Преображение Господне 2019: поздравления в стихах

"Сегодня" подготовили для вас лучшие пожелания с праздником 19 августа

Преображение Господне 2019 – поздравления с праздником Фото: Pixabay

19 августа християне празднуют Преображение Господне. Полностью этот праздник называться Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Преображение связывают з описанном в Евангелиях явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе.

В народной традиции Преображение называется также Яблочным Спасом или Вторым Спасом.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:

Возрадуйся и насладитесь этим праздником, а мы подготовили для вас стихи-поздравления, которые можно отправить родным и близким.

Лучшие поздравления на Преображение Господне в стихах

Преображение Господне

Откроет свет пусть вам сегодня,

Заполнит душу теплотой

Да вас одарит добротой.

Разных плодов спелых вкусите,

А перед тем их освятите.

Возрадуйтесь, молитесь Богу,

Откройте вере вы дорогу.

Комфорт душевный сохраните,

Решительно грех поборите,

Уверенно к мечте идите!

***

Преображение Господне —

Это и Яблочный Спас.

Пусть будут счастье и радость

В сердце и в доме у вас.

Будет здоровья побольше,

Будет достаток в семье,

Будут закрыты дороги

К вашему дому беде.

Преображение Господне 2019 – поздравления в стихах Фото: Wikipedia

***

Всех благ Вам и душевного тепла,

И пусть в Преображение Господне,

Наполнятся любовью все сердца,

И от проблем Вы станете свободны.



Здоровья крепкого я искренне желаю,

Пусть счастье дом заполнит Ваш.

Вас с праздником я поздравляю,

Чудесный, Яблочный сегодня Спас.

***

В садах уж с плодами все яблони,

От ветра их ветви в движении,

Что праздник сегодня все помним мы —

Господне Преображение.

Поздравить спешу с этим днем тебя,

Желаю я счастья и долгих лет,

Живи, только веруя и любя,

И в Яблочный Спас мой прими привет!

***

Преображение Господне

Каждую душу наполнит теплом.

И над церковными куполами

Ангел пролетит, махая крылом.

Все люди добрее станут

И очистится душа,

И с благодарностью посмотрят

В голубые небеса!

Напомним, что ранее мы писали о поздравлениях в прозе на Преображение Господне 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram