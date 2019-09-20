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Праздник иконы Софии Премудрости Божией: поздравления в прозе и стихах

В день празднования иконы Софии Премудрости Божией отправляйте сердечные поздравления родным и друзьям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:22
Чествование иконы Софии Премудрости Божией
Чествование иконы Софии Премудрости Божией
Фото: Pixabay

21 сентября православный мир празднуют светлое Рождество Пресвятой Богородицы. Наряду с этим великими праздником также чествуется чудотворная икона, которая носит название "София – Премудрость Божия". Эта икона символизирует соединение Церкви Небесной и земной через воплощение Сына Божия – Премудрости Божией

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Мы предлагаем вам мудрые, милые, добрые, красивые и душевные поздравления в день чествования Софии Премудрости Божией 2019 в стихах, смс и прозе.

Икона София Премудрость Божия
Икона София Премудрость Божия
Фото: Wikipedia

Икона Софии Премудрости Божией: душевные поздравления

***

Пусть движет тобой сила света, добра,
Познай вкус надежды, любви, торжества,
Пусть мудрость пребудет с тобою всегда
И в сердце закроется место для зла!

Икона Софии Премудрости Божией – добрые поздравления в прозе

***

В праздник иконы Софии Премудрости Божией я от всего сердца желаю вашей семье мира и любви, взаимопонимания и благополучия, здоровья и гармонии, добрых помыслов и неизменной мудрости. Пусть София Премудрость Божья всегда защищает вас от неприятностей и недругов, пусть Пресвятая Богородица никогда не оставит вас.

Лучшие поздравления с праздником иконы Софии Премудрости Божией

***

В день иконы святой Богородицы —
Православное празднество светлое,
Пусть желанья скорее исполнятся,
Воплотятся все мысли заветные.

В твоем сердце пусть мудрость поселится,
Помолись пред священной иконою,
И все беды по ветру развеются,
А в душе будут мир и гармония!

Короткие пожелания в праздник иконы Софии Премудрости Божией

***

Мудрость нашей жизни – это вера,
В Бога, в человека и в добро.
Пусть не исчисляется размером
Сердце, подарившее тепло!

Чествование Софии Премудрости Божией – радостные поздравления в прозе

***

Поздравляю с днем чествования иконы Софии Премудрости Божией! Желаю, чтобы под покровом защитницы нашей мы наполнялись мудростью Божией, жили в мире и взаимопонимании, любви и чистой вере. Благоволения судьбы, радости и успеха вам в любой ситуации, каждый день и всю жизнь!

Икона Софии Премудрости Божией – короткие смс

***

Пусть проникает силой вечности
В вас Божья мудрость и любовь, и благодать.
Пусть будет больше человечности,
Добро другим стремитесь даровать!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников в сентябре 2019.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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