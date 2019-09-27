Поздравления с Воздвижением Креста Господня с красивыми картинками, открытками, стихами и смс

Сегодня Воздвижение Креста Господня 2019: отправляйте лучшие открытки, смс и картинки с праздником

Поздравления с Воздвижением Фото: Pixabay

Сегодня, 27 сентября, отмечается великий церковный праздник – Воздвижение Креста Господня 2019. Он был установлен в честь обретения одной из главных христианских реликвий – Креста Христова, на котором ранее был распят Иисус.

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В день Воздвижения не забудьте поздравить своих родных, друзей и близких со знаменательным праздником и отправить им красивые открытки, картинки и смс с наилучшими пожеланиями мира, добра, благополучия.

Поздравления в картинках, стихах и смс Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Воздвижением Креста Господня в прозе

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Поздравляю с великим праздником света, доброты и радости – с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здравие, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.

Красивые открытки в праздник Фото: bonnycards

Красивые поздравления в день Воздвижения Креста Господня в стихах

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Животворящего Креста Господня

Святое Воздвижение сегодня.

Нам Божий Крест всегда по жизни помогает,

От бед и от болезней нас спасает!



С Воздвижением вас я поздравляю,

От всей души спасенья вам желаю.

С любовью к Богу на земле живите,

Не сейте зла, а лишь добро творите!

Поздравительные открытки и стихи Фото: bonnycards

Короткие смс поздравления с Воздвижением Креста Господня

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С Воздвижением я вас поздравляю,

Пускай Господь вам освещает путь.

Пусть Крест Его от бед всегда спасает,

И не дает куда-то не туда свернуть.

Поздравления в картинках и стихах Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Воздвижением Креста Господня в прозе

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Поздравляю вас с великим праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, пусть в жизнь придет счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.

Напомним, ранее мы писали, какие церковные праздники и посты отмечаются в октябре 2019 по дням.

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