Праздник иконы Софии Премудрости Божией: поздравления в прозе и стихах
В день празднования иконы Софии Премудрости Божией отправляйте сердечные поздравления родным и друзьям
21 сентября православный мир празднуют светлое Рождество Пресвятой Богородицы. Наряду с этим великими праздником также чествуется чудотворная икона, которая носит название "София – Премудрость Божия". Эта икона символизирует соединение Церкви Небесной и земной через воплощение Сына Божия – Премудрости Божией
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Мы предлагаем вам мудрые, милые, добрые, красивые и душевные поздравления в день чествования Софии Премудрости Божией 2019 в стихах, смс и прозе.
Икона Софии Премудрости Божией: душевные поздравления
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Пусть движет тобой сила света, добра,
Познай вкус надежды, любви, торжества,
Пусть мудрость пребудет с тобою всегда
И в сердце закроется место для зла!
Икона Софии Премудрости Божией – добрые поздравления в прозе
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В праздник иконы Софии Премудрости Божией я от всего сердца желаю вашей семье мира и любви, взаимопонимания и благополучия, здоровья и гармонии, добрых помыслов и неизменной мудрости. Пусть София Премудрость Божья всегда защищает вас от неприятностей и недругов, пусть Пресвятая Богородица никогда не оставит вас.
Лучшие поздравления с праздником иконы Софии Премудрости Божией
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В день иконы святой Богородицы —
Православное празднество светлое,
Пусть желанья скорее исполнятся,
Воплотятся все мысли заветные.
В твоем сердце пусть мудрость поселится,
Помолись пред священной иконою,
И все беды по ветру развеются,
А в душе будут мир и гармония!
Короткие пожелания в праздник иконы Софии Премудрости Божией
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Мудрость нашей жизни – это вера,
В Бога, в человека и в добро.
Пусть не исчисляется размером
Сердце, подарившее тепло!
Чествование Софии Премудрости Божией – радостные поздравления в прозе
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Поздравляю с днем чествования иконы Софии Премудрости Божией! Желаю, чтобы под покровом защитницы нашей мы наполнялись мудростью Божией, жили в мире и взаимопонимании, любви и чистой вере. Благоволения судьбы, радости и успеха вам в любой ситуации, каждый день и всю жизнь!
Икона Софии Премудрости Божией – короткие смс
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Пусть проникает силой вечности
В вас Божья мудрость и любовь, и благодать.
Пусть будет больше человечности,
Добро другим стремитесь даровать!
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