Полнолуние 9 марта: что ни в коем случае нельзя делать

Узнайте, что можно, а что категорически нельзя делать 9 марта

9 марта 2020 года произойдет мартовское полнолуние. Оно состоится в 19:49 по киевскому времени в созвездии Девы.

Этот период привлечет энергетический поток напряжения, что может сильно повлиять на самочувствие людей. Астрологи предполагают, что в полнолуние человек может стать более требовательным и категоричным. Правда, это же поможет проявиться решительности, что эффективно скажется на любовной сфере.

Специалисты считают, что в само полнолуние нерастраченная энергия разрывает нас на части. У многих людей в полнолуние начинается бессонница – избыток накопленной энергии не дает уснуть. В момент полнолуния очень легко потерять над собой контроль.

Как известно, в дни полнолуния обостряются нервные расстройства, лунатики бродят во сне, увеличивается число дорожно-транспортных происшествий. Люди раздражаются, ссорятся и скандалят.

Астрологи предупреждают, что в данный период Луна особо активная, поэтому энергетически сильно влияет на все аспекты земной жизни. В полнолуние рекомендуется удержаться от многих дел, поскольку они не увенчаются успехом.

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Не желательно 9 марта заниматься уборкой в доме, поскольку она будет иметь хаотичный характер и это может привести к неожиданному результату. Плохо в полнолуние употреблять алкоголь, поскольку есть вероятность получить сильное отравление. Это же касается и крепкого чая с кофе. Из-за бесконтрольного энергетического потока может появиться мигрень, обостриться хроническое заболевание, развиться общее недомогание.

Полнолуние 9 марта 2020: какие существуют запреты

Полнолуние – это период, в который вести себя рекомендуется более осмотрительно, чем в другие дни. Некоторых вещей в поведении лучше вообще избегать:

выяснения отношений, причем любых – и личных, и рабочих. Это может привести к ссоре;

обращений с просьбой к вышестоящему руководству – не исполнится;

импульсивных покупок. Деньги разойдутся на ненужные приобретения;

физических нагрузок. Фитнес и не очень активный спорт допустимы, но не более. Иначе пострадает сердечно-сосудистая система;

употребления медицинских препаратов сильного действия. Их воздействие может оказаться непредсказуемым;

просмотра ужастиков и других передач, способных взбудоражить воображение.

Чего нельзя делать в полнолуние:

затевать ремонт; выбрасывать вещь, если терзают сомнения; откладывать на потом решение важных вопросов и начинания. давать или брать деньги (вещи) в долг; вести полемику, поскольку конфликт растянется во времени и причинит много неприятностей; просить о помощи, тем более у тех, кто выше по статусу.

Желательно отказаться, от проведения хирургических вмешательств. Хирургические операции в полнолуние сопровождаются значительными кровопотерями. Инфекционные заболевания бактериальной природы начинаются утром, в полнолуние. Празднества и свадьбы нежелательны.

Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре стрижек на март 2020.

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