Поздравления с Днем металлурга: открытки, стихи и пожелания

В День металлурга поздравьте друзей с профессиональным праздником и отправьте яркие открытки

Сегодня, 19 июля, отмечается День металлурга-2020. Сегодня.Lifestyle собрали для вас красочные открытки и картинки, стихи и поздравления в праздник металлургов, которые вы можете отправить всем своим знакомым и друзьям, чей труд связан с этой важнейшей отраслью.

С Днем металлурга: открытки, поздравления и стихи Фото: pexels

Красивое поздравление с Днем металлурга в стихах

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Металлург – звучит красиво,

Это гордость всей страны.

В этом слове много силы.

Металлурги, вы сильны.



Уступают вашей мощи

Все профессии другие.

Вы – надежда, вы – опора.

Счастья в День металлургии!

Поздравления с Днем металлурга прикольные для друзей

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С днем металлурга! Желаю тебе железной выдержки, кованого здоровья, стальных нервов и непрерывного везения. Пусть у тебя будут успехи в работе, а в семье всегда цветет любовь, благосостояние и взаимопонимание.

С Днем металлурга: открытки, картинки, поздравления и стихи Фото: bonnycards С Днем металлурга: открытки, картинки, поздравления и стихи Фото: bonnycards С Днем металлурга: открытки, картинки, поздравления и стихи Фото: bonnycards С Днем металлурга: открытки, картинки, поздравления и стихи Фото: bonnycards С Днем металлурга: открытки, картинки, поздравления и стихи Фото: bonnycards 1/5

Поздравления с Днем металлурга: официальные пожелания

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Металлургов поздравляем

С самым главным вашим днем.

Пусть сопутствует удача

И в профессии подъем.



Благородный труд пусть дарит

Только радость и успех.

Пусть работа вдохновляет,

Новых трудовых побед!

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Радостные поздравление коллег с днем металлурга в прозе

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Поздравляю с Днем металлурга! Желаю, чтобы твоя жизнь была прочным, крепким сплавом из любви, удачи, счастья и достатка. А также желаю огромных сил, безупречного здоровья, высокого мастерства в работе, приятных событий, радостных встреч и счастливых улыбок каждый день.

Смотрите видео про День металлургов:

Поздравление с Днем металлурга смешное и позитивное

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Пусть здоровье ваше будет

Крепче всех железных руд,

Пусть достойною оплатой

Радует нелегкий труд.



Всех житейских благ побольше,

Нежности любимых рук,

Исполнения желаний

И друзей веселый круг!

День металлурга: поздравления своими словами

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Поздравляю с Днем металлурга! Желаю всем, трудящимся в этой тяжелой и горячей отрасли, свежего воздуха, безоблачного настроения и безопасного труда! Здоровьяы, силы и выносливости. Достигайте своих высот и стремитесь к совершенству. Счастья, прогресса и личного благополучия!

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