Рождество Христово: самые правдивые гадания

Гадать на Рождество может кто угодно

Рождество 2020 - самые простые гадания Фото: Pexels

7 января празднуют Рождество Христово. А накануне в ночь делают самые различные гадания на Рождество. Они востребованы еще с давних времен, так как все девушки мечтают знать, что их ждет, кто будет их суженым и что произойдет в грядущем году.

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Современные и традиционные способы предсказаний гораздо разнообразнее и позволяют получать ответы на самые разные вопросы. А потому и гадать на Рождество может кто угодно.

Рождество Христово 2020: подготовка к гаданиям

Готовясь к святочным гаданиям, продумайте тщательно, на какие вопросы вы хотели бы получить ответы. Запишите их в нескольких (альтернативных) формулировках. Задавая вопросы по-разному в разных гаданиях, вы сможете получить максимально точные и объективные ответы.

Рождество: гадание на замужество на пуговицах

На Рождество нужно собрать коллекцию гадательных пуговиц, состоящую из десяти штук: белая, розовая, красная, чёрная, жёлтая, синяя, коричневая, голубая и перламутровая, а также приобрести пуговичку большего размера, чем остальные девять, сходную с вашими внешними данными, например, брюнеткам – чёрную, блондинкам – белую, рыжеволосым – рыжую и т.п., можно ориентироваться и на цвет глаз. Их помыть под проточной водой, затем положить сушиться на подоконник в своей спальне. На ночь класть под подушку. И так повторять три дня подряд. За этот срок они сроднятся с вами и будут говорить только правду.

При желании узнать, когда выйдешь замуж, нужно положить лист белой бумаги и нарисовать круг, внутрь положить свою пуговичку, потом взять девять пуговичек и подкинуть над своей. В зависимости от того, какая ближе всего ляжет к ней, вы получите ответ. Обратите внимание и на тот факт, что пуговички могут упасть на одном расстоянии от главной, в приоритете либо левая, либо верхняя.

Белая – скорый брак.

Розовая – вы будете жить в гражданском браке.

Красная – в течение года.

Чёрная – далёкий брак.

Жёлтая – всё будет зависеть от вас.

Синяя – всё будет зависеть от него.

Коричневая – замуж выйдете нескоро.

Голубая – уже летом у вас появится возможность вступить в брак.

Перламутровая – через год.

Рождество: гадание на замужество на нитке

Эти нитки нужно подготовить заранее. Приобрести семь ниток таких цветов – красная, оранжевая, жёлтая, зелёная, голубая, синяя, фиолетовая; заплести из них косу и попросить замужнюю подружку о помощи – пусть вытянет любую нить. Её цвет сообщит о ваших отношениях в браке.

Красная – вы будете любить друг друга без памяти.

Оранжевая – ваши отношения будут страстными и пылкими.

Жёлтая – вы для него как солнышко, которое греет, а вы с удовольствием обогреваете свою вторую половинку.

Зелёная – ваши отношения спокойные и уравновешенные.

Голубая – в вашем браке вы лёгкая и воздушная, супруг же будет постоянно вас спускать на землю. Синяя – вы как море, которое либо волнуется, либо сбивает с пути, либо тихое, а супруг как корабль, который стойко переносит все погодные условия и "сюрпризы".

Фиолетовая – правильные отношения, о которых только книги писать: он – добытчик, она – прекрасная домохозяйка, идиллия и порядок.

Рождество: гадание на суженого

Проводится ритуал не в одиночку. Вам понадобится помощь ещё двух подруг. Приготовьте заранее такие атрибуты: буханку хлеба; крючок, сделанный из соломы или проволоки; кольцо. Все три атрибута необходимо положить на пол и накрыть куском материи. После этого возьмитесь за руки, закройте глаза и 5 раз пройдитесь хороводом вокруг выложенных на полу предметов. Теперь снимите платок с атрибутов и посмотрите, напротив кого из вас лежит какой предмет. Если вам досталось кольцо, то знайте, скоро вы выйдете замуж. Брак будет удачный, по любви, полный гармонии и понимания. Если вам достался хлеб, скорее всего, ваш брак не будет основан на любви, но в семье будет всегда достаток и вы ни в чем никогда не будете нуждаться. Плохой знак, если вам достанется крючок. Это говорит о том, что в семье будут финансовые трудности, а вашему суженому придется очень много работать для того, чтобы прокормить свою семью.

Рождество: гадание на суженого с зеркалом

Каждая девушка хочет заранее знать, кто ее суженый, за кого она выйдет замуж. Поэтому существует большое количество обрядов, позволяющих увидеть образ будущего мужа или узнать его имя. Для того, чтобы провести этот ритуал, вам необходимо вооружиться такими атрибутами: двумя небольшими зеркальцами одинаковой величины; двумя свечами. Расположите зеркала друг напротив друга, а около одного из них поставьте две свечи. Расположить атрибуты нужно таким образом, чтобы в одном из зеркал отражался длинный коридор, освещенный свечами. Проводится ритуал в полной тишине. В комнате не должно быть посторонних людей, домашних животных. Если вам очень страшно, то можно оставить в комнате одного близкого родственника. Но желательно, чтобы он вел себя очень тихо, не говорил с вами, не ходил по помещению, не смотрел в зеркало и, главное, не приближался к вам. Девушке, которая гадает, необходимо трижды сказать: Суженый мой, появись. После чего внимательно всматривайтесь в освещенный коридор зеркал.

Рождество: гадание с петухом

Гадание с петухом также имеет долгую историю. Его провести можно в селе у родственников, куда вы приехали праздновать Рождество.

Для того, чтобы его провести, вам понадобятся петух, курица, зеркало и 2 емкости. В одно блюдо насыпьте зерно или положите немного монет. Во второе налейте воду. Между емкостями кладется зеркало. А теперь запустите в комнату петуха и курицу. Обратите внимание на то, как петух себя ведет. Если он будет долго всматриваться в свое отражение, то ваш суженый безумно красив. Если же он сразу пойдет к емкости с зерном, то избранный очень богат и вы проживете свою жизнь в достатке. Если же петух сразу пойдет к курице, то ваш суженый будет бабником. А если к воде, то, скорее всего, будет любитель выпить.

Рождество: гадание во сне

Любой сон, который снится на Рождество, считают вещим. В это время можно узнать, каким будет ваш будущий супруг. Для этого произносят простой заговор и кладут определенную вещь под подушку. Если вам приснится мужчина, значит, вы выйдете замуж в этом году, а если вам не удастся увидеть его, значит, еще какое-то время посидите в девках. Вариантов этого гадания много. Перед сном говорите: Приди ко мне, мой ряженый-суженый… и добавляйте, зачем ему приходить и что делать, после чего кладите под подушку соответствующий предмет и ложитесь сразу же спать. Например, можно попросить суженого причесать вас и положить под подушку расческу, перевести через мост, положив прутик или другое символическое изображение моста. Если поместите под подушку пояс, просите его подпоясать вас, а если мыло — умыть. Иногда кладут все вышеописанные предметы, перечисляя все, чего хотят от своего будущего мужа.

Напомним, что ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать 7 января.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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