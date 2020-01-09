Полнолуние 10 января: действенные ритуалы и обряды

Ночь полнолуния — самая загадочная ночь на земле

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10 января в 21:21 по Киеву начнется первое полнолуние в этом году.

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Полнолуние – это особое время пикового энергетического подъема, поэтому большинство ритуалов рекомендуется проводить именно в этот поистине волшебный период. Астрологи считают, что ритуалы в полнолуние наделяются особой, чудесной силой полной Луны.

Ночь полнолуния — самая загадочная ночь на земле. Считается, что в полнолуние активизируется энергия всей вселенной в целом. Это наилучшее время для того, чтобы проводить обряды и ритуалы

Полнолуние 10 января: ритуал для привлечения денег

Вам понадобятся:

3 монеты любого достоинства;

небольшой магнит;

небольшая белая или зеленая свеча.

Перед проведением этого ритуала на привлечение денег нужно провести очищение жилища, так как деньги очень любят чистоту и порядок.

Дождитесь наступления полной темноты и проведите тщательную уборку квартиры или дома. После этого расположите 3 монеты в виде треугольника, в центр которого поставьте свечу. Зажгите ее и дайте догореть до конца. Затем положите монеты в левый карман одежды, которую вы чаще всего носите. В правый карман положите небольшой магнит. Носите все это при себе ровно 7 дней. Если одежду меняете, перекладывайте в нее деньги и магнит. В течение недели денежная ситуация должна улучшиться.

Полнолуние 10 января: ритуал для исполнения желаний

Этот ритуал следует проделывать в первое полнолуние года. Ему нужно написать на листе бумаги свои любые желания материального характера – к примеру, дом, автомобиль, телефон. Крайне важно, чтобы такие желания были полны искренности.

Когда все заветные пожелания записаны, нужно просто попросить высшие силы о подсказке, помощи, благодаря которым все будет получено. Считают, что на протяжении года человека сможет получить все вышеперечисленное из данного списка.

Полнолуние 10 января 2020: ритуал освобождения от ненужного

Нужно написать на листке бумаги три вещи, от которых вы хотите избавиться. Это могут быть какие-либо вредные привычки, болезни, болезненная зависимость от кого-либо. Затем необходимо бросить эту бумагу в огонь. Есть два варианта выполнения ритуала.

Первый — можно собраться с друзьями на улице, разжечь костер, написанное бросить в огонь и наблюдать за тем, как ваши проблемы превращаются в пепел.

Второй — находясь дома написанное сжечь в пламени свечи. При этом нужно громко проговорить свое желание. А пепел бросить в унитаз.

Напомним, что ранее мы писали о лучших ритуалах и обрядах для лунного затемнение 10 января и о том, что нужно делать во время лунного затмения.

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