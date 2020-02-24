Радостные поздравления с Масленицей: картинки и пожелания

Отправляйте лучшие поздравления и картинки с Масленицей 2020 родным, друзьям и близким

Вот и наступила Масленица 2020, которая продлится целую неделю, с 24 февраля по 1 марта. В этот радостный и веселый праздник пригласите к себе гостей на блины, да и сами долго не засиживайтесь дома, а обязательно навестите близких и родных людей с пожеланиями тепла, солнца, веселья, удачи и здоровья. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас веселые поздравления, добрые стихи, короткие смс и вкусные картинки с блинами на Масленицу.

Поздравления с Масленицей в картинках, стихах и прозе Фото: Pexels

Веселые поздравления с Масленицей в стихах

***

Масленица, Масленица!

Словно солнце катится.

Мы весну так долго ждали

И от холодов устали.

Значит, будем наедаться,

Будем силы набираться!

Словно теплые блины,

Все румяны, веселы!

В эту праздничную пору

На год запасем задору!

Масленица: фото и поздравления Фото: Pexels

Радостные поздравления с Масленицей в прозе

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Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блинчик, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.

Красивые картинки с Масленицей Фото: Pexels

Прикольные поздравления с Масленицей в стихах

***

Масленица к нам пришла

И веселье принесла!

Всем желаю нагуляться,

И блинами наедаться!



Будем песни петь, плясать,

Чтобы веселее стать,

Чтобы в каждый дом добро

Вместе с праздником пришло!

Короткие поздравления с Масленицей

***

Пусть Масленица принесет

Добро, удачу и достаток,

Много любви, большой доход,

Чтоб каждый миг был очень сладок!

Картинки с Масленицей красивые и яркие Фото: Pexels

С Масленицей: поздравления в прозе

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Поздравляю с Масленицей! Пусть в твоей жизни будет много солнца, света и тепла, хороших друзей, позитива, добрых известий и душевных посиделок в кругу близких людей за чашечкой чая с пышными блинчиками.

Картинки и поздравления с Масленицей Фото: Pexels

С Масленицей поздравление смс

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Пускай вам Масленица нынче

Подарит счастье и везение,

А вы поджаристый ей блинчик

Преподнесите с уважением!

Картинки и фото с Масленицей Фото: Pexels

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

Ранее мы рассказывали, что можно сделать из блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов.

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