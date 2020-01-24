Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

Не забудьте поздравить знакомых Татьян с Днем ангела!

Поздравления с Днем Татьяны Фото: Pinterest

В эту субботу, 25 января, отмечается День ангела Татьяны. Выбирайте лучшие поздравления и красивые открытки, чтобы поздравить близких и знакомых Татьян с праздником!

Смотрите в сюжете, какие неординарные подарки делают украинцы:

Любопытно, что 25 января считается праздником студентов, а святая Татьяна является их покровительницей. В Украине празднуют два Дня студента: 25 января и 17 ноября. Один из них совпадает с Татьяниным днем, а другой приурочен к Международному дню студента.

Поздравления для Тани в стихах

Открытки с Днем Татьяны Фото из открытых источников

С днем рождения, Танюша,

Поздравления прими,

Пожелать хотим успехов

И удачи, и любви!



Чтоб была всегда здоровой,

Счастье прямо в руки шло,

Чтобы жизнь была прекрасной

И красивой, как в кино!

***

Татьяна — имя редкой красоты,

Оно источник нежности, любви,

Ведь даже Пушкин написал

Татьяны милый идеал!



Татьяну с праздником поздравим,

Любви и счастья пожелаем,

Цвети, весною будь полна,

Очаровательна, нежна.

***



Прекрасна ты и так мила,

И обаятельна, умна,

Пусть твои важные мечты

Все будут в жизнь воплощены!

***

Поздравляю тебя, милая Татьяна!

Ты так прекрасна, нет в тебе изъяна,

Такой же светлой и прекрасной оставайся,

И, словно солнышко, свети и улыбайся!



Пусть в сердце твоем счастье заживет,

Душа веселые лишь песенки поет,

Пусть все сбываются заветные мечты,

Ведь только лучшего достойна в жизни ты!

***

Танюша, с днем рождения,

Пускай все удается,

Такой, как ты, красавицы

На свете не найдется,

Татьяна, будь счастливою,

В тебя всегда мы верим,

Ты знай, открыты для тебя

Любые в жизни двери!

Поздравления с Днем ангела Татьяны в прозе

Картинки с Днем Татьяны Фото из открытых источников

Поздравляю с днем ангела милую Татьяну! Для кого-то ты – гроза Татьяна, для близких – искренняя и жизнерадостная Танюша. Пусть зимние метели унесут от тебя все печали и проблемы, а тихие осторожные снежинки подарят исполнившиеся мечты! Наслаждайся жизнью, и она в ответ отблагодарит тебя счастьем и здоровьем!



***

Татьяна-Танечка! Поздравляем тебя с днем ангела. Будь в бодром расположении духа и тела не только в сегодняшний прекрасный зимний день, но и всегда. Пусть удача идет рядом, а здоровье будет отменным. Будь счастлива и любима.

***

Милая Татьяна! Сегодня – твой день, он так и называется Татьянин день, и я хочу поздравить тебя. Оставайся всегда красивой и цветущей, жизнерадостной и отзывчивой и поверь, с такими людьми как ты, мир становиться лучше!

***

В Татьянин день поздравляю дорогую, обаятельную, солнечную Татьяну с именинами! Пусть на твоем пути всегда встречаются лишь бескорыстные и душевные люди, а плечом к плечу пусть шагают надежные и преданные друзья. В душе пусть всегда звучит мелодия умиротворения и радости, а сердце купается в лучах наслаждения и счастья!

SMS-поздравления с днем рождения Татьяны

Поздравления с Днем Татьяны Фото из открытых источников

С Татьяниным днем от души поздравляю!

Успехов в учебе тебе я желаю,

Побольше счастливых и радостных дней,

Сегодня твой праздник, так будь веселей!

***

Ну что, Татьяна, отмечай!

Мужчин ближайших покоряй!

Сегодня день твой наступил,

Желаю бодрости и сил!

***

Желаю оптимизма,

Любви и магнетизма.

Ты — лучшая подружка!

С днем ангела, Танюшка!

***

С именинами, Татьяна!

Ты ведь девушка что надо!

Пусть сопутствует удача,

Принц прискачет — не на кляче,

К счастью — не куда-нибудь —

Ангел пусть укажет путь!

Ранее мы писали, что подарить на Татьянин день: ТОП-5 лучших идей для подарка.

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