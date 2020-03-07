Поздравления с 8 Марта: проза и стихи

Как поздравить с 8 Марта: красивые пожелания в картинках, стихах и прозе

В канун Международного женского дня Сегодня.Lifestyle подготовил для вас милые, добрые, радостные, эффектные и позитивные поздравления с 8 Марта в прозе, картинках и стихах. Отправляйте их всем своим знакомым женщинам – родным, близким, подругам, коллегам.

Красивые поздравления с 8 Марта Фото: Pexels

Красивое поздравление с 8 Марта в стихах

***

С праздником женским тебя поздравляю!

Счастья, здоровья, любви пожелаю,

В доме уют, а в душе теплота.

Пусть все невзгоды уйдут в никуда.



Будь самой милой, чудесной, красивой,

Самой любимой и самой счастливой,

Мира, добра и веселья в придачу,

Солнца, улыбок, тепла и удачи!

Смотрите видео, какие подарки на 8 Марта получают звездные женщины:

Добрые поздравления с 8 Марта в прозе

***

Поздравляю с 8 Марта! Желаю весеннего настроения, пусть на душе всегда будет светло и радостно. Желаю, чтобы на лице всегда сияла улыбка, пусть жизнь будет щедра на подарки. В самый женский день года желаю простого женского счастья и здоровья. С праздником!

Картинки с 8 Марта прикольные и милые Фото: Pexels

С 8 Марта поздравления в стихах

***

Милые женщины, будьте прекрасны,

Будьте нежны и любимы весь год.

Пусть даже в пасмурный день будет ясно,

Вовсе не будет для вас непогод.



Пусть расцветают цветы, вам на радость.

Будьте шикарны как солнца рассвет.

Вы для мужчин – неземная награда.

Жизни без вас, наши милые, нет!

Читайте также: Короткие поздравления с наступающим 8 Марта в прозе и стихах

Картинки и поздравления в день 8 Марта Фото: Pexels

Милые пожелания в день 8 Марта своими словами

***

Дорогие женщины, поздравляю с вашим праздником – 8 Марта! Пусть этот день принесет тепло, которое нежно согреет ваши души и подарит сердцу живительный огонь. Пусть ваши дни будут солнечными и радостными, наполненными любовью и счастьем.

8 Марта: фото и поздравления Фото: Pexels

Лучшие поздравления с днем 8 Марта в стихах

***

В весенний день 8 Марта

Желаю летнего тепла!

Чтоб счастья золотая карта

На стол судьбы твоей легла.



Чтобы друзья не забывали –

Звонили или в гости шли.

Чтобы невзгоды и печали

Тебя обидеть не могли.



Здоровья крепкого желаю,

Чтоб полной чашей был твой дом.

Тебя сегодня поздравляю

С Международным женским днем!

Поздравления и картинки: с 8 Марта Фото: Pexels

С 8 Марта – радостное поздравление

***

С праздником милым, цветущим и нежным,

С самым весенним и радостным днем!

Пусть все сбываются ваши надежды,

Взгляды сияют чудесным огнем.



Желаю улыбок, цветов и подарков,

Чудес небывалых, приятных минут.

Живите задорно, смело и ярко,

Пусть вас лишь успех и везение ждут!

Ранее мы рассказывали, как сделать идеальную прическу в домашних условиях к 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться