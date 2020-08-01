Полнолуние 3 августа: что нельзя делать в этот день
Особенности полнолуния 3 августа: что можно, а что ни в коем случае нельзя делать
Очередное летнее полнолуние наступит в самом начале августа. Оно произойдет в понедельник, 3 августа, в 18 часов 59 минут по киевскому времени. Как правильно себя вести во время полнолуния, что можно, а что категорически нельзя делать, узнайте в нашей статье.
Полная луна в августе получила название Осетровое или Зерновое полнолуние, потому что оно приходится как раз на период уборки урожая и отличной рыбной ловли.
Августовское полнолуние пройдет под знаком Водолея. В этот период люди стремятся к внутренней свободе и раскрепощенности. На первый план выходят эмоции, которые проявляются более открыто. В такие периоды люди не терпят ни малейшего давления на себя.
В то же время, переход с 14-х на 15-е лунные сутки, на которые выпадает полнолуние 3 августа, будет полон искушения и соблазнов, потому что человек с трудом контролирует свои желания и слабости.
В полнолуние под знаком Водолея главной ценностью для людей становится внутренняя независимость. Не удивляйтесь, если возникает желание побаловать себя или близких людей – сделать сюрприз или купить подарок. Не стоит этому противиться, пойдите на поводу у своих причуд.
В период влияния Водолея удачно проводятся различные эксперименты и внедряются новаторства. А потому можно браться за реализацию интересных идей и рискованных проектов.
Также это время для риска – он часто бывает оправдан. Многие люди испытывают удачу в азартных играх и лотереях.
В такой период благоприятно не замыкаться в себе, не сидеть дома, больше общаться и чаще бывать на людях.
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- Однако имейте в виду, что при этом велик риск предаться анархии. Не стоит за счет эпатажа и навязывания своих интересов окружающим самоутверждаться за чужой счет.
- Также, в порыве поиска новых ощущений не потеряйте голову, чтобы потом не пришлось жалеть о содеянном.
- Не забывайте, что каждое полнолуние приносит с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и конфликты между людьми.
- Не стоит в этот период принимать важные решения и совершать резкие поступки.
- Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.
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