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Поздравления с днем Татьяны: яркие открытки и красивые пожелания

Обязательно поздравьте знакомую Таню с ее праздником!

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Татьянин день 2020 - поздравления
Татьянин день 2020 - поздравления
Фото: Pinterest

В 2020 году Татьянин день выпадает на субботу, 25 января. Сегодня все Тани отмечают свой день ангела. И если вы все еще не поздравили знакомых с таким именем, срочно отправляйте им открытки, короткие стихи и теплые стихи!

Смотрите сюжет о зодиакальной совместимости:

Отметим, что согласно традициям, в этот день нельзя убирать стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом. На Татьянин день также не стоит ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми.

Татьянин день 2020 красивые поздравления

С днем Татьяны
С днем Татьяны
Фото: Pinterest

Татьяна, пусть твое счастье никогда не заканчивается, а все, что ты для себя решила – осуществляется. А здоровье и душевный покой остаются главными спутниками твоего хорошего настроения!

***

Танечка, поздравляю тебя, солнышко, с днем рождения! Будь всегда такой же жизнерадостной и обаятельной, как сейчас. Желаю тебе большого успеха в жизни, светлого пути и хороших друзей! Пусть у тебя всегда будет веселый блеск в глазах и много планов на будущее.

***

Танюша! Пусть в этот зимний день у тебя будет весеннее настроение, жизнь будет красочной и интересной, словно летний день. Пусть твой ангел охраняет тебя от бед и подсказывает верный путь!

***

Поздравляю тебя, Татьяна, с твоими именинами. Желаю в День твоей святой божественной неувядающей красоты, ангельского терпения, райского наслаждения и Господнего благословения!

***

Танюша, желаю тебе оставаться такой лучезарной, веселой и ангельски красивой девушкой! Пускай ангел-хранитель всегда будет рядом и указывает верный путь!

Поздравления с днем Татьяны в стихах

С днем Татьяны
С днем Татьяны
Фото: Pinterest

С Днем Татьяны поздравляю!
Покровительства желаю.
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью,
Только правильных дорог,
Жить всегда чтоб без тревог!

***

У Тетянин день тобі бажаю
Сміху, щастя і добра,
Щоб здоровою була.
Хочу удачі побажати,
Свою любов оберігати,
Щоб щастя в серці оселилось,
І все хороше враз здійснилось.

***

В этот день все для Татьяны —
Солнца свет, слова, цветы,
Чтоб шикарной и желанной
Навсегда осталась ты.

Пусть душа поет от счастья,
А мужчины смотрят в след,
Вечно юной оставайся
И живи, не зная бед!

С днем Татьяны
С днем Татьяны
Фото: Pinterest

С Татьяниным днем я тебя поздравляю,
Желаю достатка, успеха, любви,
Пусть счастье тебя, словно дочь, обнимает,
И радость наполнит все будни твои!

Такой же красивой всегда оставайся,
Цвети, словно ландыш в дыханье весны,
Пусть все пожеланья начнут исполняться,
И снятся тебе только добрые сны!

***

В День Святой Татьяны
Желаю всей душой —
Пусть счастье постоянно
Путь устилает твой!

И добрые мгновенья
По край заполнят дни,
Поет пусть настроение,
В глазах горят огни!

Пусть радостные встречи
Святая предречет,
А ты с улыбкой вечной
Иди из года в год!

День ангела Татьяны: короткие поздравления

С днем Татьяны
С днем Татьяны
Фото: Pinterest

С Днем Татьяны поздравляю!
От души тебе желаю
Не грустить и не болеть
С каждым днем лишь хорошеть!

***

З днем Тетян вас, пані!
Будьте щасливі завжди і від любові рум’яні.
На січневий зимовий день свято випадає,
А у вас хай бузок в душах розквітає!

***

С Днем Татьяны! Радости, тепла.
Жизнь чтобы добром была полна.
Ангел пусть хранитель помогает,
И от всех несчастий сберегает.

***

Тетянку сьогодні я з Днем ангела вітаю,
Щоб у душі щебетала весна, тобі я бажаю.
Хай сяє сонце для тебе лише безупинно,
А вдача відчиняє всі двері гостинно!

***

С праздником, Татьяна! Пусть жизнь радует запоминающимися встречами, необычайным везением, интересными событиями, яркими впечатлениями, любовью близких и преданностью друзей!

***

Милая Татьяна! Пусть дни твои будут яркими и богатыми на открытия и сюрпризы, ночи — пылкими и нежными, пусть душа твоя не знает печали, глаза — слез, а сердце — одиночества.

***

Дорогая Танечка! В день Ангела пожелаю тебе ясных дней, отличного самочувствия, теплого солнышка в душе и на небе, радостных эмоций. Будь всегда счастлива и любима!

Мы также рассказывали, что подарить на Татьянин день: ТОП-5 лучших идей для подарка.

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