Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Есть множество примет, суеверий, запретов этого праздника, которые дошли до наших дней

Преображение Господне 2019 христиане западного обряда отмечают 6 августа Фото: Depositphotos

Во вторник, 6 августа, христиане западного обряда отмечают праздник Преображения Господня 2019. Православные же христиане празднуют его 19 августа. За всю историю существования этого праздника народные и религиозные традиции переплелись. Также появилось множество примет, суеверий, запретов, которые дошли и до наших дней.

В церковном календаре этот день установлен в честь библейского события, когда Иисус Христос с учениками Петром, Иаковом и Иоанном взошел на гору Фавор в Иерусалиме, и случилось чудо преображения. Одежды Сына Божьего стали белого цвета и сам он излучал сияние.

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Преображение Господне 2019: что нельзя делать

Ссориться и обижаться на Преображение нельзя. По примете, исходящий в этот день негатив от человека вернется к нему сторицей.

На Преображение Господне нельзя выполнять тяжелую физическую и умственную работу.

В этот день запрещается убирать в доме. Шитье, вязание, ведение домашнего хозяйства считаются большим грехом. Исключение составляет только приготовление праздничных блюд.

Как провести праздник Преображение Господне 2019

Чтобы волосы были пышными и густыми, в праздничный день их нужно расчесывать гребнем из древесины яблони.

По народной примете, яблоки в Преображение приобретают волшебные свойства. Первый съеденный кусочек яблока в этот день способен исполнить желание. А если кушать яблоки с медом – весь год будет отменное здоровье.

На Преображение начинает меняться погода, ночи становятся холоднее. Этот день называют зеркальным отражением погоды в январе. Так, если сегодня – сухо и тепло, в январе не будет сильных морозов. Если на Преображение идет дождь – в январе стоит ожидать снегопадов.

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