет.
- Если на Покров улетают журавли, зима обещает быть ранней и холодной.
- Откуда на Покров ветер дует, с той стороны ждать первых морозов.
- Если хозяйка напечет много блинов, то в зимнюю стужу в доме будет тепло.
Молитва первая
Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем.
Молитва вторая
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся.
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