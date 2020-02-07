Полнолуние 9 февраля: что обязательно нужно делать

В полнолуние можно вывести отношения на новый уровень

Узнайте, как провести этот день, что обязательно нужно делать. Фото: Pexels

Каждое полнолуние астрологи считают важным и особым днем. Иногда полнолуние приносит нам удачу и счастливый билет в новую жизнь, а иногда заставляет всерьез задуматься, многое переосмыслить или изменить. Полнолуние 9 февраля не станет исключением.

Полнолуние 9 февраля: что нужно делать

Полная Луна заряжает нас силами и амбициями, и из-за этого важно вложить весь этот энергетический заряд в вашу мечту, направить на достижение целей. Формулировать их нужно конкретно, без размытых высказываний и неточностей.

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Заниматься творчеством и созиданием, ведь такая деятельность выручит, если вдруг, вопреки прогнозам астрологов и действию полной Луны, вы почувствуете упадок сил и апатию. Всегда можно порисовать, даже если вы не очень умеете, вспомнить о старом наборе для вышивки или вязания, полепить с детьми смешные фигурки из пластилина или пополнить свой плейлист новыми композициями.

В полнолуние можно вывести отношения на новый уровень – устроить свидание, начать жить вместе, сделать признание в любви. В общем, в день полнолуния мы можем и должны делать все, что давно хотели и планировали, но не решались.

В этот день хорошо стричь волосы, они станут гуще и пышнее; подкорректировать форму бровей. Хорошо делать лечебные массажи, расслабляющие ванны, заняться профилактикой здоровья, умеренными физическими нагрузками.

Напомним, что ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать во время полнолуния.

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