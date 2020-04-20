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Поливальный понедельник: интересные традиции первого дня после Пасхи

Сегодня Поливальный понедельник: узнайте, зачем наши предки обливались водой

Ольга Козачок
Сегодня, 08:00

Сегодня, 20 апреля, наступил первый понедельник после Пасхи, который также получил название мокрого или Поливального понедельника. Какие необычные и даже странные традиции издавна соблюдали люди в этот мокрый день, узнайте в нашей статье.

Поливальный понедельник
Поливальный понедельник
Фото: Pexels

Поливальный понедельник: история и традиции праздника

Следом за днем светлого Христова Воскресения наступает понедельник, который в народе прозвали Поливальным. Обливать кого-то или самих себя водой в понедельник после Пасхи – древний обычай, связанный с весенним очищением водой души, тела, жилища. Отсюда и название праздника.

Чаще всего в Поливальный понедельник парни окатывали водой девушек с ног до головы, а иногда и купали их в водоеме, чтобы провести обряд очищения. Вода издавна наделялась целебными свойствами, особенно во время церковных праздников.

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Такая странная традиция была распространена в основном в западных областях Украины. Кроме того Поливальный понедельник отмечался и в других славянских странах – России, Польше, Чехии, Румынии, Сербии, Венгрии.

В первый день после Пасхи с самого утра молодые парни с ведрами воды проводили ритуальный обход односельчан. Они заходили в каждую хату, где жила незамужняя девушка, вызывали ее на улицу и обливали водой. Это было добрым знаком, свидетельствовавшим о скором замужестве. За это девушки, в свою очередь, одаривала парней пасхальными крашенками.

Смотрите видео, как украинские звезды празднуют Пасху:

Считалось, что те, кто попал под поток льющейся воды, получают дозу здоровья и очищения. Однако если погода после Пасхи стоит холодная и сырая, то после такого обряда недолго и заболеть.

Также имейте в виду, что в нынешнем году не стоит поливать друг друга студеной водой. Из-за угрозы распространения коронавируса и объявленного карантина подобный веселый и многолюдный обряд может привести не к оздоровлению, а как раз к противоположному эффекту.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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