Поздравления в День учителя с красивыми открытками, стихами и пожеланиями
Сегодня День учителя-2020: обязательно поздравьте преподавателей с праздником
Сегодня, 4 октября, в Украине чествуют всех работников образования – учителей, преподавателей, педагогов. Сегодня.Lifestyle присоединяется к наилучшим пожеланиям в День учителя и дарит вам яркие поздравительные открытки, стихи, картинки в праздник, которые вы можете адресовать любимым педагогам.
Лучшие поздравления с Днем учителя в стихах
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Поспешим сейчас поздравить
С Днем учителя мы вас!
Благодарны вам сердечно,
Что вы учите всех нас.
Вы нам знания даете,
Помогаете всегда.
Мы желаем вам здоровья,
Мира, счастья и добра.
Пусть печали и невзгоды
Вас обходят стороной.
А все лучшее приходит
Поскорее к вам домой.
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Красивые слова для учителя от учеников в прозе
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От лица всех учеников нашего класса поздравляем вас с праздником – с Днем учителя! Желаем большого творческого вдохновения! Взаимопонимания и терпения с нами, достижений и прекрасных впечатлений от учебного процесса! Вы как наша вторая мама, наша опора, поддержка и проводник во взрослую жизнь. Спасибо вам за все, что вы для нас делаете!
С Днем учителя: радостные поздравления педагогам
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С праздником вас, с Днем учителя!
Расцветает букетами осень.
Все, что вы в нас сумели посеять
В душах своих мы носим!
Большое спасибо за знания,
Мудрость любовь и терпение.
Пусть вам сопутствует радость,
Здоровье, удача, везение!
Поздравления с Днем учителя прикольные
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Наш учитель, вам – терпенья,
Сил, здоровья и добра!
Пусть стальными будут нервы,
Будет пусть рука тверда!
Поздравления в День учителя своими словами
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Сегодня природа прекрасна, как и ваша душа, которая каждый день переживает за нерадивых учеников и радуется успехам старательных детей. Желаем вам в день учителя, запастись позитивными эмоциями, чтобы хватило на целый учебный год. Успехов вам в вашей работе, которая делает мир лучше и добрее.
Добрые поздравления с Днем учителя любимому педагогу
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Любой подросший ученик
Вам эту фразу повторит:
Нет человека лучше педагога,
И места лучше школьного порога.
Быть молодыми вам желаем много лет,
Не знать болезней, горестей и бед!
И в знак признанья за терпенье,
Примите наше уваженье!
Смотрите видео, какие можно сделать подарки для учителей:
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