Поздравления с Троицей: красивые стихи и смс
Отправляйте лучшие поздравления с Троицей 2019 в стихах и смс
Близится Троица 2019, которая в нынешнем году отмечается в воскресенье, 16 июня. Не забудьте в этот день отправить самые лучшие, красивые и добрые поздравления с Троицей в открытках, смс и стихах всем родным, друзьям и близким людям.
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С праздником Троицы: добрые пожелания
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Сегодня праздник тихий, светлый —
Святая Троица пришла!
Тебе желаю я в день этот
Здоровья, мира и тепла!
Блестят глаза, сияют лица
Огнем тепла и доброты.
Пускай в день Троицы свершится
Все то, о чем мечтаешь ты!
С Троицей: лучшие поздравления в стихах
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Поздравляем с Троицей святою
И желаем мира и покоя.
Чтобы небо было только ясным,
Жизнь всегда безоблачной, прекрасной.
Слово Божье пусть вас вдохновляет,
От любых невзгод оберегает.
Пусть добром наполнится ваш дом,
Благодать и счастье будет в нем!
Святая Троица: поздравления в смс
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С Троицей вас поздравляю
Счастья и любви желаю,
А еще во всем успеха,
Пенья птиц, улыбок, смеха
И безмерного здоровья
С уваженьем и любовью.
Красивые поздравления в день святой Троицы
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В этот день спустился Дух Святой,
Несет он людям счастье и покой.
Пускай тебе дарует он здоровье,
Жизнь, полную добром, любовью.
Пусть плохое в твоей жизни сократится,
Прочь уйдет и никогда не возвратится!
А хорошее пускай удвоится,
Тебе желаю в праздник светлой Троицы!
С днем святой Троицы: добрые стихи
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Лето наступило, Троица пришла.
Я тебе желаю счастья и тепла.
Радуйся и смейся, унывать грешно.
Солнышко стучится пусть в твое окно.
Позабудь обиды, людям помогай.
Никогда ты в жизни веры не теряй.
Короткие смс поздравления в праздник Троицы 2019
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Пусть светлая Троица вам принесет
Улыбки, тепло и огромное счастье,
Пускай только радость сегодня вас ждет,
И прочь удалятся лихие ненастья!
Желаю здоровья и жизненных сил,
Энергия бьет пусть все время ключом!
Чтоб каждый момент вам успех приносил,
И сердце наполнится только добром!
С праздником святой Троицы: душевные поздравления
***
С Днем Святой Троицы!
С праздником светлым.
Любви безграничной,
Улыбок приветных.
Пусть милость Господня
На вас почивает,
Надежда и вера
В душе возрастают.
С Троицей: поздравления в стихах
***
С утра звонят колокола
В День Троицы Святой.
Так пусть Господня благодать
Всегда будет с тобой.
Пусть ангел душу бережет,
Пускай дела все спорятся,
Тебя поздравить я спешу
В великий Праздник Троицы!
Лучшие поздравления с Троица в праздник 16 июня
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Удача пусть утроится
В день светлой чистой Троицы,
Пусть сердце очищается,
Любовью наполняются,
Душа поет, смеется,
И пусть все удается.
Ранее мы рассказывали об интересных традициях и приметах дня Троицы.
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