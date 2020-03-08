С 8 Марта: душевные поздравления, картинки и стихи

Принимайте лучшие поздравления с 8 Марта: милые картинки, красивые стихи и смс

Сегодня празднуем долгожданный женский день 8 Марта. Не забудьте поздравить своих родных и знакомых женщин: кто-то – маму и бабушку, кто-то – тетю или сестру, кто-то тещу или свекровь, кто-то – невесту, жену и дочек, а кто-то – много подружек, сослуживиц, соседок и просто милых знакомых. Сегодня.Lifestyle как раз для такого приятного случая подготовил красивые поздравления, картинки, смс и стихи с 8 Марта.

С 8 Марта! Лучшие поздравления и картинки Фото: Pexels

С 8 Марта: красивые поздравления в стихах женщинам

***

С Международным женским днем

И с праздником весны прекрасным!

Пусть вместе с ним наполнят дом

Здоровье, и любовь, и счастье!



Как распускаются цветы,

Мечты пусть в сердце расцветают,

Все исполняется всегда,

Что только женщина желает!

Смотрите видео, какие подарки на 8 Марта получают звездные женщины:

Короткие поздравления с 8 Марта своими словами

***

Поздравляю с 8 Марта – праздником весны, любви, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот праздник: наполнен улыбками, восхищением, солнцем, заботой и радостью!

С 8 Марта: стихи и красивые фото Фото: Pexels

Лучшее поздравление с 8 Марта маме в стихах

***

Мамочка моя родная,

С 8 Марта, дорогая!

Я скажу тебе любя:

Лучше в мире нет тебя.



Я тебе желаю счастья,

Пусть уходят все ненастья.

Красоты, любви, тепла!

Будь здоровой ты всегда!

Трогательное поздравление с 8 Марта сестре

***

8 марта, в день чудесный,

Поздравить я тебя спешу,

Моя сестренка дорогая,

И пожелать тебе хочу:

Цветов и солнечного света,

Здоровья, бодрости, тепла,

Чтобы в глазах сияло счастье,

Любви чтоб не было конца.

С 8 Марта 2020: красивые картинки и стихи Фото: Pexels

Радостное поздравление с 8 Марта бабушке

***

Наша бабушка родная!

С 8 Марта поздравляю!

На 100 лет большого счастья,

И здоровья посылаю.



Не болеть и не грустить,

И не знать усталости,

Радоваться и любить

До глубокой старости!

Поздравления и картинки с 8 Марта 2020 Фото: Pexels

Нежные поздравление с 8 Марта любимой девушке

***

Таких, как ты, на свете нет:

Обворожительна, красива,

В тебе загадка есть, секрет,

Ты, словно сказочная дива.



И в этот женский день тебя

Я с 8 Марта поздравляю!

Целуя, радуясь, любя,

Тебе я счастья пожелаю!

С 8 Марта: картинки и пожелания Фото: Pexels

Душевные поздравления с 8 Марта дочке

***

Поздравляю с женским днем

Доченьку любимую!

Будь всегда ты, дорогая,

Самою счастливою.



Не печалься никогда,

Смейся, бед не зная,

Пусть в душе поет весна!

С женским днем, родная!

Прикольные поздравления с 8 Марта

***

Дорогие девочки! Желаю, чтобы каждая из вас стала для кого-то мечтой, для кого-то судьбой, для кого-то несбыточным желанием. Желаю, чтобы у каждой был личный ценитель вашей неподражаемой красоты, который готов щедро вкладываться в ее поддержание и процветание. С 8 Марта, мои прекрасные девчонки!

С 8 Марта: поздравления и открытки Фото: Pexels

Короткие смс поздравления с 8 Марта

***

Поздравляю с долгожданным праздником,

Вас с Международным женским Днем!

Пусть улыбки, солнце, радость, счастье

Никогда не покидают ваш уютный дом!

Ранее мы публиковали короткие поздравления с 8 Марта в прозе и стихах.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться