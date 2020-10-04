Поздравления в День учителя с красивыми открытками, стихами и пожеланиями

Сегодня День учителя-2020: обязательно поздравьте преподавателей с праздником

Сегодня, 4 октября, в Украине чествуют всех работников образования – учителей, преподавателей, педагогов. Сегодня.Lifestyle присоединяется к наилучшим пожеланиям в День учителя и дарит вам яркие поздравительные открытки, стихи, картинки в праздник, которые вы можете адресовать любимым педагогам.

С Днем учителя: красивые открытки, картинки и поздравления Фото: Depositphotos

Лучшие поздравления с Днем учителя в стихах

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Поспешим сейчас поздравить

С Днем учителя мы вас!

Благодарны вам сердечно,

Что вы учите всех нас.



Вы нам знания даете,

Помогаете всегда.

Мы желаем вам здоровья,

Мира, счастья и добра.



Пусть печали и невзгоды

Вас обходят стороной.

А все лучшее приходит

Поскорее к вам домой.

Красивые слова для учителя от учеников в прозе

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От лица всех учеников нашего класса поздравляем вас с праздником – с Днем учителя! Желаем большого творческого вдохновения! Взаимопонимания и терпения с нами, достижений и прекрасных впечатлений от учебного процесса! Вы как наша вторая мама, наша опора, поддержка и проводник во взрослую жизнь. Спасибо вам за все, что вы для нас делаете!

День учителя: праздничные открытки, поздравления, стихи Фото: bonnycards День учителя: праздничные открытки, поздравления, стихи Фото: bonnycards День учителя: праздничные открытки, поздравления, стихи Фото: bonnycards День учителя: праздничные открытки, поздравления, стихи Фото: bonnycards День учителя: праздничные открытки, поздравления, стихи Фото: bonnycards День учителя: праздничные открытки, поздравления, стихи Фото: bonnycards 1/6

С Днем учителя: радостные поздравления педагогам

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С праздником вас, с Днем учителя!

Расцветает букетами осень.

Все, что вы в нас сумели посеять

В душах своих мы носим!

Большое спасибо за знания,

Мудрость любовь и терпение.

Пусть вам сопутствует радость,

Здоровье, удача, везение!

Поздравления с Днем учителя прикольные

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Наш учитель, вам – терпенья,

Сил, здоровья и добра!

Пусть стальными будут нервы,

Будет пусть рука тверда!

Поздравления в День учителя своими словами

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Сегодня природа прекрасна, как и ваша душа, которая каждый день переживает за нерадивых учеников и радуется успехам старательных детей. Желаем вам в день учителя, запастись позитивными эмоциями, чтобы хватило на целый учебный год. Успехов вам в вашей работе, которая делает мир лучше и добрее.

Добрые поздравления с Днем учителя любимому педагогу

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Любой подросший ученик

Вам эту фразу повторит:

Нет человека лучше педагога,

И места лучше школьного порога.

Быть молодыми вам желаем много лет,

Не знать болезней, горестей и бед!

И в знак признанья за терпенье,

Примите наше уваженье!

Смотрите видео, какие можно сделать подарки для учителей:

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