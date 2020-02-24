Радостные поздравления с Масленицей: картинки и пожелания
Отправляйте лучшие поздравления и картинки с Масленицей 2020 родным, друзьям и близким
Вот и наступила Масленица 2020, которая продлится целую неделю, с 24 февраля по 1 марта. В этот радостный и веселый праздник пригласите к себе гостей на блины, да и сами долго не засиживайтесь дома, а обязательно навестите близких и родных людей с пожеланиями тепла, солнца, веселья, удачи и здоровья. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас веселые поздравления, добрые стихи, короткие смс и вкусные картинки с блинами на Масленицу.
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Веселые поздравления с Масленицей в стихах
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Масленица, Масленица!
Словно солнце катится.
Мы весну так долго ждали
И от холодов устали.
Значит, будем наедаться,
Будем силы набираться!
Словно теплые блины,
Все румяны, веселы!
В эту праздничную пору
На год запасем задору!
Радостные поздравления с Масленицей в прозе
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Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блинчик, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.
Прикольные поздравления с Масленицей в стихах
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Масленица к нам пришла
И веселье принесла!
Всем желаю нагуляться,
И блинами наедаться!
Будем песни петь, плясать,
Чтобы веселее стать,
Чтобы в каждый дом добро
Вместе с праздником пришло!
Короткие поздравления с Масленицей
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Пусть Масленица принесет
Добро, удачу и достаток,
Много любви, большой доход,
Чтоб каждый миг был очень сладок!
С Масленицей: поздравления в прозе
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Поздравляю с Масленицей! Пусть в твоей жизни будет много солнца, света и тепла, хороших друзей, позитива, добрых известий и душевных посиделок в кругу близких людей за чашечкой чая с пышными блинчиками.
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С Масленицей поздравление смс
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Пускай вам Масленица нынче
Подарит счастье и везение,
А вы поджаристый ей блинчик
Преподнесите с уважением!
Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:
Ранее мы рассказывали, что можно сделать из блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов.
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