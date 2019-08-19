Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Преображение Господне 2019: поздравления в стихах

"Сегодня" подготовили для вас лучшие пожелания с праздником 19 августа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:35
Преображение Господне 2019 – поздравления с праздником
Преображение Господне 2019 – поздравления с праздником
Фото: Pixabay

19 августа християне празднуют Преображение Господне. Полностью этот праздник называться Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Преображение связывают з описанном в Евангелиях явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе.

В народной традиции Преображение называется также Яблочным Спасом или Вторым Спасом.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:

Возрадуйся и насладитесь этим праздником, а мы подготовили для вас стихи-поздравления, которые можно отправить родным и близким.

Лучшие поздравления на Преображение Господне в стихах

Преображение Господне

Откроет свет пусть вам сегодня,

Заполнит душу теплотой

Да вас одарит добротой.

Разных плодов спелых вкусите,

А перед тем их освятите.

Возрадуйтесь, молитесь Богу,

Откройте вере вы дорогу.

Комфорт душевный сохраните,

Решительно грех поборите,

Уверенно к мечте идите!

Читайте также:
Праздники и памятные дни августа: Преображение Господне и Успенский пост

***

Преображение Господне —

Это и Яблочный Спас.

Пусть будут счастье и радость

В сердце и в доме у вас.

Будет здоровья побольше,

Будет достаток в семье,

Будут закрыты дороги

К вашему дому беде.

Преображение Господне 2019 – поздравления в стихах
Преображение Господне 2019 – поздравления в стихах
Фото: Wikipedia

***

Всех благ Вам и душевного тепла,
И пусть в Преображение Господне,
Наполнятся любовью все сердца,
И от проблем Вы станете свободны.

Здоровья крепкого я искренне желаю,
Пусть счастье дом заполнит Ваш.
Вас с праздником я поздравляю,
Чудесный, Яблочный сегодня Спас.

Читайте также:
Преображение или деградация: в чем суть августовских Спасов и почему Господь забрал только трех учеников на Фавор

***

В садах уж с плодами все яблони,

От ветра их ветви в движении,

Что праздник сегодня все помним мы —

Господне Преображение.

Поздравить спешу с этим днем тебя,

Желаю я счастья и долгих лет,

Живи, только веруя и любя,

И в Яблочный Спас мой прими привет!

Читайте также:
Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

***

Преображение Господне

Каждую душу наполнит теплом.

И над церковными куполами

Ангел пролетит, махая крылом.

Все люди добрее станут

И очистится душа,

И с благодарностью посмотрят

В голубые небеса!

Напомним, что ранее мы писали о поздравлениях в прозе на Преображение Господне 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день Преображение Господне 2019: поздравления в прозе 19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня Яблочный Спас 2019: поздравления в стихах и прозе
церковь праздник Спас стихи поздравления Яблочный Спас преображение Преображение Господне
Реклама

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Овощная диета Юлии Ковальчук — избавляет от 5 лишних кг за 3 дня
Овощная диета Юлии Ковальчук — избавляет от 5 лишних кг за 3 дня

Популярные статьи

Сегодня, 06:33Events

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 06:31Fun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 17:11Шоу-бизнес

Евгений Кошевой показал нежное фото своей жены

Вчера, 11:01Психология

Гороскоп на неделю 18-24 августа для всех знаков зодиака

Вчера, 09:05Техно

Презентация iPhone 11: озвучена дата начала мероприятия

Вчера, 09:00Food

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

17 августаШоу-бизнес

Лилия Подкопаева показала редкое фото с мужем

17 августаТехно

Grand Theft Auto 6: озвучена дата релиза

17 августаFun

17 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

16 августаШоу-бизнес

Сын Меган Маркл и принца Гарри: на кого похож Арчи

16 августаFun

16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

16 августаШоу-бизнес

Умерла принцесса Кристина: реакция королевской семьи

16 августаFun

Реакция собаки на новорожденную девочку умилила сеть: видео

16 августаТехно

Samsung создала смартфон с 108-мегапиксельной фотокамерой

16 августаTravel

Застелить белье и разбудить: какие права есть у пассажиров поезда

16 августаТехно

В Арктике зафиксировали 34-градусную жару: климатологи ошеломлены

Новости партнеров

Жены Месси и Фабрегаса на отдыхе - смелые фото
Жены Месси и Фабрегаса на отдыхе - смелые фото
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Назван продукт-
Назван продукт-"убийца" аппетита
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Супрун рассказала, как бороться с неприятным запахом тела
Супрун рассказала, как бороться с неприятным запахом тела
Создано приложение, с помощью которого можно обнаружить рак кожи
Создано приложение, с помощью которого можно обнаружить рак кожи