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С 8 Марта: душевные поздравления, картинки и стихи

Принимайте лучшие поздравления с 8 Марта: милые картинки, красивые стихи и смс

Ольга Козачок
Сегодня, 06:10

Сегодня празднуем долгожданный женский день 8 Марта. Не забудьте поздравить своих родных и знакомых женщин: кто-то – маму и бабушку, кто-то – тетю или сестру, кто-то тещу или свекровь, кто-то – невесту, жену и дочек, а кто-то – много подружек, сослуживиц, соседок и просто милых знакомых. Сегодня.Lifestyle как раз для такого приятного случая подготовил красивые поздравления, картинки, смс и стихи с 8 Марта.

С 8 Марта! Лучшие поздравления и картинки
С 8 Марта! Лучшие поздравления и картинки
Фото: Pexels

С 8 Марта: красивые поздравления в стихах женщинам

***

С Международным женским днем
И с праздником весны прекрасным!
Пусть вместе с ним наполнят дом
Здоровье, и любовь, и счастье!

Как распускаются цветы,
Мечты пусть в сердце расцветают,
Все исполняется всегда,
Что только женщина желает!

Смотрите видео, какие подарки на 8 Марта получают звездные женщины:

Короткие поздравления с 8 Марта своими словами

***

Поздравляю с 8 Марта – праздником весны, любви, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот праздник: наполнен улыбками, восхищением, солнцем, заботой и радостью!

С 8 Марта: стихи и красивые фото
С 8 Марта: стихи и красивые фото
Фото: Pexels

Лучшее поздравление с 8 Марта маме в стихах

***

Мамочка моя родная,
С 8 Марта, дорогая!
Я скажу тебе любя:
Лучше в мире нет тебя.

Я тебе желаю счастья,
Пусть уходят все ненастья.
Красоты, любви, тепла!
Будь здоровой ты всегда!

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Трогательное поздравление с 8 Марта сестре

***

8 марта, в день чудесный,
Поздравить я тебя спешу,
Моя сестренка дорогая,
И пожелать тебе хочу:
Цветов и солнечного света,
Здоровья, бодрости, тепла,
Чтобы в глазах сияло счастье,
Любви чтоб не было конца.

С 8 Марта 2020: красивые картинки и стихи
С 8 Марта 2020: красивые картинки и стихи
Фото: Pexels

Радостное поздравление с 8 Марта бабушке

***

Наша бабушка родная!
С 8 Марта поздравляю!
На 100 лет большого счастья,
И здоровья посылаю.

Не болеть и не грустить,
И не знать усталости,
Радоваться и любить
До глубокой старости!

Поздравления и картинки с 8 Марта 2020
Поздравления и картинки с 8 Марта 2020
Фото: Pexels

Нежные поздравление с 8 Марта любимой девушке

***

Таких, как ты, на свете нет:
Обворожительна, красива,
В тебе загадка есть, секрет,
Ты, словно сказочная дива.

И в этот женский день тебя
Я с 8 Марта поздравляю!
Целуя, радуясь, любя,
Тебе я счастья пожелаю!

С 8 Марта: картинки и пожелания
С 8 Марта: картинки и пожелания
Фото: Pexels

Душевные поздравления с 8 Марта дочке

***

Поздравляю с женским днем
Доченьку любимую!
Будь всегда ты, дорогая,
Самою счастливою.

Не печалься никогда,
Смейся, бед не зная,
Пусть в душе поет весна!
С женским днем, родная!

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Прикольные поздравления с 8 Марта

***

Дорогие девочки! Желаю, чтобы каждая из вас стала для кого-то мечтой, для кого-то судьбой, для кого-то несбыточным желанием. Желаю, чтобы у каждой был личный ценитель вашей неподражаемой красоты, который готов щедро вкладываться в ее поддержание и процветание. С 8 Марта, мои прекрасные девчонки!

С 8 Марта: поздравления и открытки
С 8 Марта: поздравления и открытки
Фото: Pexels

Короткие смс поздравления с 8 Марта

***

Поздравляю с долгожданным праздником,
Вас с Международным женским Днем!
Пусть улыбки, солнце, радость, счастье
Никогда не покидают ваш уютный дом!

Ранее мы публиковали короткие поздравления с 8 Марта в прозе и стихах.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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