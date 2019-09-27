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Поздравления с Воздвижением Креста Господня с красивыми картинками, открытками, стихами и смс

Сегодня Воздвижение Креста Господня 2019: отправляйте лучшие открытки, смс и картинки с праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:08
Поздравления с Воздвижением
Поздравления с Воздвижением
Фото: Pixabay

Сегодня, 27 сентября, отмечается великий церковный праздник – Воздвижение Креста Господня 2019. Он был установлен в честь обретения одной из главных христианских реликвий – Креста Христова, на котором ранее был распят Иисус.

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В день Воздвижения не забудьте поздравить своих родных, друзей и близких со знаменательным праздником и отправить им красивые открытки, картинки и смс с наилучшими пожеланиями мира, добра, благополучия.

Поздравления в картинках, стихах и смс
Поздравления в картинках, стихах и смс
Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Воздвижением Креста Господня в прозе

***

Поздравляю с великим праздником света, доброты и радости – с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здравие, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.

Красивые открытки в праздник
Красивые открытки в праздник
Фото: bonnycards

Красивые поздравления в день Воздвижения Креста Господня в стихах

***

Животворящего Креста Господня
Святое Воздвижение сегодня.
Нам Божий Крест всегда по жизни помогает,
От бед и от болезней нас спасает!

С Воздвижением вас я поздравляю,
От всей души спасенья вам желаю.
С любовью к Богу на земле живите,
Не сейте зла, а лишь добро творите!

Поздравительные открытки и стихи
Поздравительные открытки и стихи
Фото: bonnycards

Короткие смс поздравления с Воздвижением Креста Господня

***

С Воздвижением я вас поздравляю,
Пускай Господь вам освещает путь.
Пусть Крест Его от бед всегда спасает,
И не дает куда-то не туда свернуть.

Поздравления в картинках и стихах
Поздравления в картинках и стихах
Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Воздвижением Креста Господня в прозе

***

Поздравляю вас с великим праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, пусть в жизнь придет счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.

Напомним, ранее мы писали, какие церковные праздники и посты отмечаются в октябре 2019 по дням.

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