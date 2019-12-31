Поздравления с Новым годом 2020: красивые стихи и короткие смс

Подборка лучших поздравлений с Новым годом 2020

Поздравления с Новым годом 2020 Фото: pozdravlenye.com

Самые красивые поздравления в стихах на украинском языке, короткие смс, а также лучшие открытки с Новым годом 2020 в подборке Сегодня.Lifestyle. Успейте поздравить родных, близких и коллег с праздником и наступающим 2020-м годом!

Как быстро подготовить подарки к новому году, смотрите в сюжете:

Поздравления с Новым годом 2020 в картинках

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Поздравления с годом Крысы 2020 в стихах

Пусть крысы год ворвется сказкой

И счастье в дом ваш принесет!

Пускай теплом, заботой, лаской

Окутает вас новый год.

***

Пусть прогонит все печали

И невзгоды Новый год,

Чтоб вы с улыбкою встречали

Его, не ведая тревог!

***

Желаю радости и смеха,

Много улыбок и тепла,

В Новом году — во всем успеха,

Чтоб жизнь счастливою была.



Желаю сказочного чуда

И всех желаний исполнения!

Пусть будет каждая минута

Дарить лишь яркие мгновения!

***

Тебе добра желаю много

В этот волшебный Новый год,

А также счастья неземного,

Душа пусть радостно поет.

Пусть вся печаль умчится прочь.

Веселый смех и звон бокалов

Пусть наполняют эту ночь,

Чтоб жизнь еще прекрасней стала!

Смс-поздравления с новым годом 2020

Пусть Крыска в этот Новый год

Вам в лапках счастье принесет!

***

С Новым годом! Желаю целый год находиться в круговороте счастья, любви, успеха и радости.

***

Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!

***

Новый год пускай подарит огромное море сбывшихся надежд, тебе желаю только счастья, больше мира, денег, долгих лет!

***

Поздравляю с годом Новым! Пусть он будет он счастливым, добрым, пусть исполнит все желания, мира, счастья, понимания!

Ранее мы делились списком из 31-го фильма для новогоднего настроения.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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