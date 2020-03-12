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Пятница 13: что категорически нельзя делать

В этот день случается много автомобильных аварий, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными за рулем

Елена Кузьмич
Сегодня, 20:19

В марте 2020 года пятница выпадает на 13 день месяца. Пятница, 13 во многих культурах считается "нехорошим" днём. Это суеверие берёт начало со времён Средневековья и связано с тамплиерами. В 1307 году, именно 13-го числа в пятницу, французский король Филипп IV приказал арестовать и убить членов ордена по обвинению в ереси.

В христианской культуре число 13 считается несчастливым. Большинство исследователей связывают это с тем, что во время тайной вечери Иуда сидел за столом тринадцатым. Как известно, этот апостол повесился вскоре после казни Христа. Из-за этого появилось суеверие, что если 13 человек сядут за стол, то один из них непременно умрёт в течение года после трапезы. Существовала даже профессия "четырнадцатого гостя", которого приглашали на встречу, чтобы избежать несчастливого числа.

В отличие от более древних примет вроде разбитых зеркал, спотыкания или чёрных кошек, зародившихся в мрачном Средневековье, примета о числе "тринадцать" появляется только накануне Нового времени, в XVII веке – после 1665 года, во времена Великой чумы.

С пятницей всё гораздо проще. В пятницу распяли Иисуса Христа и пятнице в народных представлениях не повезло — она стала считаться скорбным, плохим днём из-за того.

Смотрите видео, что думают звезды о пятнице 13:

Две приметы слились в одну, образовав для людей, которые верят в суеверия, самый неудачный день из всех, какие можно придумать.

Пятница, 13: приметы и поверья

1. Считается, что в этот день случается много автомобильных аварий, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными за рулем.
2. Нельзя отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет наполнена не всегда приятными сюрпризами.
3. Запрещено веселье, выпивка, вкусная еда, смех. Если вы будете веселиться в этот день, с вами может приключиться несчастье.
4. В "черную пятницу" не следует ложиться в больницу и проводить операцию, поскольку есть риск, что действия медицинского персонала не приведут к благополучному исходу.
5. Чтобы дурные предзнаменования пятницы 13-го не сбылись в вашей жизни, сходите в этот день в церковь.
6. Считается, что растение, которое было высажено в пятницу 13-го, не будет расти и плодоносить.
7. Не заключайте в этот день сделок и не совершайте покупок, особенно крупных.
8. Если вы планируете сменить работу, не устраивайтесь на новое место в такой день.
9. По приметам свадьба в пятницу 13-го – весьма нежелательное явление.
10. Современные суеверия гласят о том, что даже компьютерные вирусы становятся особенно агрессивны, в связи с чем рекомендуется отказаться от использования гаджетов и интернета в этот день.
11. Считается, что если похороны человека выпадают на этот день, то не исключена смерть еще одного человека в скором времени.

Пятница, 13: что нельзя делать

1. Не рекомендуется начинать новые дела;
2. Перед сном не следует долго смотреть в зеркало;
3. Нельзя брать и давать деньги в долг;
4. Не нужно никому рассказывать свои сны;
5. Не стоит менять прическу;
6. Лучше не употреблять бранные слова, особенно "черт" и "свинья";
7. Если вы попали под дождь, придя домой, не сушите зонт открытым.
8. Рекомендуют не ссориться, так как конфликт может не разрешиться, а общение прервется навсегда.
9. Если у вас нет серьезных дел, лучше не выходить из дома вообще.

Ранее мы писали о действенных обрядах и ритуалах пятница, 13.

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суеверия приметы пятница пятница 13 запреты дня поверья
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