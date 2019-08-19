Преображение Господне 2019: поздравления в стихах
"Сегодня" подготовили для вас лучшие пожелания с праздником 19 августа
19 августа християне празднуют Преображение Господне. Полностью этот праздник называться Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Преображение связывают з описанном в Евангелиях явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе.
В народной традиции Преображение называется также Яблочным Спасом или Вторым Спасом.
Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:
Возрадуйся и насладитесь этим праздником, а мы подготовили для вас стихи-поздравления, которые можно отправить родным и близким.
Лучшие поздравления на Преображение Господне в стихах
Преображение Господне
Откроет свет пусть вам сегодня,
Заполнит душу теплотой
Да вас одарит добротой.
Разных плодов спелых вкусите,
А перед тем их освятите.
Возрадуйтесь, молитесь Богу,
Откройте вере вы дорогу.
Комфорт душевный сохраните,
Решительно грех поборите,
Уверенно к мечте идите!
***
Преображение Господне —
Это и Яблочный Спас.
Пусть будут счастье и радость
В сердце и в доме у вас.
Будет здоровья побольше,
Будет достаток в семье,
Будут закрыты дороги
К вашему дому беде.
***
Всех благ Вам и душевного тепла,
И пусть в Преображение Господне,
Наполнятся любовью все сердца,
И от проблем Вы станете свободны.
Здоровья крепкого я искренне желаю,
Пусть счастье дом заполнит Ваш.
Вас с праздником я поздравляю,
Чудесный, Яблочный сегодня Спас.
***
В садах уж с плодами все яблони,
От ветра их ветви в движении,
Что праздник сегодня все помним мы —
Господне Преображение.
Поздравить спешу с этим днем тебя,
Желаю я счастья и долгих лет,
Живи, только веруя и любя,
И в Яблочный Спас мой прими привет!
***
Преображение Господне
Каждую душу наполнит теплом.
И над церковными куполами
Ангел пролетит, махая крылом.
Все люди добрее станут
И очистится душа,
И с благодарностью посмотрят
В голубые небеса!
Напомним, что ранее мы писали о поздравлениях в прозе на Преображение Господне 2019.
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