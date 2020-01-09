Полнолуние 10 января: действенные ритуалы и обряды
Ночь полнолуния — самая загадочная ночь на земле
10 января в 21:21 по Киеву начнется первое полнолуние в этом году.
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Полнолуние – это особое время пикового энергетического подъема, поэтому большинство ритуалов рекомендуется проводить именно в этот поистине волшебный период. Астрологи считают, что ритуалы в полнолуние наделяются особой, чудесной силой полной Луны.
Ночь полнолуния — самая загадочная ночь на земле. Считается, что в полнолуние активизируется энергия всей вселенной в целом. Это наилучшее время для того, чтобы проводить обряды и ритуалы
Вам понадобятся:
- 3 монеты любого достоинства;
- небольшой магнит;
- небольшая белая или зеленая свеча.
Перед проведением этого ритуала на привлечение денег нужно провести очищение жилища, так как деньги очень любят чистоту и порядок.
Дождитесь наступления полной темноты и проведите тщательную уборку квартиры или дома. После этого расположите 3 монеты в виде треугольника, в центр которого поставьте свечу. Зажгите ее и дайте догореть до конца. Затем положите монеты в левый карман одежды, которую вы чаще всего носите. В правый карман положите небольшой магнит. Носите все это при себе ровно 7 дней. Если одежду меняете, перекладывайте в нее деньги и магнит. В течение недели денежная ситуация должна улучшиться.
Этот ритуал следует проделывать в первое полнолуние года. Ему нужно написать на листе бумаги свои любые желания материального характера – к примеру, дом, автомобиль, телефон. Крайне важно, чтобы такие желания были полны искренности.
Когда все заветные пожелания записаны, нужно просто попросить высшие силы о подсказке, помощи, благодаря которым все будет получено. Считают, что на протяжении года человека сможет получить все вышеперечисленное из данного списка.
Нужно написать на листке бумаги три вещи, от которых вы хотите избавиться. Это могут быть какие-либо вредные привычки, болезни, болезненная зависимость от кого-либо. Затем необходимо бросить эту бумагу в огонь. Есть два варианта выполнения ритуала.
Первый — можно собраться с друзьями на улице, разжечь костер, написанное бросить в огонь и наблюдать за тем, как ваши проблемы превращаются в пепел.
Второй — находясь дома написанное сжечь в пламени свечи. При этом нужно громко проговорить свое желание. А пепел бросить в унитаз.
Напомним, что ранее мы писали о лучших ритуалах и обрядах для лунного затемнение 10 января и о том, что нужно делать во время лунного затмения.
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