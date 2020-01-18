Поздравления с Крещением: красивые смс, открытки и короткие стихи

Выбирайте лучшие поздравления с Крещением для родных, друзей и близких

Поздравление с Крещением 2020 Фото: bonnycards

В воскресенье, 19 января, весь православный мир будет отмечать светлый праздник Крещение Господне, главной традицией которого есть купание в ледяной воде для очищения души и тела. Сайте Сегодня.Lifestyle подготовил лучшие поздравления и яркие открытки с Крещением 2020 для родных, друзей и коллег.

О традициях Крещения смотрите в сюжете:

Поздравления с Крещением Господним: стихи и открытки

В крещенский вечерок позволь сказать

Как ты мне дорог, горячо любим,

И хочется сегодня пожелать —

Будь Богом от любых тревог храним.

Крещение Господне поздравления

Дивный день — Крещение Господне!

Праздник очищенья и добра!

Пусть морозы сильные сегодня —

Мы полны душевного тепла!

Открытки Крещение Господне



Ледяной крещенскою водицей

С самого умоемся утра,

Чтобы чистотою насладиться,

Чтобы жизнь счастливою была!

Открытки Крещение Господне бесплатно

Искренне поздравляю с Крещением Господним! От души желаю, чтобы Бог постоянно хранил тебя и твоих близких от бед и любых неприятностей. Пусть в твоей жизни будет побольше радостных событий. В этот волшебный и божественный день от всего сердца желаю любви, добра, мира, постоянного благополучия, прекрасного будущего, богатырского здоровья, душевного спокойствия, успехов, удачи, везения.

Пусть светлый праздник Крещения внесет в творю жизнь много нового и яркого. Люди которым ты веришь никогда тебя не разочаровывают. А дружба с близкими тебе людьми станет настолько крепкой, как хорошая бутылка вина. Пусть люди как и прежде всегда любят тебя за твое горячее сердце.

Крещение Господне картинки



Поздравляю! Счастья, радости и добра! В праздник Крещения Христового желаю крепкого здоровья. Божьей благодати. Пусть птицей спустится на твое крылечко удача, а все злое не находит пути. Успеха и любви тебе.

Поздравления с Крещением 2020: смс и картинки

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от Вас угрозы,

И болезни стороной

Крещение Господне смс

С праздником Крещения поздравляю вас,

Будет очищение каждому из нас.

С Крещением Вас поздравляем душевно,

Творите добро Вы отнюдь каждодневно.

Смоет прегрешенья без следа Чистая крещенская вода. С праздником добра и очищения — Светлого Господнего Крещения.

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