Поздравления с Ивана Купала в прозе, картинках, стихах, смс
Отправляйте красивые открытки и поздравления с праздником Ивана Купала
Красивый летний праздник Ивана Купала 2019 мы отмечаем в воскресенье, 7 июля. Этот день посвящен славянским традициям, почитанию стихий солнца, воды, трав и цветов, а также молодости и любви.
Узнайте, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:
Не забудьте поздравить с праздником Ивана Купала всех родных и близких. А мы подготовили для вас добрые пожелания, прикольные стихи и красивые открытки в день Ивана Купала 2019.
Красивые поздравления с Ивана Купала в стихах
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Днем мы будем обливаться
И веселью предаваться.
Из цветов сплетем венки,
Чтоб пускать их у реки.
К ночи разведем костер,
Будем прыгать мы на спор.
Спросите: что за забавы?
Это день Иван Купала!
Красивые поздравления с Ивана Купала в стихах
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Иван Купала наступает,
Вечерней тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.
Костры горят, кидая блики.
Танцует резво молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.
Пусть день сегодня необычный
Наполнит сказкою твой мир.
Подарит счастье в жизни личной,
Костром зажжет огонь любви.
С Днем Ивана Купала – короткие смс
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На Ивана, на Купала
Я веночек свой пускала,
Чтобы суженый пришел,
И меня скорей нашел.
Душевные поздравления с праздником Ивана Купала 2019
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В праздник Ивана Купала желаю тебе щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.
С праздником Ивана Купала – поздравления в стихах
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Расплетай, невеста, косы,
Выходи простоволосой,
Да венком себя укрась,
Веселись сегодня всласть.
Оставляй, жених, печали,
Возле речки, у причала
Одиночеству не место.
Ждёт тебя судьба-невеста.
Вы бегите-ворожите,
Каждым мигом дорожите.
Пусть венки плывут по речке –
Обручальные колечки.
Пусть костры трещат-пылают,
Ваши чувства распаляют,
Очищают от невзгод.
Пусть закружит хоровод.
В эту ночь чудес и яви
Цвет свой папоротник явит.
Будет дивного немало
На Ивана на Купала.
Лучшие поздравления на Ивана Купала в прозе
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Поздравляю тебя с праздником Ивана Купала! Спешу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, вспоминать с улыбкой прошлое, смотреть с оптимизмом в будущее, а в настоящем обязательно найти свой волшебный цветок папоротник, который подарит тебе счастье, мир и радость.
Позитивные поздравления с Ивана Купала
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Поздравляю с днем Ивана Купала. Желаю тебе найти свой цветущий папоротник, которой поможет твоему сердцу расцвести лепестками счастья и любви. Пусть тебе встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо и не одно! Здоровья, благодати и радости.
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