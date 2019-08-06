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Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Есть множество примет, суеверий, запретов этого праздника, которые дошли до наших дней

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:35
Преображение Господне 2019 христиане западного обряда отмечают 6 августа
Преображение Господне 2019 христиане западного обряда отмечают 6 августа
Фото: Depositphotos

Во вторник, 6 августа, христиане западного обряда отмечают праздник Преображения Господня 2019. Православные же христиане празднуют его 19 августа. За всю историю существования этого праздника народные и религиозные традиции переплелись. Также появилось множество примет, суеверий, запретов, которые дошли и до наших дней.

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В церковном календаре этот день установлен в честь библейского события, когда Иисус Христос с учениками Петром, Иаковом и Иоанном взошел на гору Фавор в Иерусалиме, и случилось чудо преображения. Одежды Сына Божьего стали белого цвета и сам он излучал сияние.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:
 

Преображение Господне 2019: что нельзя делать

  • Ссориться и обижаться на Преображение нельзя. По примете, исходящий в этот день негатив от человека вернется к нему сторицей.
  • На Преображение Господне нельзя выполнять тяжелую физическую и умственную работу. 
  • В этот день запрещается убирать в доме. Шитье, вязание, ведение домашнего хозяйства считаются большим грехом. Исключение составляет только приготовление праздничных блюд.

Как провести праздник Преображение Господне 2019

  • Чтобы волосы были пышными и густыми, в праздничный день их нужно расчесывать гребнем из древесины яблони. 
  • По народной примете, яблоки в Преображение приобретают волшебные свойства. Первый съеденный кусочек яблока в этот день способен исполнить желание. А если кушать яблоки с медом – весь год будет отменное здоровье.
  • На Преображение  начинает меняться погода, ночи становятся холоднее. Этот день называют зеркальным отражением погоды в январе. Так, если сегодня – сухо и тепло, в январе не будет сильных морозов. Если на Преображение идет дождь – в январе стоит ожидать снегопадов.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2019 года в Украине.

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