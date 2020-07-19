Поздравления с Днем металлурга: открытки, стихи и пожелания
В День металлурга поздравьте друзей с профессиональным праздником и отправьте яркие открытки
Сегодня, 19 июля, отмечается День металлурга-2020. Сегодня.Lifestyle собрали для вас красочные открытки и картинки, стихи и поздравления в праздник металлургов, которые вы можете отправить всем своим знакомым и друзьям, чей труд связан с этой важнейшей отраслью.
Красивое поздравление с Днем металлурга в стихах
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Металлург – звучит красиво,
Это гордость всей страны.
В этом слове много силы.
Металлурги, вы сильны.
Уступают вашей мощи
Все профессии другие.
Вы – надежда, вы – опора.
Счастья в День металлургии!
Поздравления с Днем металлурга прикольные для друзей
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С днем металлурга! Желаю тебе железной выдержки, кованого здоровья, стальных нервов и непрерывного везения. Пусть у тебя будут успехи в работе, а в семье всегда цветет любовь, благосостояние и взаимопонимание.
Поздравления с Днем металлурга: официальные пожелания
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Металлургов поздравляем
С самым главным вашим днем.
Пусть сопутствует удача
И в профессии подъем.
Благородный труд пусть дарит
Только радость и успех.
Пусть работа вдохновляет,
Новых трудовых побед!
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Радостные поздравление коллег с днем металлурга в прозе
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Поздравляю с Днем металлурга! Желаю, чтобы твоя жизнь была прочным, крепким сплавом из любви, удачи, счастья и достатка. А также желаю огромных сил, безупречного здоровья, высокого мастерства в работе, приятных событий, радостных встреч и счастливых улыбок каждый день.
Смотрите видео про День металлургов:
Поздравление с Днем металлурга смешное и позитивное
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Пусть здоровье ваше будет
Крепче всех железных руд,
Пусть достойною оплатой
Радует нелегкий труд.
Всех житейских благ побольше,
Нежности любимых рук,
Исполнения желаний
И друзей веселый круг!
День металлурга: поздравления своими словами
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Поздравляю с Днем металлурга! Желаю всем, трудящимся в этой тяжелой и горячей отрасли, свежего воздуха, безоблачного настроения и безопасного труда! Здоровьяы, силы и выносливости. Достигайте своих высот и стремитесь к совершенству. Счастья, прогресса и личного благополучия!
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