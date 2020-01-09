Полнолуние 10 января: что категорически нельзя делать

Узнайте, что можно, а что категорически нельзя делать 10 января

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10 января в 21:21 по киевскому времени произойдет январское полнолуние. В это время Луна будет находиться в знаке зодиака Рак. Астрологи эту фазу луны называют особо опасной из-за того, что она совпадает с лунным затмением, которое тоже ожидается 10 января. Из-за этого негативное воздействие и вероятность конфликтных ситуаций могут повыситься. Также 10 января наконец-то закончится воздействие так называемого коридора затмений, который начался еще 26 декабря 2019 года.

Что такое лунный календарь и как он работает – смотрите видео:

10 января будет относительно тяжелым и нестабильным днем. У многих испортится настроение, возрастет агрессия, причем немотивированная, появится нетерпимость, вспыльчивость и склонность к конфликтам. Поэтому можно наслаждаться одиночеством, отказаться от проявления агрессии и избегать участия в спорах. Выяснение отношений лучше отложить на другой день.

Также в этот день вы можете быть подвержены перепадам настроения. Восприятие мира становится более субъективным, нужно не забывать периодически дистанцироваться и смотреть на всё со стороны.

Полнолуние 10 января: что категорически нельзя делать

Не подпитывайте негатив мыслями и действиями . Чем меньше вы будете фокусироваться на негативе, тем больше привлечете позитивных событий.

. Чем меньше вы будете фокусироваться на негативе, тем больше привлечете позитивных событий. Не идите на риски . Как бы ни обстояли ваши дела, риск и авантюры на полнолуние — последнее дело. Не стоит 10 января ставить на кон нечто важное: есть большая вероятность это утратить. Будьте благоразумны и осторожны.

. Как бы ни обстояли ваши дела, риск и авантюры на полнолуние — последнее дело. Не стоит 10 января ставить на кон нечто важное: есть большая вероятность это утратить. Будьте благоразумны и осторожны. Не позволяйте другим втягивать вас в споры и конфликтные ситуации . Не расставляйте точки над "i", все равно решение будет принято исключительно на эмоциональном уровне и, возможно, вопреки здравому смыслу.

. Не расставляйте точки над "i", все равно решение будет принято исключительно на эмоциональном уровне и, возможно, вопреки здравому смыслу. Подумайте о здоровье. Операции и хирургические процедуры лучше всего перенести.

Полнолуние 10 января: что нужно делать

Прислушивайтесь к предсказаниям . Астрологические прогнозы и лунные календари — это отличный способ узнать наперед о тех опасностях и сложностях, которые могут возникнуть в жизни, если заблаговременно иметь их ввиду.

. Астрологические прогнозы и лунные календари — это отличный способ узнать наперед о тех опасностях и сложностях, которые могут возникнуть в жизни, если заблаговременно иметь их ввиду. Работайте над внутренним состоянием . Медитативные и духовные практики могут спасти сложный день. Схожим эффектом обладают мотивационные видео, спокойная музыка, добрые фильмы, любимые книги. Зажгите свечи и благовония.

. Медитативные и духовные практики могут спасти сложный день. Схожим эффектом обладают мотивационные видео, спокойная музыка, добрые фильмы, любимые книги. Зажгите свечи и благовония. Поститесь . В том числе полнолуние – отличное время для того, чтобы сесть на диету или поголодать несколько дней. Но пополняйте запасы продуктов дома. Хорошо употреблять горячую, плотную пищу, имеющую вяжущий вкус (горох, бобы). Следует избегать холодной жидкой пищи со сладким вкусом (различные фрукты, соки).

. В том числе полнолуние – отличное время для того, чтобы сесть на диету или поголодать несколько дней. Но пополняйте запасы продуктов дома. Хорошо употреблять горячую, плотную пищу, имеющую вяжущий вкус (горох, бобы). Следует избегать холодной жидкой пищи со сладким вкусом (различные фрукты, соки). Убирайте дома. Это благоприятное время для обустройства быта, создания уюта и комфорта Настройтесь на изобилие и полноту жизни. В этот день рекомендуют сделать дома генеральную уборку, чтобы освободить свою голову от негативных и пустых мыслей.

Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре окрашивания волос на январь 2020 года.

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