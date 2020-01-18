Поздравления с Крещением: красивые смс, открытки и короткие стихи
Выбирайте лучшие поздравления с Крещением для родных, друзей и близких
В воскресенье, 19 января, весь православный мир будет отмечать светлый праздник Крещение Господне, главной традицией которого есть купание в ледяной воде для очищения души и тела. Сайте Сегодня.Lifestyle подготовил лучшие поздравления и яркие открытки с Крещением 2020 для родных, друзей и коллег.
О традициях Крещения смотрите в сюжете:
Поздравления с Крещением Господним: стихи и открытки
В крещенский вечерок позволь сказать
Как ты мне дорог, горячо любим,
И хочется сегодня пожелать —
Будь Богом от любых тревог храним.
Дивный день — Крещение Господне!
Праздник очищенья и добра!
Пусть морозы сильные сегодня —
Мы полны душевного тепла!
Ледяной крещенскою водицей
С самого умоемся утра,
Чтобы чистотою насладиться,
Чтобы жизнь счастливою была!
Искренне поздравляю с Крещением Господним! От души желаю, чтобы Бог постоянно хранил тебя и твоих близких от бед и любых неприятностей. Пусть в твоей жизни будет побольше радостных событий. В этот волшебный и божественный день от всего сердца желаю любви, добра, мира, постоянного благополучия, прекрасного будущего, богатырского здоровья, душевного спокойствия, успехов, удачи, везения.
Пусть светлый праздник Крещения внесет в творю жизнь много нового и яркого. Люди которым ты веришь никогда тебя не разочаровывают. А дружба с близкими тебе людьми станет настолько крепкой, как хорошая бутылка вина. Пусть люди как и прежде всегда любят тебя за твое горячее сердце.
Поздравляю! Счастья, радости и добра! В праздник Крещения Христового желаю крепкого здоровья. Божьей благодати. Пусть птицей спустится на твое крылечко удача, а все злое не находит пути. Успеха и любви тебе.
Поздравления с Крещением 2020: смс и картинки
Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от Вас угрозы,
И болезни стороной
С праздником Крещения поздравляю вас,
Будет очищение каждому из нас.
С Крещением Вас поздравляем душевно,
Творите добро Вы отнюдь каждодневно.
Смоет прегрешенья без следа Чистая крещенская вода. С праздником добра и очищения — Светлого Господнего Крещения.
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