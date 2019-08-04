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Преображение Господне: дата, история и традиции дня

Когда отмечаем Преображение Господне 2019 и что означает праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Преображение Господне
Преображение Господне
Фото: Pixabay

Когда празднуем Преображение Господне и Яблочный Спас в 2019 году, что означает этот великий двунадесятый церковный праздник, какие традиции имеет, читайте в нашей статье.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:

Преображение Господне: дата в 2019 году

Преображение Господне – это один из самых почитаемых христианских праздников, который ежегодно отмечается 19 августа, наряду с Яблочным Спасом. В 2019 году праздник Преображения выпадает на понедельник.

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История и значение Преображения Господня

Полное название праздника звучит как "Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа". Этот светлый день был установлен церковью в честь явления Божественного величия и славы Христа своим ближайшим ученикам.

Иисус вместе с тремя апостолами Иаковом, Иоанном и Петром поднялись на гору Фавор. И там во время молитвы Христос предстал перед ними как будто в обновленном виде: Он весь светился, лицо Его просияло, а одежды стали белоснежными.

Также апостолы увидели ветхозаветных пророков Илью и Моисея, которые разговаривали с Христом о Его близком исходе. А затем свыше прозвучал Божий глас: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте".

Преображение Господне показало людям, что в Иисусе соединились два естества — божественное и человеческое. Праздник напоминает о необходимости изменяться в лучшую сторону, духовно расти и преображаться, ведь человек способен вобрать в себя явление Божией благодати.

Народные традиции на Преображение Господне

Люди издавна заприметили, что на Преображение Господне также преображается и природа, поворачивая с лета на осень. Дни становились прохладнее и короче, вода – холоднее. К этому времени как раз массово поспевали яблоки, виноград, груши, сливы и другие фрукты, начинался активный сбор урожая, за что праздник еще получил название – Яблочный Спас.

Главная традиция, которая сохранилась и до наших дней – это освящение яблок и других даров природы в церкви. Во время службы в храме священники читают молитву, благословляют плоды и кропят их святой водой, благодарят Господа за урожай, а затем часть его раздают нищим. Только после этого можно было угощаться яблоками и запасать их на зиму.

Праздник приходится на Успенский пост, и в этот день разрешено послабление поста, можно есть рыбу, горячую пищу с добавлением растительного масла и выпить немного вина.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2019 года в Украине.

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