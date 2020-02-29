Прощеное воскресение 2020: самые сильные ритуалы и обряды

Обязательно в Прощеное воскресенье просят простить и родственников, покинувших этот мир

1 марта отмечается Прощеное воскресение – это прекрасная традиция славянских народов просить прощения и прощать независимо от того кто, кого и когда обидел.

В этот же день принято сжигать чучело Масленицы.

Раньше женщины делали свою маленькую куклу из старой одежды и мысленно сбрасывали на нее свои горести, болезни, неудачи, переживания. Собравшую весь негативы куколку несли к общей, большой, и сжигали в общем кострище.

Завершая масленичную неделю совершался обряд взаимного прощения грехов и обид. С закатом солнца, но до того как погаснет вечерняя заря, люди ходили из дома в дом, с преклоненной головой, тихим голосом выпрашивая прощение, особенно у тех, кому чаще других наносили в этом году обиды и огорчения, покорно кланялись в ноги и покорно ожидали отпущения поцелуем в уста, а на слове: "Прости меня", отвечали "Бог простит, меня прости".

Обязательно в Прощеное Воскресенье просят и родственников, покинувших этот мир, простить за все обиды. Для этого идут на кладбище и говорят ушедшему человеку прощеные слова.

Немаловажно правильно лечь спать в этот день. Перед сном нужно обязательно сходить в баню, надеть все свежевыстиранное, и положить деткам под подушку вкусности, чтобы они никогда не были голодными.

Прощеное воскресенье: сильный обряд

Если вы присутствуете на массовом сожжении чучела Масленицы, то встаньте поближе к костру, чтобы вас пот прошиб, и утирайте от пота лицо платком. Про себя говорите при этом такие слова: "Семь потов с меня беги, голод-холод прочь уходи, огонь, подымайся, весна, зачинайся. Что горит, тому не быть, а мне в золоте ходить. Аминь".

Прощеное воскресенье: ритуал с письмами

Если вы не можете сказать человеку что-то в лицо и не можете попросить прощения, то лучше высказывать это бумаге. Она все стерпит. Вам нужно уединиться. Взять с собой бумагу и ручку и написать письмо человеку из прошлого. Не простое и обычное, а по определенному сценарию. Пишете каждый пункт, каждую эмоцию до тех пор, пока не почувствуете легкую пустоту, когда уже не о чем писать. Это сигнал, что нужно переходить дальше, к следующему. Не относитесь к этому формально. Это может занять много листов бумаги и несколько часов – особенно первый раз. Скорее всего, вы будете плакать. Через слезу тоже происходит очищение. Глубоко дышите – дыхание также помогает проживать все эмоции. И пишите.

Как научиться прощать обиды – смотрите видео:

Хорошо после такого письма принять ванну с солью или душ, попить чистой воды, переодеться. Еще хорошо после этого помедитировать или помолится.

Письмо нужно сжечь или закопать в земле.

Прощеное воскресенье: ритуал на исполнение желания.

Обязательно лечь спать на заходе Солнца, проговаривая шепотом перед сном трижды слова:

"Как звезда зажглась на небе, так и в моем доме мир и покой поселились. Как звезда горит ярко, так и моё желание исполнится уже завтра. Звездочка, пособи, задуманное в жизнь воплоти". Потом нужно лечь лицом к окну и перекреститься.

Ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать на Прощеное воскресенье.

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