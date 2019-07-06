Поздравления с Ивана Купала в прозе, картинках, стихах, смс

Отправляйте красивые открытки и поздравления с праздником Ивана Купала

Праздник Ивана Купала 2019: поздравления и картинки Фото: Pixabay

Красивый летний праздник Ивана Купала 2019 мы отмечаем в воскресенье, 7 июля. Этот день посвящен славянским традициям, почитанию стихий солнца, воды, трав и цветов, а также молодости и любви.

Узнайте, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:

Не забудьте поздравить с праздником Ивана Купала всех родных и близких. А мы подготовили для вас добрые пожелания, прикольные стихи и красивые открытки в день Ивана Купала 2019.

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Красивые поздравления с Ивана Купала в стихах

***

Днем мы будем обливаться

И веселью предаваться.

Из цветов сплетем венки,

Чтоб пускать их у реки.



К ночи разведем костер,

Будем прыгать мы на спор.

Спросите: что за забавы?

Это день Иван Купала!

Поздравительные картинки на Ивана Купала Фото: Depositphotos

Красивые поздравления с Ивана Купала в стихах

***

Иван Купала наступает,

Вечерней тайны торжество.

В лесу полночном расцветает

Заветный папоротник вновь.



Костры горят, кидая блики.

Танцует резво молодежь.

Сегодня тени многолики,

И праздник этот всем хорош.



Пусть день сегодня необычный

Наполнит сказкою твой мир.

Подарит счастье в жизни личной,

Костром зажжет огонь любви.

С Ивана Купала – картинки и поздравления Фото: Depositphotos

С Днем ​​Ивана Купала – короткие смс

***

На Ивана, на Купала

Я веночек свой пускала,

Чтобы суженый пришел,

И меня скорей нашел.

Душевные поздравления с праздником Ивана Купала 2019

***

В праздник Ивана Купала желаю тебе щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

Красивые открытки и картинки с праздником Ивана Купала Фото: Pixabay

С праздником Ивана Купала – поздравления в стихах

***

Расплетай, невеста, косы,

Выходи простоволосой,

Да венком себя укрась,

Веселись сегодня всласть.



Оставляй, жених, печали,

Возле речки, у причала

Одиночеству не место.

Ждёт тебя судьба-невеста.



Вы бегите-ворожите,

Каждым мигом дорожите.

Пусть венки плывут по речке –

Обручальные колечки.



Пусть костры трещат-пылают,

Ваши чувства распаляют,

Очищают от невзгод.

Пусть закружит хоровод.



В эту ночь чудес и яви

Цвет свой папоротник явит.

Будет дивного немало

На Ивана на Купала.

Поздравления и открытки с Ивана Купала Фото: Pixabay

Лучшие поздравления на Ивана Купала в прозе

***

Поздравляю тебя с праздником Ивана Купала! Спешу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, вспоминать с улыбкой прошлое, смотреть с оптимизмом в будущее, а в настоящем обязательно найти свой волшебный цветок папоротник, который подарит тебе счастье, мир и радость.

Поздравительные картинки: Ивана Купала – праздник любви и солнца Фото: Pixabay

Позитивные поздравления с Ивана Купала

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Поздравляю с днем Ивана Купала. Желаю тебе найти свой цветущий папоротник, которой поможет твоему сердцу расцвести лепестками счастья и любви. Пусть тебе встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо и не одно! Здоровья, благодати и радости.

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