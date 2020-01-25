Поздравления с именинами Татьяны: лучшие пожелания, открытки и стихи в Татьянин день

Оригинальные поздравления с именинами в Татьянин день: отправляйте Татьянам красивые открытки и пожелания

День ангела Татьяны: открытки и стихи Фото: Pexels

Сегодня, 25 января, наступил Татьянин день, а значит – самое время поздравить всех знакомых Татьян с именинами и пожелать им любви, процветания, достатка, мудрости и исполнения самых заветных желаний.

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Значение имени Татьяна достаточно интересное. В переводе с латинского оно трактуется как "устроительница" или " учредительница". Девушки с этим именем – натуры артистичные, очень увлеченные, многогранные и разносторонние. Часто Татьяна бывает принципиальной и не идет на компромиссы. Но друзья ее ценят и любят.

Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в Татьянин день и предлагаем вам оригинальные, эффектные, позитивные и яркие открытки, стихи, картинки и поздравления с именинами Татьяне.

Поздравления в картинках и стихах Фото: bonnycards

Красивые поздравления в стихах с именинами Татьяны в прозе

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Татьяна, поздравляем вас с именинами! Пусть ваша мудрость, открытость и уверенность в себе всегда будут вам помогать в любых ситуациях. Желаем вам тепла, добра, великодушия, чистоты, гармонии, умиротворения и благоденствия! Умейте ценить каждый момент в жизни.

Красивые открытки в праздник Фото: bonnycards

Добрые поздравления с днем ангела Татьяне в стихах

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Татьяна, я тебе желаю

Любви, здоровья и добра!

Чтоб только радость окружала,

Чтоб ты счастливою была.



Чтоб излучало настроенье

Прекрасный и чудесный свет.

Чтоб не иссякло вдохновенье,

Живи счастливо много лет.

Позитивные поздравления с именинами Татьяне своими словами

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Твое имя значит "устроительница". Так пусть же твои мысли и действия всегда соответствуют данному тебе имени. И ты часто это подтверждаешь, добиваясь поставленных целей и желаний. Пусть и дальше все у тебя складывается, как ты захочешь, пусть здоровье не подводит, пусть любовь близких и друзей греет тебя! С именинами, Татьяна!

Поздравительные открытки и стихи Фото: bonnycards

День ангела Татьяны: лучшие поздравления с именинами в стихах

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Таня, Танечка, Танюша,

Ты меня скорей послушай:

Пожелаю, чтоб всегда

В гору шли твои дела,

Чтобы ты была красивой,

Доброй, умной и счастливой.

Чтоб скучать не приходилось,

Чтоб почаще веселилась.

Я желаю встретить счастье,

Чтобы при любом ненастье

Рядом были бы друзья,

Муж и дети – вся семья!

Поздравления в картинках, стихах и смс Фото: bonnycards

Радостные пожелания в День ангела Татьяны в прозе

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Дорогая Танюша, в день твоего ангела я тебя искренне поздравляю и желаю доброго счастья и ярких моментов, искренних чувств и большой удачи, невероятной радости и крепкого здоровья, волшебной сказки и взаимной любви.

Смс поздравления с днем ангела Татьяны

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Поздравляю с днем Татьяны!

Пусть святая неустанно

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

Открытки с днем Татьяны 25 января Фото: bonnycards

Красивые стихи в день ангела Татьяны

***

У тебя превосходное имя

И тебе оно очень идет,

Пусть оно, дорогая Татьяна,

Только счастье тебе принесет.



Бережет тебя Ангел Хранитель

И своим укрывает крылом,

Что бы мир твой был самым прекрасным,

Озаренным волшебным добром.



Тебя многим судьба одарила –

Ты красива, умна и мудра.

В этом вижу я имени тайну,

Оставайся такою всегда.

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