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Преображение Господне: душевные поздравления в открытках, картинках, стихах и прозе

Сегодня, 09:45

С великим праздником Преображения Господня: обязательно поздравьте родных и близких в этот день

Сегодня, 19 августа, православные отмечают великий церковный праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который в народе именуется Яблочный Спас.

Эффектные поздравления, картинки и открытки с Преображением Господним и Яблочным Спасом
Эффектные поздравления, картинки и открытки с Преображением Господним и Яблочным Спасом
Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас самые добрые, искренние, радостные поздравления с Преображением Господним в стихах, прозе, смс, а также красивые картинки и красочные открытки, которые вы можете адресовать родным, любимым и близким людям, друзьям и коллегам.

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Преображение Господне: радостные поздравления в стихах

***

Светлый, прекрасный праздник сегодня –
Яблочный Спас, Преображенье Господне.
С праздником светлым я вас поздравляю,
Жизни медовой и сладкой желаю.
Пусть полною чашею будет ваш дом,
Достаток и счастье поселятся в нем!

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Красивые поздравления с Преображением Господним в прозе

***

Поздравляю с праздником Преображения. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от бед и печали, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной и сладкой, как спелое яблоко в Яблочный Спас. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

Преображение Господне: поздравительные открытки, картинки и стихи
Фото: bonnycards
Преображение Господне: поздравительные открытки, картинки и стихи
Фото: bonnycards
Преображение Господне: поздравительные открытки, картинки и стихи
Фото: bonnycards
Преображение Господне: поздравительные открытки, картинки и стихи
Фото: bonnycards
Преображение Господне: поздравительные открытки, картинки и стихи
Фото: bonnycards
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Преображение Господне: лучшие стихи и поздравления

***

Жаркое лето в самом разгаре,
Фруктами спелыми радует нас,
Праздники лето щедро нам дарит
Преображение – Яблочный Спас.

Вас поздравляю с праздником этим,
Ангел-хранитель пусть вас бережет,
День, что приходит, пускай будет светел,
Силы и счастье Господь пусть дает!

С Преображением Господним: короткие поздравления в стихах

***

С Преображеньем!
Надежды, любви,
Радости, счастья
И Бог вас храни.

Пусть каждый день
Вам успех принесет.
Беды, печали
Вмиг унесет.

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Искренние пожелания своими словами в праздник Преображения Господнего

***

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от всего сердца желаю с каждым днем преображать в лучшую сторону себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радоваться каждому мгновению прожитой жизни.

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Добрые поздравления с Преображением Господним

***

С Преображеньем я вас поздравляю,
Счастья, здоровья, всех благ вам желаю.
Благоуханья цветущего сада,
Яблок в меду, чтобы век ваш был сладок,
Мира, достатка, любви, вдохновенья,
Везенья во всем и друзей уваженья.

Смотрите видео, что по традиции нужно взять в храм на Яблочный Спас:

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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