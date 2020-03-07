Поздравления с 8 Марта: проза и стихи
Как поздравить с 8 Марта: красивые пожелания в картинках, стихах и прозе
В канун Международного женского дня Сегодня.Lifestyle подготовил для вас милые, добрые, радостные, эффектные и позитивные поздравления с 8 Марта в прозе, картинках и стихах. Отправляйте их всем своим знакомым женщинам – родным, близким, подругам, коллегам.
Красивое поздравление с 8 Марта в стихах
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С праздником женским тебя поздравляю!
Счастья, здоровья, любви пожелаю,
В доме уют, а в душе теплота.
Пусть все невзгоды уйдут в никуда.
Будь самой милой, чудесной, красивой,
Самой любимой и самой счастливой,
Мира, добра и веселья в придачу,
Солнца, улыбок, тепла и удачи!
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Добрые поздравления с 8 Марта в прозе
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Поздравляю с 8 Марта! Желаю весеннего настроения, пусть на душе всегда будет светло и радостно. Желаю, чтобы на лице всегда сияла улыбка, пусть жизнь будет щедра на подарки. В самый женский день года желаю простого женского счастья и здоровья. С праздником!
С 8 Марта поздравления в стихах
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Милые женщины, будьте прекрасны,
Будьте нежны и любимы весь год.
Пусть даже в пасмурный день будет ясно,
Вовсе не будет для вас непогод.
Пусть расцветают цветы, вам на радость.
Будьте шикарны как солнца рассвет.
Вы для мужчин – неземная награда.
Жизни без вас, наши милые, нет!
Милые пожелания в день 8 Марта своими словами
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Дорогие женщины, поздравляю с вашим праздником – 8 Марта! Пусть этот день принесет тепло, которое нежно согреет ваши души и подарит сердцу живительный огонь. Пусть ваши дни будут солнечными и радостными, наполненными любовью и счастьем.
Лучшие поздравления с днем 8 Марта в стихах
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В весенний день 8 Марта
Желаю летнего тепла!
Чтоб счастья золотая карта
На стол судьбы твоей легла.
Чтобы друзья не забывали –
Звонили или в гости шли.
Чтобы невзгоды и печали
Тебя обидеть не могли.
Здоровья крепкого желаю,
Чтоб полной чашей был твой дом.
Тебя сегодня поздравляю
С Международным женским днем!
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С 8 Марта – радостное поздравление
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С праздником милым, цветущим и нежным,
С самым весенним и радостным днем!
Пусть все сбываются ваши надежды,
Взгляды сияют чудесным огнем.
Желаю улыбок, цветов и подарков,
Чудес небывалых, приятных минут.
Живите задорно, смело и ярко,
Пусть вас лишь успех и везение ждут!
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Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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