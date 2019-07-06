Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Поздравления с Ивана Купала в прозе, картинках, стихах, смс

Отправляйте красивые открытки и поздравления с праздником Ивана Купала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:29
Праздник Ивана Купала 2019: поздравления и картинки
Праздник Ивана Купала 2019: поздравления и картинки
Фото: Pixabay

Красивый летний праздник Ивана Купала 2019 мы отмечаем в воскресенье, 7 июля. Этот день посвящен славянским традициям, почитанию стихий солнца, воды, трав и цветов, а также молодости и любви.

Узнайте, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:

Не забудьте поздравить с праздником Ивана Купала всех родных и близких. А мы подготовили для вас добрые пожелания, прикольные стихи и красивые открытки в день Ивана Купала 2019.

Читайте также
Ивана Купала 2019: как сплести венок из живых цветов и травы

Красивые поздравления с Ивана Купала в стихах

***

Днем мы будем обливаться
И веселью предаваться.
Из цветов сплетем венки,
Чтоб пускать их у реки.

К ночи разведем костер,
Будем прыгать мы на спор.
Спросите:  что за забавы?
Это день Иван Купала!

Поздравительные картинки на Ивана Купала
Поздравительные картинки на Ивана Купала
Фото: Depositphotos

Красивые поздравления с Ивана Купала в стихах

***

Иван Купала наступает,
Вечерней тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.

Костры горят, кидая блики.
Танцует резво молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.

Пусть день сегодня необычный
Наполнит сказкою твой мир.
Подарит счастье в жизни личной,
Костром зажжет огонь любви.

С Ивана Купала – картинки и поздравления
С Ивана Купала – картинки и поздравления
Фото: Depositphotos

С Днем ​​Ивана Купала – короткие смс

***

На Ивана, на Купала
Я веночек свой пускала,
Чтобы суженый пришел,
И меня скорей нашел.

Душевные поздравления с праздником Ивана Купала 2019

***

В праздник Ивана Купала желаю тебе щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

Красивые открытки и картинки с праздником Ивана Купала
Красивые открытки и картинки с праздником Ивана Купала
Фото: Pixabay

С праздником Ивана Купала – поздравления в стихах

***

Расплетай, невеста, косы,
Выходи простоволосой,
Да венком себя укрась,
Веселись сегодня всласть.

Оставляй, жених, печали,
Возле речки, у причала
Одиночеству не место.
Ждёт тебя судьба-невеста.

Вы бегите-ворожите,
Каждым мигом дорожите.
Пусть венки плывут по речке –
Обручальные колечки.

Пусть костры трещат-пылают,
Ваши чувства распаляют,
Очищают от невзгод.
Пусть закружит хоровод.

В эту ночь чудес и яви
Цвет свой папоротник явит.
Будет дивного немало
На Ивана на Купала.

Поздравления и открытки с Ивана Купала
Поздравления и открытки с Ивана Купала
Фото: Pixabay

Лучшие поздравления на Ивана Купала в прозе

***

Поздравляю тебя с праздником Ивана Купала! Спешу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, вспоминать с улыбкой прошлое, смотреть с оптимизмом в будущее, а в настоящем обязательно найти свой волшебный цветок папоротник, который подарит тебе счастье, мир и радость.

Поздравительные картинки: Ивана Купала – праздник любви и солнца
Поздравительные картинки: Ивана Купала – праздник любви и солнца
Фото: Pixabay

Позитивные поздравления с Ивана Купала

***

Поздравляю с днем Ивана Купала. Желаю тебе найти свой цветущий папоротник, которой поможет твоему сердцу расцвести лепестками счастья и любви. Пусть тебе встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо и не одно! Здоровья, благодати и радости.

Ранее мы рассказывали самые популярные гадания на Ивана Купала.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ивана Купала 2019: действенные обряды для незамужних девушек Когда Ивана Купала 2019 отмечается в Украине: дата праздника День поцелуя 2019: картинки и открытки с праздником Гадания на Ивана Купала 2019: как изменить свою судьбу Ивана Купала 2019: где запускать венки и прыгать через костер в Киеве
праздник ивана купала поздравления
Реклама

Новости партнеров

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Егор Дружинин: «Цискаридзе всегда ревновал ко мне жену»
Егор Дружинин: «Цискаридзе всегда ревновал ко мне жену»
Алсу назначили повышенную пенсию
Алсу назначили повышенную пенсию

Популярные статьи

Сегодня, 06:57Fun

Ивана Купала 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 6 июля: все знаки зодиака

Вчера, 18:30Events

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 14:15Travel

Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

Вчера, 13:47Шоу-бизнес

Амстердам отказался принимать Евровидение 2020: известна причина

Вчера, 13:26Fun

Уловку видят только избранные: оптическая иллюзия поставила сеть в тупик

Вчера, 12:42Шоу-бизнес

Катя Осадчая купила машину за три миллиона гривен

Вчера, 10:41Шоу-бизнес

Мамина копия: Регина Тодоренко показала близкого человека

4 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

4 июляПсихология

Что означает день недели вашего рождения: особенности характера

4 июляFood

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

4 июляFood

Рецепт самого вкусного абрикосового пирога на кефире

4 июляFun

Мужчина из-за врачебной ошибки "ожил" на собственных похоронах

3 июляТехно

Не работает Facebook и Instagram: причины крупного сбоя в соцсетях

3 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

3 июляШоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

Новости партнеров

Без химии: 10 народных средств от комаров
Без химии: 10 народных средств от комаров
Что делать дачникам и садоводам, если жара затянется?
Что делать дачникам и садоводам, если жара затянется?
6 самых важных продуктов для женского здоровья
6 самых важных продуктов для женского здоровья
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Дарья Сагалова показала фигуру после третьих родов
Дарья Сагалова показала фигуру после третьих родов
Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу
Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу
Настоящая леди: Джей Ло удивляет мир шикарными нарядами
Настоящая леди: Джей Ло удивляет мир шикарными нарядами
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь