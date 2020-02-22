Родительская суббота 22 февраля: что можно и нельзя делать

Очень важно не путать христианскую традицию с вплетенным в нее языческим наследием в родительскую субботу

В преддверии Великого поста православные христиане поминают усопших, эти дни называются поминальными родительскими субботами.

Вселенская родительская суббота, отмечаемая перед Масленицей (неделей перед Великим постом), носит название зимней, или мясопустной (через день после нее до самой Пасхи мясные продукты для верующих под запретом). Мясопустная родительская суббота в 2020 году приходится на 22 февраля.

Родительская суббота 22 февраля: история и традиции

Первое упоминание о правилах поминовения усопших накануне Великого поста появились в VII веке. Мясопустную субботу также называют Малой масленицей, поскольку она отмечается перед основной Масленицей. В этот день принято молиться за всех христиан, а также за усопших близких, которым в молитве просят отпустить все земные грехи.

В этот день православные в храмах и дома поминают усопших родителей и других близких, а также — всех усопших христиан. Скорбь в этот день светла, ведь души умерших уже находятся в лучшем из миров.

Родительские дни или поминальные субботы так называются с давних времен, когда только появилась традиция в храмах совершать молитвы по усопшим христианам. Также традиция рекомендует посещать кладбища. По названию "родительская" понятно, что сначала люди поминают умерших отца и мать, а также упоминают в молитве и о других родственниках, близких и друзьях.

Родительская суббота 22 февраля – что можно делать, запреты дня Фото: Pexels

И тут очень важно с одной стороны не путать христианскую традицию с вплетенным в нее языческим наследием, аккуратно выявляя и удаляя последнее, с другой же – бережно относиться к родительским субботам как средству единения людей именно потому, что христианская традиция поминовения усопших помогает осмыслить единство человеческого рода в Иисусе Христе.

Что можно делать в родительскую субботу

Родительская суббота имеют четкое предназначение – поминовение умерших, поэтому на некоторые "мирские" виды деятельности может быть наложен запрет.

Можно ли работать в родительскую субботу

Работать в родительскую субботу не запрещено, однако священники настаивают на том, чтобы было выделено время и для похода в церковь. Крайне важно утром прийти в храм, подать записки за усопших и уже потом можно отправляться на работу. Если возможности сходить в церковь нет, то можно прочитать молитву и на работе, но обязательно уделить духовное внимание усопшим. Не нужно работать на огороде – по поверьям, посаженные растения не вырастут и не будут плодоносить.

Можно ли убирать в доме

Церковь негативно относится к уборке в доме в родительскую субботу. Считается, что праздник необходимо встретить уже в чистом доме, а вот в родительскую субботу не нужно связываться с грязью – это неуважение к памяти умерших. Поэтому мытье полов, чистка ковров, стирка должны быть перенесены на другое время. Понятно, что мелкая уборка в доме, например, мытье посуды и убирание со стола после трапезы, допустимы.

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Напомним, что ранее мы писали о родительских субботах в 2020 году.

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