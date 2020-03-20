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Родительская суббота 21 марта 2020 года: история и традиции

Вторая поминальная суббота Великого поста: узнайте историю и традиции этого дня

Ольга Козачок
Сегодня, 20:26

21 марта наступит очередная родительская суббота. Этот поминальный день приходится на третью седмицу Великого поста 2020. Какова история и традиции Великопостной родительской субботы, узнайте в нашей статье.

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Вторая родительская суббота Великого поста 2020: история поминальных дней

В православном календаре в году есть несколько родительских дней, когда верующие проводят особое поминовение умерших родственников. Чаще всего они приходятся на субботу, которая из дня земного покоя стала символом радостного покоя в Царствии Небесном. В переводе с греческого суббота означает "ходатайство", т.е. прошение у Господа милости для своих родственников.

Родительская поминальная суббота
Родительская поминальная суббота
Фото: Depositphotos

Поминальная суббота называется родительской, потому что люди в молитве Богу прежде всего вспоминают самых близких – своих умерших родителей.

Традиционно в такие субботы, согласно церковному уставу, в храмах чествуется память святых, а также всех, от века преставившихся православных христиан.

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Во время Великого поста, который длится семь седмиц, проводятся сокращенные церковные службы. А вот обычных ежедневных поминовений святая церковь не совершает. Чтобы умершие не лишились спасительной молитвы у церкви, установлено совершать поминовения в субботы второй, третьей и четвертой недель Великого поста. В 2020 году поминальные родительские субботы выпадают на 14, 21 и 28 марта.

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Родительская поминальная суббота: значение и традиции

Долг любви к ближнему своему обязывает православных христианах молиться не только за живых, но также и за усопших, которые отошли в вечность. Они сами уже не могут молить за себя, а вот их дети и другие родственники могут попросить Господа о прощении, спасении души и даровании им Царствия Небесного. Совершая молитвы, мы тем самым выражаем свою любовь, сострадание и милосердие. Как сказал Господь, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Традиционно в этот день верующие посещают храм, молятся, приносят продукты для поминания родственников, а также вписывают в записки имена усопших родственников, которые затем читаются на поминальной службе.

Однако имейте в виду, что сейчас многие храмы вынуждены временно прекратить проведение богослужения и других обрядов с прихожанами, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Разрешены лишь частные молитвы в церквях.

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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