Поздравления с именинами Татьяны: лучшие пожелания, открытки и стихи в Татьянин день
Оригинальные поздравления с именинами в Татьянин день: отправляйте Татьянам красивые открытки и пожелания
Сегодня, 25 января, наступил Татьянин день, а значит – самое время поздравить всех знакомых Татьян с именинами и пожелать им любви, процветания, достатка, мудрости и исполнения самых заветных желаний.
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Значение имени Татьяна достаточно интересное. В переводе с латинского оно трактуется как "устроительница" или " учредительница". Девушки с этим именем – натуры артистичные, очень увлеченные, многогранные и разносторонние. Часто Татьяна бывает принципиальной и не идет на компромиссы. Но друзья ее ценят и любят.
Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в Татьянин день и предлагаем вам оригинальные, эффектные, позитивные и яркие открытки, стихи, картинки и поздравления с именинами Татьяне.
Красивые поздравления в стихах с именинами Татьяны в прозе
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Татьяна, поздравляем вас с именинами! Пусть ваша мудрость, открытость и уверенность в себе всегда будут вам помогать в любых ситуациях. Желаем вам тепла, добра, великодушия, чистоты, гармонии, умиротворения и благоденствия! Умейте ценить каждый момент в жизни.
Добрые поздравления с днем ангела Татьяне в стихах
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Татьяна, я тебе желаю
Любви, здоровья и добра!
Чтоб только радость окружала,
Чтоб ты счастливою была.
Чтоб излучало настроенье
Прекрасный и чудесный свет.
Чтоб не иссякло вдохновенье,
Живи счастливо много лет.
Позитивные поздравления с именинами Татьяне своими словами
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Твое имя значит "устроительница". Так пусть же твои мысли и действия всегда соответствуют данному тебе имени. И ты часто это подтверждаешь, добиваясь поставленных целей и желаний. Пусть и дальше все у тебя складывается, как ты захочешь, пусть здоровье не подводит, пусть любовь близких и друзей греет тебя! С именинами, Татьяна!
День ангела Татьяны: лучшие поздравления с именинами в стихах
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Таня, Танечка, Танюша,
Ты меня скорей послушай:
Пожелаю, чтоб всегда
В гору шли твои дела,
Чтобы ты была красивой,
Доброй, умной и счастливой.
Чтоб скучать не приходилось,
Чтоб почаще веселилась.
Я желаю встретить счастье,
Чтобы при любом ненастье
Рядом были бы друзья,
Муж и дети – вся семья!
Радостные пожелания в День ангела Татьяны в прозе
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Дорогая Танюша, в день твоего ангела я тебя искренне поздравляю и желаю доброго счастья и ярких моментов, искренних чувств и большой удачи, невероятной радости и крепкого здоровья, волшебной сказки и взаимной любви.
Смс поздравления с днем ангела Татьяны
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Поздравляю с днем Татьяны!
Пусть святая неустанно
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.
Красивые стихи в день ангела Татьяны
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У тебя превосходное имя
И тебе оно очень идет,
Пусть оно, дорогая Татьяна,
Только счастье тебе принесет.
Бережет тебя Ангел Хранитель
И своим укрывает крылом,
Что бы мир твой был самым прекрасным,
Озаренным волшебным добром.
Тебя многим судьба одарила –
Ты красива, умна и мудра.
В этом вижу я имени тайну,
Оставайся такою всегда.
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