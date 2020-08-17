Преображение Господне: дата, история и традиции праздника

Узнайте, когда будет Преображение Господне-2020, и какие народные традиции дошли до наших дней

Близится очередной значимый церковный праздник – Преображение Господне или, как его еще называют в народе, Яблочный Спас. Когда празднуем Преображение в 2020 году, каково значение этого почитаемого христианского праздника, какие традиции он имеет, узнайте в нашей статье.

Преображение Господне и Яблочный Спас Фото: Pexels

Преображение Господне: дата в 2020 году

Преображение Господне – великий двунадесятый церковный праздник, который ежегодно отмечается летом, 19 августа, а в народе называется Яблочный Спас. В 2020 году этот праздник приходится на среду.

Преображение Господне: история и значение дня

Полное название праздника звучит как "Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа". Он был установлен церковью в честь явления апостолам Божественного величия и славы Христа.

Иисус вместе с тремя апостолами Иаковом, Иоанном и Петром поднялись на гору Фавор. И там во время молитвы ученики увидели Христа в преображенном виде: Он весь светился, лицо Его просияло, а одежды стали белоснежными.

А еще апостолы увидели ветхозаветных пророков Илью и Моисея, которые разговаривали с Христом о Его близком исходе. А затем свыше прозвучал Божий глас: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте".

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Преображение Господне показало людям, что в Иисусе соединились два естества – божественное и человеческое. Значение праздника заключается в том, чтобы напомнить людям о необходимости преображаться, духовно расти и меняться в лучшую сторону, чтобы вобрать в себя явление Божией благодати.

Народные традиции на Преображение Господне

К празднику Преображения Господня также преображается вся природа, поворачивая с лета на осень. Дни укорачиваются, вода в реках и озерах становится прохладнее.

В это время начинают созревать яблоки, а также виноград, груши, сливы и другие фрукты. Люди делали запасы на зиму и благодарили Христа Спасителя за щедрый урожай. За это праздник в народе получил название – Яблочный Спас.

Одна из традиций, дошедшая до наших дней – это освящение яблок и других даров природы в храме. Во время церковной службы священники читают молитву, благословляют плоды и кропят их святой водой, благодарят Господа за урожай, а затем часть его раздают нищим. Только после этого можно было угощаться яблоками и запасать их на зиму.

Несмотря на то, что праздник Преображения приходится на Успенский пост, в этот день разрешено послабление поста: можно есть рыбу, горячую пищу с добавлением растительного масла и выпить немного вина.

Смотрите видео, что по традиции нужно взять в храм на Яблочный Спас:

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