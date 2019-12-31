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Поздравления с Новым годом 2020: красивые стихи и короткие смс

Подборка лучших поздравлений с Новым годом 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Поздравления с Новым годом 2020 Фото: pozdravlenye.com
Поздравления с Новым годом 2020
Фото: pozdravlenye.com

Самые красивые поздравления в стихах на украинском языке, короткие смс, а также лучшие открытки с Новым годом 2020 в подборке Сегодня.Lifestyle. Успейте поздравить родных, близких и коллег с праздником и наступающим 2020-м годом!

Как быстро подготовить подарки к новому году, смотрите в сюжете:

Поздравления с Новым годом 2020 в картинках

Открытки с Новым годом 2020
Открытки с Новым годом 2020
Открытки с Новым годом 2020
Открытки с Новым годом 2020
Открытки с Новым годом 2020
Открытки с Новым годом 2020
Открытки с Новым годом 2020
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Поздравления с годом Крысы 2020 в стихах

Пусть крысы год ворвется сказкой
И счастье в дом ваш принесет!
Пускай теплом, заботой, лаской
Окутает вас новый год.

***

Пусть прогонит все печали
И невзгоды Новый год,
Чтоб вы с улыбкою встречали
Его, не ведая тревог!

***

Желаю радости и смеха,
Много улыбок и тепла,
В Новом году — во всем успеха,
Чтоб жизнь счастливою была.

Желаю сказочного чуда
И всех желаний исполнения!
Пусть будет каждая минута
Дарить лишь яркие мгновения!

***

Тебе добра желаю много
В этот волшебный Новый год,
А также счастья неземного,
Душа пусть радостно поет.
Пусть вся печаль умчится прочь.
Веселый смех и звон бокалов
Пусть наполняют эту ночь,
Чтоб жизнь еще прекрасней стала!

Смс-поздравления с новым годом 2020

Пусть Крыска в этот Новый год
Вам в лапках счастье принесет!

***

С Новым годом! Желаю целый год находиться в круговороте счастья, любви, успеха и радости.

***

Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!

***

Новый год пускай подарит огромное море сбывшихся надежд, тебе желаю только счастья, больше мира, денег, долгих лет!

***

Поздравляю с годом Новым! Пусть он будет он счастливым, добрым, пусть исполнит все желания, мира, счастья, понимания!

Ранее мы делились списком из 31-го фильма для новогоднего настроения.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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