Поздравления с Днем святой Варвары 2019 в открытках, картинках, стихах, смс
В День святой Варвары отправляйте красивые поздравления, стихи, картинки и открытки родным и друзьям
Сегодня, 17 декабря, православный мир чтит память великомученицы Варвары Илиопольской. Святой Варваре молятся о защите беременных от тяжких родов, о сохранении детей от болезней и от родительского гнева, об избавлении от печали, а также о недопущении внезапной смерти без причастия.
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Не забудьте поздравить в этот день родных и близких с праздником, пожелать им здоровья и отправить красивые открытки, стихи, картинки и пожелания в Варварин день. А еще, если у вас есть знакомые Варвары, обязательно поздравьте их с днем ангела.
Жизнерадостные поздравления в Варварин день
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В День заступницы Варвары
Я хочу вам пожелать,
Чтоб людей хороших чаще
Приходилось вам встречать.
Чтоб заступница святая
Вас от бед уберегла,
И в проблемах непременно
Разобраться помогла.
День Варвары: красивые поздравления в стихах
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В день Варвары вам, друзья,
Счастья пожелаю.
Пусть от бед земных и слез
Вас оберегает.
Силы в жизни вам дает
Мудрая святая.
Будет искренней молитва
И душа простая.
Лучшие поздравления с Днем Варвары в стихах
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В день Варварушки святой
Пожелаю я терпенья,
Чтобы в жизни был покой,
Крепость духа и смиренье.
Пусть Варвара защитит
От врагов и мрачных мыслей,
Веру в Бога укрепит
И подарит тягу к жизни!
Короткое смс поздравление с Днем Варвары
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С Днем святой Варвары поздравляю!
Пусть она тебя от горя бережет,
Блага пусть по жизни окружают,
Пусть душа спокойствием цветет.
Философское пожелание в День Варвары 2019
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В День святой Варвары
Я зажгу свечу,
И слова молитвы
Тихо прошепчу.
Не прошу я славы,
Власти и богатства,
Но прошу всем людям
Мира, веры, счастья!
Милости, зашиты
Я прошу для них,
Сохрани, святая,
Любимых и родных.
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