Пятница 13: действенные обряды и ритуалы

Если вы сильно боитесь этого дня, вам поможет молитва

Пятница 13 - ритуалы, обряды, заговоры дня Фото: unsplash.com

13 декабря в 2019 году приходится на пятницу. А как известно, этот день считается опасным.

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Когда пятница 13-е

Пятница 13 пугает абсолютно всех, есть люди, которые в этот день бояться покидать стены родного дома, чтобы чего-то дурного не случилось. К этому дню привязано очень много примет.

Но человек сам творец своей судьбы, и именно поэтому можно найти выход и использовать энергию пятницы 13 на свое благо.

Пятница 13: мифы и легенды

Вера в этом неудачный день дошел до нас еще с далекого прошлого. И сейчас есть очень много легенд и мифов о пятнице тринадцатой. Например, по легенде считается, что именно 13 числа в пятницу Бог выгнал из рая Адама и Еву. В этот же день недели Каин лишил жизни своего брата Авеля.

Еще есть реальный исторический факт, который ассоциируется с пятницей 13. В 1307 году был наложен арест на орден тамплиеров. И абсолютно всех членов ордена приговорили к смерти.

Также 13-ый старший аркан в колоде карт Таро – это карта под названием "Смерть".

Пятница 13: молитва

Если вы очень переживаете или боитесь этого дня, начните его с молитвы. Например, прочитайте молитву "Отче наш" и три раза такие слова:

"Святая пятница сильней, а я стою за ней, а не за сегодняшней. Аминь".

Ритуалы на пятницу 13

Чтобы отгородить себя от негативной энергии неудач, на большом календаре закрасьте невезучую дату ярким фломастером, полюбуйтесь на своё творение, думая при этом только о хорошем.

Ничего не бойтесь. Возьмите большую блестящую пуговицу и любую верёвочку, сделайте талисман, думая о чём-то приятном и радостном, и носите с собой весь день.

Перед выходом сделайте какао, добавьте в него немного ванили, корицы и какую-то любимую приправу — всего понемногу. Выпейте этот отвар и бодро скажите: "Зелье готовили – удачу за хвост поймали. Ложкой зацепили, да в кружку положили. Пьем, наслаждаемся, удачей заряжаемся. А как кружку помыли, про несчастье забыли".

Также на пятницу 13 нужно проснуться пораньше и выдернуть один свой волос и сказать такие слова "Волосок с моей головы, меня в этот день сбереги от происков злых и неудач роковых. Слово моё возьми и на замок запри, пусть оно будет твердо как сталь и уведет стороною печаль. Да будет так сейчас и всегда, пятница 13 мне не страшна".

Универсальный способ обряда в этом день – проведение ритуала, способствующего исполнению желания. Следует подготовить листик бумаги и три свечи. Перед обрядом надо четко осознать, чего вы хотите, и высказать свое пожелание, записав его на листок. Как только наступит полночь (с четверга на пятницу), зажечь все свечи и сосредоточиться на своей мечте. Далее следует поджечь бумагу от свечи, расположенной в центре, когда она догорит, соберите пепел и выкиньте его в окно, сказал "Да будет так!".

Специальный денежный ритуал можно сделать непосредственно на рабочем месте, разумеется, во время отсутствия коллег. Для проведения ритуала потребуется денежная купюра, чем выше ее номинал, тем лучше. Заклинание следует произнести три раза: "Как много деревьев в лесу растет, так пусть и у меня будет много денег! Растите деньги, возрастайте, мне богатства дайте!" После этого купюру следует спрятать в таком месте, где ее никто не обнаружит, там она должна храниться на протяжении 12 дней. После этого деньги надо потратить на что-то действительно полезное.

Обряды в пятницу 13 имеют особую действенность, а ритуалы в несколько раз эффективнее и всегда дают ожидаемый результат.

Ранее мы писали о приметах этого мистического дня.

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