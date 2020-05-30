Поздравления на День Киева в прозе и стихах

С Днем Киева: эффектные поздравления, стихи и фото в день города-2020

День Киева традиционно отмечается в последнее воскресенье мая и в 2020 году приходится на 31-е число. Но по традиции киевляне уже в субботу начинают праздновать именины родного города.

С Днем Киева: картинки, фото и поздравления Фото: Depositphotos

И хотя в нынешнем году из-за угрозы распространения коронавируса и объявленного карантина массовые праздничные мероприятия отменены, День Киева все равно состоится – в онлайн-формате.

Обязательно поздравьте киевлян с их праздником, а мы подготовили для вас красивые и добрые поздравления с Днем Киева в картинках, стихах, прозе и смс.

День Киева: поздравления в стихах

***

Киев нынче отмечает

Праздник – день рождения.

Нет столицы нашей краше –

Знаем без сомнения.



Процветай, любимый город,

Радостный, каштановый.

Ты могучий и прекрасный,

Поздравляем заново!

День Киева: картинки и пожелания Фото: Depositphotos

Лучшие поздравления на День Киева в стихах

***

Краса всех городов

И россыпь православных храмов.

Для Киева нет равных слов,

Здесь Русь взяла свое начало.

С размахом встретит праздник славный –

День города в разгар войдет.

Пускай ему не будет равных,

Пусть будет счастлив весь народ.

Гулянье, торжество, веселье

Прольются соловьиной трелью.

С Днем Киева: поздравления своими словами

***

Поздравляю с Днем Киева! В этот теплый майский день хочу пожелать любимой столице самого доброго, светлого, лучшего. Пусть Киев всегда радует своих жителей и гостей чистыми улицами, чистыми помыслами и чистыми делами. Пусть этот красивый город дарит много позитивных эмоций, хороших новостей, приятных моментов и постоянного круговорота ярких событий.

День Киева: поздравления и фото Фото: Depositphotos

Короткие поздравления в День Киева

***

Именинник Киев град нам безумно нравится,

Белыми каштанами издавна он славится!

Киевляне, вам желаю доброты и света,

Пусть любовью и теплом будет жизнь согрета!

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

С Днем города, Киев!

***

Киев – город добрых граждан,

Здесь радушию почет,

Каждый гость желанный, важный,

Счастье в Киеве живет.

И сегодня, в день рожденья,

В праздник светлый и святой

Принимаешь поздравленья,

Киев драгоценный мой!

С Днем Киева: фото и картинки Фото: Pixabay

День Киева: поздравления в прозе

***

Дорогие киевляне, поздравляю вас с днем рождения вашего города! Желаю крепкого здоровья, неизменной удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваши дома, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться