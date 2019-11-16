Поздравления с днем студента 2019: красивые стихи, смс, пожелания
День студента 2019: как прикольно и весело поздравить студента с праздником
Завтра, 17 ноября, наступит Международный день студента 2019. Но уже сегодня молодежь активно отмечает свой праздник, потому что в нынешнем году День студента удачно выпадает на выходные. Принимайте лучшие поздравления с Днем студента и не забудьте поздравить своих друзей, а мы подготовили веселые и милые стихи, смс и пожелания в этот радостный день.
Смотрите видео о том, как украинские студенты посетили выставку "Европорт 2019":
Исторической датой студентов считается 17 ноября. В этот день в 1939 году в Чехословакии более 1200 студентов было арестовано и помещено в концлагерь, часть из них казнили. В память об этой молодежи и был провозглашен Международный день студентов. Примечательно, что День студента в 2019 году отмечает свой 80-летний юбилей.
День студента: поздравления в смс
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День студента — лучший праздник!
Я спешу поздравить всех.
Ведь пора эта прекрасна,
Впереди — вся жизнь, успех...
Я желаю счастья, дружбы,
Достижений и побед.
Море знаний самых нужных
И удач в зачетах всех!
Поздравления с днем студента 2019 своими словами
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Поздравляю с Международным днем студента! Желаю всегда попадать на волну позитива, постоянно совершенствоваться, идти к новым успехам, ни в чем не упускать своих возможностей и никогда не жалеть о совершенном выборе. Удачи в учебе и и легких сессий!
Прикольные поздравления с Днем студента 2019
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Тяжелые будни — зачеты, конспекты,
Анализ и синтез, фольклор, диалекты...
Да здравствуют ужин, компьютер и лень
Хотя бы в короткий студенческий День!
Желаем борща, отбивной и картошки,
Сметаны погуще, чтоб полная ложка,
Бесплатный WI-FI и огромную пиццу,
И сон долгожданный пусть ночью приснится!
Желаем студенчеству легкой науки,
Чтоб думали быстро, учились без муки,
Характер и волю в себе воспитали,
Стипендию в евро всегда получали!
Милые поздравления с Днем студента в прозе
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С Международным днем студента! Желаю бурной и счастливой юности, успешной и увлекательной учебы, беспрепятственной дороги к выбранной профессии. Пусть каждый день будет особенным, продуктивным, интересным и насыщенным.
Веселые поздравления с Днем студента в стихах
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Студент грызет гранит науки,
Студенту некогда скучать.
То лекции, то рефераты,
То нужно сессию сдавать.
Но среди срезов и зачетов
О праздниках не забывай
В международный день студентов
Ты веселись и отдыхай!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.
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