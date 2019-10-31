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Последний ретроградный Меркурий в 2019 году: что нельзя делать и как пережить

Чем лучше заняться в период ретроградного Меркурия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:56
Что нельзя делать и чем лучше заняться в ретроградный Меркурий
Что нельзя делать и чем лучше заняться в ретроградный Меркурий
Фото: Pixabay

31 октября 2019 года, в Хэллоуин, Меркурий станет ретроградным и продлится этот астрологический период до 20 ноября. Это последний период ретроградности этой планеты в этом году. Что же означает ретроградное движение для простого обывателя? Ретроградным движением астрономы называют такое "скольжение" планет в космосе, когда условному наблюдателю с Земли покажется, что планеты двигаются вспять. В Солнечной системе все небесные тела подтверждены такому обратному "танцу", кроме Луны и Солнца.

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Меркурий становится ретроградным три раза в год и это по-своему влияет на землян. Ведь планета Меркурий была названа в честь римского бога скорости, информации и торговли. Этот быстрый бог в крылатых сандалиях оперативно доставлял информацию к героям. По аналогии становиться ясно, что в период прямого движения этой планеты с коммуникацией все хорошо, и техника обычно не ломается, а вот во время ретроградного Меркурия начинаются проблемы в офисах, сделки не подписываются, а письма теряются. Читайте о том, как же пережить этот сложный период и не наломать дров.

Как пережить последний ретроградный Меркурий в октябре и ноябре 2019

  • Не удивляйтесь, что в отношениях между друзьями, близкими и коллегами возможны ссоры, конфликты и недопонимания. Рекомендуется не отвечать грубостью на грубость, а следить за собственными ответами и не спешить хлопать дверью после каждой реплики.
  • Будьте осторожны — в период действия ретроградного Меркурия есть риск возобновления старых отношений, любовных или дружеских, которые в прошлом не принесли ничего хорошего. Лучше не возвращаться к прошлому, а попытаться найти нового человека, который сможет изменить вашу судьбу к лучшему.
  • Также ретроградный Меркурий также способствует переосмыслению разных аспектов жизни и очищению от прошлого.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий 2019

  • Крупные финансовые операции отложите. Не берите деньги в долг и сами не давайте их взаймы.
  • Не рекомендуется начинать новые проекты.
  • Любые возникшие в этом периоде идеи и планы нужно записывать, но откладывать в сторонку до поворота Меркурия в прямое движение.
  • Нельзя совершать крупные покупки (особенно средства связи и передвижения, есть риск поломки), подписывать важные документы.
  • Лучше не менять место работы или уходить со старой работы и вступать в новую должность.
  • В плане здоровья следует избегать периоды ретроградного Меркурия для хирургической операции, поскольку некоторая часть ее или даже вся она полностью, возможно, потребует переделки.
  • В поездках и путешествиях следует быть внимательными к расписаниям движения транспорта (они могут меняться), возможны также технические проблемы, поломки транспорта и непредвиденные обстоятельства.

Чем опасен период ретроградного Меркурия
Чем опасен период ретроградного Меркурия

Что нужно делать в последний период ретроградного Меркурия 2019 году

  • Нужно навести порядок в делах и в доме, например, разгрести завалы.
  • Провести ревизию в информационной части своей жизни, проверяйте почту, почистите список друзей в соцсетях.
  • Отдайте моральные долги, например, позвоните маме или встретьтесь со старым школьным другом.
  • Завершите старые проекты.

Ретроградный Меркурий во время мистического праздника Хэллоуин — это время, когда следует переосмыслить свою деятельность, чтобы увериться в правильности постановки целей, увидеть истинные мотивы и отдать себе отчет в том, насколько эффективно и разумно расходуются силы, обеспечив себе тем самым надежный прогресс на будущее.

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