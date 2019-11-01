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Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать

"Сегодня" пишут, как необходимо провести этот день, а также рассказывают о главных запретах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:03
2 ноября отмечаем Дмитриевскую родительскую субботу
2 ноября отмечаем Дмитриевскую родительскую субботу
Фото: Depositphotos

Дмитриевская родительская суббота выпадает в 2019 году на 2 ноября. "Сегодня" пишут, как необходимо провести этот день, а также рассказывают о главных запретах, обычаях и традициях. Издревле ведется, что суббота – особенно подходящий день для того, чтобы помолиться об упокоении душ ушедших в иной мир. В Ветхом Завете суббота – это день покоя, а в Новом завете день прощения и греховного отпущения.

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Дмитриевская родительская суббота: что нельзя делать

  • В поминальные дни нельзя критиковать и плохо говорить о покойных
  • Не стоит ставить на поминальный стол алкогольные напитки, смеяться и петь песни, поскольку так делать не принято и души усопших близких могут разозлиться за такое поведение.
  • Нельзя отказывать в милостыне в этот день.
  • Также нельзя громко смеяться и веселиться на кладбище.

Как провести родительскую субботу 2 ноября

В поминальные дни принято приносить в церковь пожертвования в виде любых продуктов, кроме алкоголя и мясных изделий. Это могут быть фрукты, овощи, хлеб, сладости, любая выпечка, масло (его потом используют для заправки лампад), мука для приготовления просфор.

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Также принято накрывать поминальную трапезу, причем с теми блюдами, которые были любимыми у родственников при их жизни. Однако основным блюдом, которое должно стоять на каждом столе являются пироги с различными начинками. В старину считалось, что это поможет порадовать умерших близких.

В Дмитриевскую родительскую субботу нужно сходить на кладбище, чтобы убрать могилки. Кроме того, в этот день полагается раздавать милостыню бедным людям.

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Источник: Сегодня
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