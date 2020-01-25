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Поздравления с именинами Татьяны: лучшие пожелания, открытки и стихи в Татьянин день

Оригинальные поздравления с именинами в Татьянин день: отправляйте Татьянам красивые открытки и пожелания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:00
День ангела Татьяны: открытки и стихи
День ангела Татьяны: открытки и стихи
Фото: Pexels

Сегодня, 25 января, наступил Татьянин день, а значит – самое время поздравить всех знакомых Татьян с именинами и пожелать им любви, процветания, достатка, мудрости и исполнения самых заветных желаний.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

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Значение имени Татьяна достаточно интересное. В переводе с латинского оно трактуется как "устроительница" или " учредительница". Девушки с этим именем – натуры артистичные, очень увлеченные, многогранные и разносторонние. Часто Татьяна бывает принципиальной и не идет на компромиссы. Но друзья ее ценят и любят.

Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в Татьянин день и предлагаем вам оригинальные, эффектные, позитивные и яркие открытки, стихи, картинки и поздравления с именинами Татьяне.

Поздравления в картинках и стихах
Поздравления в картинках и стихах
Фото: bonnycards

Красивые поздравления в стихах с именинами Татьяны в прозе

***

Татьяна, поздравляем вас с именинами! Пусть ваша мудрость, открытость и уверенность в себе всегда будут вам помогать в любых ситуациях. Желаем вам тепла, добра, великодушия, чистоты, гармонии, умиротворения и благоденствия! Умейте ценить каждый момент в жизни.

Красивые открытки в праздник
Красивые открытки в праздник
Фото: bonnycards

Добрые поздравления с днем ангела Татьяне в стихах

***

Татьяна, я тебе желаю
Любви, здоровья и добра!
Чтоб только радость окружала,
Чтоб ты счастливою была.

Чтоб излучало настроенье
Прекрасный и чудесный свет.
Чтоб не иссякло вдохновенье,
Живи счастливо много лет.

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Позитивные поздравления с именинами Татьяне своими словами

***

Твое имя значит "устроительница". Так пусть же твои мысли и действия всегда соответствуют данному тебе имени. И ты часто это подтверждаешь, добиваясь поставленных целей и желаний. Пусть и дальше все у тебя складывается, как ты захочешь, пусть здоровье не подводит, пусть любовь близких и друзей греет тебя! С именинами, Татьяна!

Поздравительные открытки и стихи
Поздравительные открытки и стихи
Фото: bonnycards

День ангела Татьяны: лучшие поздравления с именинами в стихах

***

Таня, Танечка, Танюша,
Ты меня скорей послушай:
Пожелаю, чтоб всегда
В гору шли твои дела,
Чтобы ты была красивой,
Доброй, умной и счастливой.
Чтоб скучать не приходилось,
Чтоб почаще веселилась.
Я желаю встретить счастье,
Чтобы при любом ненастье
Рядом были бы друзья,
Муж и дети – вся семья!

Поздравления в картинках, стихах и смс
Поздравления в картинках, стихах и смс
Фото: bonnycards

Радостные пожелания в День ангела Татьяны в прозе

***

Дорогая Танюша, в день твоего ангела я тебя искренне поздравляю и желаю доброго счастья и ярких моментов, искренних чувств и большой удачи, невероятной радости и крепкого здоровья, волшебной сказки и взаимной любви.

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Смс поздравления с днем ангела Татьяны

***

Поздравляю с днем Татьяны!
Пусть святая неустанно
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.

Открытки с днем Татьяны 25 января
Открытки с днем Татьяны 25 января
Фото: bonnycards

Красивые стихи в день ангела Татьяны

***

У тебя превосходное имя
И тебе оно очень идет,
Пусть оно, дорогая Татьяна,
Только счастье тебе принесет.

Бережет тебя Ангел Хранитель
И своим укрывает крылом,
Что бы мир твой был самым прекрасным,
Озаренным волшебным добром.

Тебя многим судьба одарила –
Ты красива, умна и мудра.
В этом вижу я имени тайну,
Оставайся такою всегда.

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