Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

Лучшие поздравления с Рождеством Христовым на русском и украинском языке

С Рождеством! Фото: Pexels

В светлый праздник Рождества 7 января примите наилучшие пожелания и добрые поздравления. Пусть сбудутся ваши мечты, пусть ангел пошлет вам здоровье и счастье, пусть вас не покидает удача и пусть в жизни вам встречаются радостные люди. Не забудьте поздравить с Рождеством Христовым своих родных, друзей, близких. А мы собрали для вас красивые поздравления, яркие открытки, добрые пожелания и стихи.

Смотрите видео Рождественского богослужения:

Видео: Православная Церковь Украины

Добрые пожелания на Рождество 2020 на русском языке

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В зимний праздник самый светлый,

В день Христова Рождества,

В жизнь войдет пусть незаметно

Много-много волшебства!



Все, что сердце пожелает —

Счастья, радости, любви,

Все пусть Ангел посылает,

Только загадаешь ты!

Святое Рождество: поздравления, картинки, стихи Фото: bonnycards

Рождество Христово: поздравления своими словами

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С Рождеством Христовым! Желаю волшебной сказки, счастливых часов, разноцветных мечтаний, ярких надежд, хороших новостей, бесконечных сил, радостных песен, теплых слов, большой любви к Богу, к близким и к своей жизни.

Красивые поздравления на Рождество Христово в стихах

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Пусть к вам скорей приходят счастье,

Удача, доброта, любовь.

Пусть стороной пройдет ненастье

И не вернется больше вновь.



И пусть в окно стучится радость,

Вас окружая волшебством.

Пусть всё хорошее случится,

Вас поздравляю с Рождеством!

Светлое Рождество: поздравления, открытки, проза Фото: bonnycards

Сказочное Рождество: поздравления в прозе

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Поздравляю с Рождеством! Желаю вам крепкого здоровья, подъема сил, расцвета любви, гармонии души и вдохновения сердца. Желаю прекрасного настроения и сказочной жизни. А еще желаю ничего и никогда не терять, кроме печали.

Смс-поздравления с Рождеством короткие

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Кутья на праздничном столе,

Кагор искрится в хрустале.

Сегодня наш Христос родился,

И мир тотчас преобразился.



Желаю сил вам и терпения,

Добра, любви, благословения.

Пусть в небе вам звезда сияет

И путь ваш светом озаряет.

Праздничное Рождество: картинки и поздравления Фото: bonnycards

Доброе поздравление с Рождеством в прозе

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Поздравляю с Рождеством Христовым и от всего сердца желаю, чтобы все плохое проходило мимо, чтобы в душе звучала песня счастья, чтобы в жизни происходили только радостные события, чтобы с этого великого праздника у тебя началась новая замечательная историю, чтобы рождественская звезда осуществила твою мечту.

Поздравления с Рождеством христовым на украинском языке

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Різдво святе заходить на поріг.

Прийміть зі святом радісним вітання!

Хай Божа благодать летить, як сніг,

Хай сміх лунає з вечора й до рання.



Хай Ангел береже усю сім’ю,

Дарує радість, злагоду, здоров’я.

І силу вам нехай дає Ісус

Долати всі проблеми і незгоди!

Светлое Рождество: поздравления, фото и картинки Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Рождеством на украинском языке в стихах

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З Різдвом Христовим вас вітаю,

Здоров’я, радощів бажаю.

Нехай Господь благословить

На кожен день, на кожну мить!



Живіть у щасті і достатку,

Добра та миру в вашу хату.

Хай лише добрі будуть справи

Та благ не буде вам замало!

Рождество 2020: картинки, смс и стихи Фото: bonnycards

Позитивные пожелания в Рождество по-украински

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З святом всіх Різдва Христова!

І здоровʼ я вам міцного,

Щоб були усі красиві,

І веселі, і щасливі.



Щоб добро було у хаті,

Щоб були усі багаті.

Хай у День Різдва Христова

Зірка в небі сяє знову.



Хай Господь благословляє

І в житті допомагає.

Хай дзвенить щасливый сміх,

Господи, благослови усіх!

Ранее мы рассказывали, как правильно колядовать, посевать и щедровать.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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