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Поздравления с Крещением: красивые смс, открытки и короткие стихи

Выбирайте лучшие поздравления с Крещением для родных, друзей и близких

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Поздравление с Крещением 2020
Поздравление с Крещением 2020
Фото: bonnycards

В воскресенье, 19 января, весь православный мир будет отмечать светлый праздник Крещение Господне, главной традицией которого есть купание в ледяной воде для очищения души и тела. Сайте Сегодня.Lifestyle подготовил лучшие поздравления и яркие открытки с Крещением 2020 для родных, друзей и коллег.

О традициях Крещения смотрите в сюжете:

Поздравления с Крещением Господним: стихи и открытки

В крещенский вечерок позволь сказать
Как ты мне дорог, горячо любим,
И хочется сегодня пожелать —
Будь Богом от любых тревог храним.

Крещение Господне поздравления
Крещение Господне поздравления

Дивный день — Крещение Господне!
Праздник очищенья и добра!
Пусть морозы сильные сегодня —
Мы полны душевного тепла!

Открытки Крещение Господне
Открытки Крещение Господне


Ледяной крещенскою водицей
С самого умоемся утра,
Чтобы чистотою насладиться,
Чтобы жизнь счастливою была!

Открытки Крещение Господне бесплатно
Открытки Крещение Господне бесплатно

Искренне поздравляю с Крещением Господним! От души желаю, чтобы Бог постоянно хранил тебя и твоих близких от бед и любых неприятностей. Пусть в твоей жизни будет побольше радостных событий. В этот волшебный и божественный день от всего сердца желаю любви, добра, мира, постоянного благополучия, прекрасного будущего, богатырского здоровья, душевного спокойствия, успехов, удачи, везения.

Пусть светлый праздник Крещения внесет в творю жизнь много нового и яркого. Люди которым ты веришь никогда тебя не разочаровывают. А дружба с близкими тебе людьми станет настолько крепкой, как хорошая бутылка вина. Пусть люди как и прежде всегда любят тебя за твое горячее сердце.

Крещение Господне картинки
Крещение Господне картинки


Поздравляю! Счастья, радости и добра! В праздник Крещения Христового желаю крепкого здоровья. Божьей благодати. Пусть птицей спустится на твое крылечко удача, а все злое не находит пути. Успеха и любви тебе.

Поздравления с Крещением 2020: смс и картинки

Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от Вас угрозы,
И болезни стороной

Крещение Господне смс
Крещение Господне смс

С праздником Крещения поздравляю вас,
Будет очищение каждому из нас.

С Крещением Вас поздравляем душевно,
Творите добро Вы отнюдь каждодневно.

Смоет прегрешенья без следа Чистая крещенская вода. С праздником добра и очищения — Светлого Господнего Крещения.

Ранее мы рассказывали о популярных способах гадания на Крещение 2020.

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