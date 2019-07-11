Праздник Петра и Павла: что нельзя делать

На праздник Петра и Павла женщинам не рекомендуют заниматься домашними делами

Праздник Петра и Павла: что нельзя делать Фото: pexels.com

12 июля 2019 года православные будут отмечать День святых Петра и Павла. Именно так полностью называется праздник Петра и Павла, который в народе именуют Петров день. Петра и Павла — это христианский праздник в честь двух апостолов и учеников Иисуса Христа, которые погибли мученической смертью.

Смотрите видео, чем особенный день Петра и Павла:

Но, как и все праздники в нашей стране, это день приобрел и языческий колорит. Поэтому в ограничениях о том, что нельзя делать в день Петра и Павла смешались и христианские, и языческие мотивы.

Петра и Павла 12 июля: что нельзя делать

Считается, что апостолы Петр и Павел покровительствуют рыбакам, но купаться в этот день не рекомендуется. Хотя женщины стараются приготовить блюда из рыбы, чтобы в их семье царила атмосфера мира и любви. В этот день рыболовы традиционно молились святым, освящали воду и умывались родниковой водой.

Петра и Павла 12 июля: что есть в праздник Фото: pexels.com

На праздник Петра и Павла хозяйкам не рекомендуется заниматься домашними делами: глажку, стирку и уборку дома лучше перенести на другой день. Лучше на Петра и Павла устроить праздничный семейный обед. Но лучше затевать застолья с чрезмерным потреблением алкогольных напитков, ведь нужно проявить уважение к религиозному празднику.

В течение всего дня Петра и Павла не следует ругаться, думать о плохом или желать что-нибудь плохое окружающим. Утром на Петра и Павла следует отправиться на службу и помолиться.

Согласно народным поверьям, в день Петра и Павла нельзя давать или брать что-то взаймы.

Считается, что на праздник Петра и Павла нельзя ходить в лес, так как все звери в это время становятся очень агрессивными и могут напасть.

В день Петра и Павла нельзя есть овощи и фрукты нового урожая. Согласно одной из народных примет, это может привести к плохому урожаю в будущем году.

Нельзя в праздник Петра и Павла заниматься огородом или садом. Работать не воспрещается, но все же сегодня стоит заменить тяжелый физический труд заботой о духовном.

Не следует ругаться, думать о плохом или желать что-нибудь плохое окружающим.

В церкви нет четкого правила о том, запрещено ли заниматься сексом в церковные праздники, и все же супругам настоятельно рекомендуется воздержаться от интимной близости.

На Петра и Павла православная церковь таинство венчания не проводит.

Напомним, что ранее мы писали о поздравлениях с днем ангела в именины Павла и Петра.

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