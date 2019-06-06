Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Поздравления с Днем журналиста своими словами в прозе

Сегодня День журналиста 2019: принимаем лучшие поздравления с праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:20
Поздравления с Днем журналиста
Поздравления с Днем журналиста
Фото: Pixabay

Сегодня, 6 июня, мы отмечаем День журналиста 2019. Мы рады поздравить журналистов, репортеров, фотографов, редакторов, работников СМИ  и адресовать всем самые душевные и позитивные поздравления с Днем журналиста.

Смотрите видео о секретах профессии журналиста:

Читайте также
Когда день журналиста празднуем в Украине

Красивое поздравление с Днем журналиста в прозе

***

Дорогой наш журналист, ты живешь в интересное время, ты бываешь в самых горячих точках страны, ты становишься свидетелем самых ярких событий, открывая специально для нас свежие, насущные, интересные новости. Спасибо тебе, журналист! Желаем, чтобы работа спорилась, новости были только положительными и яркими. С Днем журналиста Украины!

День журналиста: открытки и поздравления
День журналиста: открытки и поздравления
Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с Днем журналиста 2019

***

Что лучше всего пожелать журналисту в его профессиональный праздник? Настоящий журналист стремится к сенсации. Успешный журналист находит не одну сенсацию. Так пусть же каждый материал, вышедший из-под твоего пера, станет настоящей сенсацией!

Читайте также
Что подарить журналисту: ТОП-5 лучших идей

Позитивные пожелания в День журналиста Украины

***

Поздравляю всех журналистов Украины с вашим профессиональным праздником! Хочу выразить вам свою признательность и сказать, что такие люди как вы помогаете нам всегда знать все самое интересное, насущное и важное, что происходит в мире. Спасибо вам за наши знания и за то, что мы свободно ориентируемся в событиях современной жизни.

Картинки с Днем журналиста
Картинки с Днем журналиста
Фото: Pixabay

Праздник День журналиста: поздравления своими словами

***

Поздравляю с Днем журналистов Украины! Желаю, чтобы в вашей журналистской братии царили понимание и уважение, желаю взаимопомощи и верной поддержки друг друга в деятельности. Пусть ни политика, ни религия, ни правительство, ни прочие факторы современной жизни не смогут помешать придерживаться общих принципов и солидарности журналистов.

Читайте также
Поздравления с днем журналиста в стихах и открытках

День журналиста в Украине: поздравления в прозе

***

Работа журналиста – и опасна, и трудна, и увлекательна. Это не только интересные съемки, актуальные интервью и яркие статьи, но еще и правдивая информация, донесенная до каждого читателя и зрителя. В День журналистов Украины желаю мира, спокойствия, солидарности и только позитивных новостей!

Лучшие поздравления с Днем журналиста 2019

***

Поздравляю с Днем журналистов Украины. Пусть для тебя везде и всюду горит зеленый свет, пусть будут открыты все двери и доступны любые тайны. Пусть работа будет увлекательным делом, которое дарит массу интересных фактов, историй, эмоций, уникальных новостей. Желаю поймать творческую волну работать в унисон с успехом. А еще желаю достатка средств и вдохновения в жизни!

Напомним, что сегодня, 6 июня, мы отмечаем еще один праздник – Вознесение Господне. Не забудьте отправить родным и близким наилучшие поздравления со светлым Вознесением.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
День Конституции Украины 2019: дата и значение государственного праздника День отца: когда отмечается новый праздник в Украине Вознесение 2019: короткие поздравления в стихах и смс
журналист праздник поздравления день журналиста
Реклама

Новости партнеров

Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Как мужчины убивают своих жен
Как мужчины убивают своих жен
Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах
Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»

Популярные статьи

Сегодня, 07:06Fun

Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 07:05Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

Сегодня, 07:04Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

Настя Каменских показала откровенное фото (18+)

Вчера, 11:04Fun

Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

Вчера, 09:07Стиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

Вчера, 07:35Техно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

4 июняШоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

4 июняFun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

3 июняАфиша

Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию

3 июняFun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 июняFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

3 июняWellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

3 июняШоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

3 июняFun

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

Новости партнеров

Сын Наташи Королевой перестал скрывать девушку
Сын Наташи Королевой перестал скрывать девушку
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг
Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг
О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать
О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь