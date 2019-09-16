Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

Узнайте о главных запретах в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы Фото: Pixabay

21 сентября православные отмечают значимый праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Этот радостный день посвящен рождению Девы Марии, будущей Матери Иисуса Христа. Согласно церковным учениям, это событие имеет важнейшее значение для всех людей, поскольку именно Богоматерь подарила человечеству Спасителя.

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Люди всегда почитали Богоматерь как большую праведницу, помощницу и заступницу, покровительницу женщин и матерей. В народе этот день называется Вторая Пречистая. Что нельзя делать в праздник Рождества Богородицы, и какие главные запреты ни в коем случае нельзя нарушать в этот день, чтобы не навлечь на себя беду, узнайте в нашей статье.

Главные запреты в день Рождества Пресвятой Богородицы

Как и в любой другой великий церковный праздник, на Рождество Богородицы нельзя выполнять тяжелую физическую и грязную работу по дому: нельзя шить, вышивать, стирать, убирать, мыть, а также копать, рубить, чинить, строить и т.д.

Кроме того, в праздник ни в коем случае нельзя ругаться, злиться, скандалить и сквернословить – этим вы можете разгневать Богородицу. Если конфликта не избежать, постарайтесь решить его мирным путем, ищите компромиссы.

В день Рождества Пресвятой Богородицы не рекомендуется употреблять в пищу мясо и пить алкоголь.

Интересный запрет касается остатков еды после того как семья пообедает – их нельзя выбрасывать, а следует отдать домашним животным.

В этот святой праздник нельзя проходить мимо нищих и просящих, не подав им еду или милостыню. Особенно этот запрет касается женщин, иначе они могут стать бесплодными.

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