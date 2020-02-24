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Радостные поздравления с Масленицей: картинки и пожелания

Отправляйте лучшие поздравления и картинки с Масленицей 2020 родным, друзьям и близким

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:50

Вот и наступила Масленица 2020, которая продлится целую неделю, с 24 февраля по 1 марта. В этот радостный и веселый праздник пригласите к себе гостей на блины, да и сами долго не засиживайтесь дома, а обязательно навестите близких и родных людей с пожеланиями тепла, солнца, веселья, удачи и здоровья. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас веселые поздравления, добрые стихи, короткие смс и вкусные картинки с блинами на Масленицу.

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Поздравления с Масленицей в картинках, стихах и прозе
Поздравления с Масленицей в картинках, стихах и прозе
Фото: Pexels

Веселые поздравления с Масленицей в стихах

***

Масленица, Масленица!
Словно солнце катится.
Мы весну так долго ждали
И от холодов устали.
Значит, будем наедаться,
Будем силы набираться!
Словно теплые блины,
Все румяны, веселы!
В эту праздничную пору
На год запасем задору!

Масленица: фото и поздравления
Масленица: фото и поздравления
Фото: Pexels

Радостные поздравления с Масленицей в прозе

***

Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блинчик, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.

Красивые картинки с Масленицей
Красивые картинки с Масленицей
Фото: Pexels

Прикольные поздравления с Масленицей в стихах

***

Масленица к нам пришла
И веселье принесла!
Всем желаю нагуляться,
И блинами наедаться!

Будем песни петь, плясать,
Чтобы веселее стать,
Чтобы в каждый дом добро
Вместе с праздником пришло!

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Короткие поздравления с Масленицей

***

Пусть Масленица принесет
Добро, удачу и достаток,
Много любви, большой доход,
Чтоб каждый миг был очень сладок!

Картинки с Масленицей красивые и яркие
Картинки с Масленицей красивые и яркие
Фото: Pexels

С Масленицей: поздравления в прозе

***

Поздравляю с Масленицей! Пусть в твоей жизни будет много солнца, света и тепла, хороших друзей, позитива, добрых известий и душевных посиделок в кругу близких людей за чашечкой чая с пышными блинчиками.

Картинки и поздравления с Масленицей
Картинки и поздравления с Масленицей
Фото: Pexels

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С Масленицей поздравление смс

***

Пускай вам Масленица нынче
Подарит счастье и везение,
А вы поджаристый ей блинчик
Преподнесите с уважением!

Картинки и фото с Масленицей
Картинки и фото с Масленицей
Фото: Pexels

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

Ранее мы рассказывали, что можно сделать из блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов.

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