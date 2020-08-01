Полнолуние 3 августа: что нельзя делать в этот день

Особенности полнолуния 3 августа: что можно, а что ни в коем случае нельзя делать

Очередное летнее полнолуние наступит в самом начале августа. Оно произойдет в понедельник, 3 августа, в 18 часов 59 минут по киевскому времени. Как правильно себя вести во время полнолуния, что можно, а что категорически нельзя делать, узнайте в нашей статье.

Особенности летнего полнолуния Фото: pexels

Особенности полнолуния 3 августа

Полная луна в августе получила название Осетровое или Зерновое полнолуние, потому что оно приходится как раз на период уборки урожая и отличной рыбной ловли.

Августовское полнолуние пройдет под знаком Водолея. В этот период люди стремятся к внутренней свободе и раскрепощенности. На первый план выходят эмоции, которые проявляются более открыто. В такие периоды люди не терпят ни малейшего давления на себя.

В то же время, переход с 14-х на 15-е лунные сутки, на которые выпадает полнолуние 3 августа, будет полон искушения и соблазнов, потому что человек с трудом контролирует свои желания и слабости.

Как себя вести во время полнолуния 3 августа

В полнолуние под знаком Водолея главной ценностью для людей становится внутренняя независимость. Не удивляйтесь, если возникает желание побаловать себя или близких людей – сделать сюрприз или купить подарок. Не стоит этому противиться, пойдите на поводу у своих причуд.

В период влияния Водолея удачно проводятся различные эксперименты и внедряются новаторства. А потому можно браться за реализацию интересных идей и рискованных проектов.

Также это время для риска – он часто бывает оправдан. Многие люди испытывают удачу в азартных играх и лотереях.

В такой период благоприятно не замыкаться в себе, не сидеть дома, больше общаться и чаще бывать на людях.

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Что нельзя делать во время полнолуния 3 августа

Однако имейте в виду, что при этом велик риск предаться анархии. Не стоит за счет эпатажа и навязывания своих интересов окружающим самоутверждаться за чужой счет.

Также, в порыве поиска новых ощущений не потеряйте голову, чтобы потом не пришлось жалеть о содеянном.

Не забывайте, что каждое полнолуние приносит с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и конфликты между людьми.

Не стоит в этот период принимать важные решения и совершать резкие поступки.

Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.

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