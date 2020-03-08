Полнолуние 9 марта: самые сильные ритуалы и обряды

Полнолуние — очень загадочная ночь, когда можно делать ритуалы и обряды

9 марта 2020 состоится очередное полнолуние – в 19:49 по Киеву. Многие астрологи сходятся во мнении, что день полной Луны можно использовать себе во благо. В такой день они предлагают осуществлять некоторые обряды и ритуалы.

Издревле во всех культурах пятнадцатый лунный день — полнолуние, считалось самым лучшим днем для любых ритуалов и обрядов. Полнолуние — пик лунной, а следовательно, и астральной энергетики. По этой причине связь между миром человека и другими измерениями особо тонка, так что ритуалы и заговоры будут особенно сильными.

Полнолуние 2020: ритуалы и обряды

Заговор на богатство

Заговор проводится в период, когда на небе видна полная Луна. Он направлен на привлечение в жизнь удачу и богатства. Вам необходимо взять одну из монет в руку, протянуть ее к небу и произнести следующую фразу: "Монета круглая, как Луна, пришли мне удачи и богатства сполна".

Лучше всего произнести эти слова трижды, продолжая удерживать монету в протянутой к небу руке. Также не забывайте при этом думать о своем желании и представлять, как оно исполняется.

Ритуальное очищение в полнолуние

Полнолуние – это идеальное время для очищения – физического, эмоционального, энергетического и ментального. Полнолуние – это выгодное время для освобождения всех сфер своей жизни от старого во имя всего нового.

Поэтому бейте в полнолуние посуду, чтобы все плохое ушло, и сжигайте вещи, символизирующие прошлое.

Обряд на деньги

Берем несколько крупных купюр. Открываем окно. Желательно, чтобы луна была видна, но если никак, то можно просто обратиться к небу. Показываем Луне или небу эти деньги и рассказываем, что работаем, деньги есть, но нужно еще.

Просим выбрать для нас проект выгодный и интересный. Обещаем честно работать. И еще обещаем что-то купить. Обещаем этой покупке радоваться и получать от нее удовольствие.

Обязательно благодарим Луну за все, что она нам уже дала. Приносим ей маленький подарок – ленту, фрукты, то, что вы тоже покупаете и от чего получаете удовольствие. Подарок должен лежать у окна до утра. Утром отнесите его на природу в красивое место. И еще раз поблагодарите и попросите, чтобы задуманное сбылось.

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Ритуал можно немного усилить, если на подоконнике вы зажжете зеленую свечку, смазав ее эфирным маслом пачули, капельку пачули можно добавить и на купюры или в кошелек.

Напомним, что ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать в полнолуние 9 марта.

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