Поздравления с Новым годом 2020: красивые стихи и короткие смс
Подборка лучших поздравлений с Новым годом 2020
Самые красивые поздравления в стихах на украинском языке, короткие смс, а также лучшие открытки с Новым годом 2020 в подборке Сегодня.Lifestyle. Успейте поздравить родных, близких и коллег с праздником и наступающим 2020-м годом!
Как быстро подготовить подарки к новому году, смотрите в сюжете:
Поздравления с Новым годом 2020 в картинках
Поздравления с годом Крысы 2020 в стихах
Пусть крысы год ворвется сказкой
И счастье в дом ваш принесет!
Пускай теплом, заботой, лаской
Окутает вас новый год.
***
Пусть прогонит все печали
И невзгоды Новый год,
Чтоб вы с улыбкою встречали
Его, не ведая тревог!
***
Желаю радости и смеха,
Много улыбок и тепла,
В Новом году — во всем успеха,
Чтоб жизнь счастливою была.
Желаю сказочного чуда
И всех желаний исполнения!
Пусть будет каждая минута
Дарить лишь яркие мгновения!
***
Тебе добра желаю много
В этот волшебный Новый год,
А также счастья неземного,
Душа пусть радостно поет.
Пусть вся печаль умчится прочь.
Веселый смех и звон бокалов
Пусть наполняют эту ночь,
Чтоб жизнь еще прекрасней стала!
Смс-поздравления с новым годом 2020
Пусть Крыска в этот Новый год
Вам в лапках счастье принесет!
***
С Новым годом! Желаю целый год находиться в круговороте счастья, любви, успеха и радости.
***
Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!
***
Новый год пускай подарит огромное море сбывшихся надежд, тебе желаю только счастья, больше мира, денег, долгих лет!
***
Поздравляю с годом Новым! Пусть он будет он счастливым, добрым, пусть исполнит все желания, мира, счастья, понимания!
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Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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