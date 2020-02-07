Полнолуние 9 февраля: что категорически нельзя делать

Узнайте, что можно, а что категорически нельзя делать 9 февраля

Узнайте, что можно, а что категорически нельзя делать 9 февраля Фото: Pexels

9 февраля состоится второе полнолуние в этом году. Полнолуние – это такое время лунного календаря, которое влияет сразу на множество жизненных тем, а иногда – это выбор эмоционального состояния, необходимость сбалансировать внутренние противоречия.

Что такое лунный календарь и как он работает – смотрите видео:

Из-за этого есть смысл отследить свои эмоциональные реакции на оценки и суждения других людей. Так можно узнать много нового и, главное, полезного о себе.

Полнолуние также приносит энергию, силу и страсть. Под благотворным влиянием Луна, это время для того, чтобы брать инициативу и достигать желаемого.

Февральское полнолуние касается маленьких изменений в жизни, которые в конечном итоге приведут к глубоким изменениям: посаженое сейчас проклюнется и вырастет с приходом весны. Наша энергия увеличивается с пробуждением земли.

Сфокусируйтесь на целях, включающих личный рост. Примите ответственность за любые ошибки.

Полнолуние 9 февраля: что нельзя делать

Не стоит перекладывать ни на кого из близких свои личные неурядицы.

Также строго-настрого запрещено начинать ссоры, и выяснять отношения. Особо выделяют астрологи такое чувство как ревность. Она может не оставить от любви и камня на камне. Если ревновать кого-то из близких, то лучше делать это молча, пока не закончится полнолуние. Поговорить о своих претензиях можно будет утром следующего дня.

Внутренние проблемы приведут к дисгармонии, которая отразится на физическом самочувствии. Велика вероятность того, что повысится утомляемость. По этой причине астрологи рекомендуют не браться за все дела сразу, а сохранять последовательность в решении задач.

В день полнолуния обостряется интуиция, которую нельзя отодвигать на второй план. Иррациональные страхи могут завладеть разумом, что позволяет разобраться в себе и найти причину, которая мешает вдыхать полной грудью и наслаждаться каждым прожитым днем.

Переменчивая энергетика Луны может подтолкнуть к сиюминутным порывам, которые вряд ли положительно повлияют на будущее. В связи с этим эксперты советуют отказаться не только от употребления алкоголя, но и от разрушительных эмоций. Яркие чувства могут стать причиной превышения скорости, что может закончиться неприятностями как с законом, так и со здоровьем.

Прилив сил в февральское полнолуние приведет к успеху, однако лишь в том случае, если человеком будет двигать расчетливость. В противном случае, если переоценить себя, мы повышаем риск потерять наработанное, а вместе с ним и авторитет.

Также у гипертоников повышается кровяное давление. В полнолуние не рекомендуется делать хирургические операции.

Кстати, в этот день звезды говорят об опасности для водителей. Им стоит отказаться от дальних поездок. А если все же сели за руль, будьте внимательнее и не отвлекайтесь на телефонные разговоры.

Напомним, что ранее мы писали о мощных ритуалах и обрядах на полнолуние в феврале.

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