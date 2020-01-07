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Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

Лучшие поздравления с Рождеством Христовым на русском и украинском языке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
С Рождеством!
С Рождеством!
Фото: Pexels

В светлый праздник Рождества 7 января примите наилучшие пожелания и добрые поздравления. Пусть сбудутся ваши мечты, пусть ангел пошлет вам здоровье и счастье, пусть вас не покидает удача и пусть в жизни вам встречаются радостные люди. Не забудьте поздравить с Рождеством Христовым своих родных, друзей, близких. А мы собрали для вас красивые поздравления, яркие открытки, добрые пожелания и стихи.

Смотрите видео Рождественского богослужения:

Видео: Православная Церковь Украины

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Добрые пожелания на Рождество 2020 на русском языке

***

В зимний праздник самый светлый,
В день Христова Рождества,
В жизнь войдет пусть незаметно
Много-много волшебства!

Все, что сердце пожелает —
Счастья, радости, любви,
Все пусть Ангел посылает,
Только загадаешь ты!

Святое Рождество: поздравления, картинки, стихи
Святое Рождество: поздравления, картинки, стихи
Фото: bonnycards

Рождество Христово: поздравления своими словами

***

С Рождеством Христовым! Желаю волшебной сказки, счастливых часов, разноцветных мечтаний, ярких надежд, хороших новостей, бесконечных сил, радостных песен, теплых слов, большой любви к Богу, к близким и к своей жизни.

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Красивые поздравления на Рождество Христово в стихах

***

Пусть к вам скорей приходят счастье,
Удача, доброта, любовь.
Пусть стороной пройдет ненастье
И не вернется больше вновь.

И пусть в окно стучится радость,
Вас окружая волшебством.
Пусть всё хорошее случится,
Вас поздравляю с Рождеством!

Светлое Рождество: поздравления, открытки, проза
Светлое Рождество: поздравления, открытки, проза
Фото: bonnycards

Сказочное Рождество: поздравления в прозе

***

Поздравляю с Рождеством! Желаю вам крепкого здоровья, подъема сил, расцвета любви, гармонии души и вдохновения сердца. Желаю прекрасного настроения и сказочной жизни. А еще желаю ничего и никогда не терять, кроме печали.

Смс-поздравления с Рождеством короткие

***

Кутья на праздничном столе,
Кагор искрится в хрустале.
Сегодня наш Христос родился,
И мир тотчас преобразился.

Желаю сил вам и терпения,
Добра, любви, благословения.
Пусть в небе вам звезда сияет
И путь ваш светом озаряет.

Праздничное Рождество: картинки и поздравления
Праздничное Рождество: картинки и поздравления
Фото: bonnycards

Доброе поздравление с Рождеством в прозе

***

Поздравляю с Рождеством Христовым и от всего сердца желаю, чтобы все плохое проходило мимо, чтобы в душе звучала песня счастья, чтобы в жизни происходили только радостные события, чтобы с этого великого праздника у тебя началась новая замечательная историю, чтобы рождественская звезда осуществила твою мечту.

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Поздравления с Рождеством христовым на украинском языке

***

Різдво святе заходить на поріг.
Прийміть зі святом радісним вітання!
Хай Божа благодать летить, як сніг,
Хай сміх лунає з вечора й до рання.

Хай Ангел береже усю сім’ю,
Дарує радість, злагоду, здоров’я.
І силу вам нехай дає Ісус
Долати всі проблеми і незгоди!

Светлое Рождество: поздравления, фото и картинки
Светлое Рождество: поздравления, фото и картинки
Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Рождеством на украинском языке в стихах

***

З Різдвом Христовим вас вітаю,
Здоров’я, радощів бажаю.
Нехай Господь благословить
На кожен день, на кожну мить!

Живіть у щасті і достатку,
Добра та миру в вашу хату.
Хай лише добрі будуть справи
Та благ не буде вам замало!

Рождество 2020: картинки, смс и стихи
Рождество 2020: картинки, смс и стихи
Фото: bonnycards

Позитивные пожелания в Рождество по-украински

***

З святом всіх Різдва Христова!
І здоровʼ я вам міцного,
Щоб були усі красиві,
І веселі, і щасливі.

Щоб добро було у хаті,
Щоб були усі багаті.
Хай у День Різдва Христова
Зірка в небі сяє знову.

Хай Господь благословляє
І в житті допомагає.
Хай дзвенить щасливый сміх,
Господи, благослови усіх!

Ранее мы рассказывали, как правильно колядовать, посевать и щедровать.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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